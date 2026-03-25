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《黑白大廚》名廚來台！文華東方推16手聯烹 每席1.8萬元起搶訂

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北文華東方酒店再度與「亞洲主廚高峰會」ICSA (International Chef Summit Asia) 合作，於4月25日在米其林指南入選餐廳「Bencotto」獨家舉辦「星光匯聚 · 扇耀盛宴」，盛邀韓國人氣節目《黑白大廚》與《拜託了冰箱》備受矚目的名廚來台客座。圖/台北文華東方酒店提供
台北文華東方酒店再度與「亞洲主廚高峰會」ICSA (International Chef Summit Asia) 合作，於4月25日在米其林指南入選餐廳「Bencotto」獨家舉辦「星光匯聚 · 扇耀盛宴」，盛邀韓國人氣節目《黑白大廚》與《拜託了冰箱》備受矚目的名廚來台客座。圖/台北文華東方酒店提供

台北高端餐飲再掀話題。台北文華東方酒店宣布，將於4月25日攜手亞洲主廚高峰會（ICSA），於館內米其林指南入選餐廳Bencotto推出一日限定「星光匯聚 · 扇耀盛宴」，集結韓國人氣料理節目《黑白大廚》與《拜託了冰箱》話題名廚，以及台灣與國際頂尖料理人，共同打造八道式「十六手聯烹」餐酒饗宴，預料將成為今年最受矚目的餐飲盛事之一。

此次活動主打跨文化料理交流，結合法式細膩技法、韓國風味層次、義大利料理精神與現代中餐美學，呈現當代Fine Dining的多元樣貌。參與名廚陣容堅強，包括韓國代表性主廚崔鉉碩、新生代主廚朴恩影、料理人與媒體人吳世得，以及義大利米其林一星主廚Fabrizio Ferrari等人來台獻藝。

台灣則由有「法餐教母」之稱的黎俞君領軍，攜手世界麵包大賽冠軍吳寶春，展現台灣餐飲實力。此外，Bencotto主廚團隊亦將參與聯手創作，從料理到甜點完整呈現國際級餐飲水準。

「星光匯聚 · 扇耀盛宴」採限量預約制，僅提供午間與晚間兩場次，每場皆為八道式套餐，並搭配五款精選香檳與佐餐酒款，包括英國皇室御用品牌Pol Roger年份香檳，以及法國與日本等地指標性酒款。

價格每位18,888元另加一成服務費。業者表示，活動席次有限，開放訂位後已吸引高端餐飲客群關注，預將會快速完售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Bencotto義大利餐廳，由廚藝團隊選用最新鮮的當令食材，在開放式廚房為賓客烹製經典道地的義式美食，亦提供豐富的調飲珍釀。圖/台北文華東方酒店提供
Bencotto義大利餐廳，由廚藝團隊選用最新鮮的當令食材，在開放式廚房為賓客烹製經典道地的義式美食，亦提供豐富的調飲珍釀。圖/台北文華東方酒店提供

台北文華東方酒店榮獲米其林指南入選及義大利權威美食評鑑紅蝦指南《Gambero Rosso》「一叉」肯定的「Bencotto」義大利餐廳，賓客可在典雅時髦的空間中，輕鬆享用道地義式菜餚。圖/台北文華東方酒店提供
台北文華東方酒店榮獲米其林指南入選及義大利權威美食評鑑紅蝦指南《Gambero Rosso》「一叉」肯定的「Bencotto」義大利餐廳，賓客可在典雅時髦的空間中，輕鬆享用道地義式菜餚。圖/台北文華東方酒店提供

黑白大廚 義大利 吳寶春

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