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《黑白大廚》名廚來台！文華東方推16手聯烹 每席1.8萬元起搶訂
台北高端餐飲再掀話題。台北文華東方酒店宣布，將於4月25日攜手亞洲主廚高峰會（ICSA），於館內米其林指南入選餐廳Bencotto推出一日限定「星光匯聚 · 扇耀盛宴」，集結韓國人氣料理節目《黑白大廚》與《拜託了冰箱》話題名廚，以及台灣與國際頂尖料理人，共同打造八道式「十六手聯烹」餐酒饗宴，預料將成為今年最受矚目的餐飲盛事之一。
此次活動主打跨文化料理交流，結合法式細膩技法、韓國風味層次、義大利料理精神與現代中餐美學，呈現當代Fine Dining的多元樣貌。參與名廚陣容堅強，包括韓國代表性主廚崔鉉碩、新生代主廚朴恩影、料理人與媒體人吳世得，以及義大利米其林一星主廚Fabrizio Ferrari等人來台獻藝。
台灣則由有「法餐教母」之稱的黎俞君領軍，攜手世界麵包大賽冠軍吳寶春，展現台灣餐飲實力。此外，Bencotto主廚團隊亦將參與聯手創作，從料理到甜點完整呈現國際級餐飲水準。
「星光匯聚 · 扇耀盛宴」採限量預約制，僅提供午間與晚間兩場次，每場皆為八道式套餐，並搭配五款精選香檳與佐餐酒款，包括英國皇室御用品牌Pol Roger年份香檳，以及法國與日本等地指標性酒款。
價格每位18,888元另加一成服務費。業者表示，活動席次有限，開放訂位後已吸引高端餐飲客群關注，預將會快速完售。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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