統一時代、DREAM PLAZA 美人節將開跑！回饋最高25%

統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA「美人節」檔期4月1日開跑，首6日化妝品、內衣、香氛指定櫃滿2,000送300、使用icash2.0/icash Pay支付滿8000加送500，最高回饋高達25%，在多重回饋助攻下，期望帶動業績雙位數成長。

同時，首6日也推出全館指定櫃滿5000送500，同樣可以搭配icash Pay綁定uniopen聯名卡支付滿8000送800，包含名品潮流服飾、時尚家電、日常用品，回饋累計高達20%。

此外，統一時代美人節推出三麗鷗人氣巨星集合，推出兩波精美三麗鷗聯名會員獨享卡友禮。首波「軟萌陪伴滑鼠墊組」Hello Kitty、大耳狗喜拿、酷洛米、人魚漢頓齊聚，辦公桌上實用小物滑鼠墊、護腕墊組合！第二波「柔軟呵護乾髮巾+浴巾」使用人氣大耳狗喜拿圖素，居家沐浴的好夥伴，只要會員於活動期間當日單筆滿800元並扣除點數8點即可兌換乙份。

美人節檔期採購美妝保養品除了享最高回饋25%外，各品牌推出獨家特惠組、新品優惠等超殺折扣，最低2折起，另外，DREAM PLAZA UNIKCY同享化妝品最高25%回饋；時尚生活家電以及名品潮流品牌，皆可享有首6日最高20%回饋。