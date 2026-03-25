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藏壽司兒童節限量首賣「濃布丁禮盒」 再推歡樂兒童餐期間限定

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
藏壽司「濃布丁」濃郁味道大受好評，銷售至今超過2千萬個，足以疊出208座101。藏壽司/提供
藏壽司「濃布丁」濃郁味道大受好評，銷售至今超過2千萬個，足以疊出208座101。藏壽司/提供

壽司「濃布丁」濃郁味道大受好評，銷售至今超過2千萬個，足以疊出208座101。顧客敲碗許久的外賣心願，兒童節終於成真。4月3日起4入裝「濃布丁禮盒」，優惠價150元，全台每家門市限量開賣。同步推出專為兒童設計，期間限定「歡樂兒童餐」，5種兒童最愛美味大集合，玉子燒握壽司搭配主餐漢堡排、塔塔醬炸蝦、蟹風味棒、花椰菜，一盤全享受。

整個四月都是快樂兒童月，鎖定親子客群，特別企劃「童享派對」熟食系壽司，14款熱銷品項，以炙烤派、肉食派、蝦控派、童心派四大風味，打造親子美味派對。國民美食炙烤派，人氣第一就屬「炙烤起司鮭魚」，鋪上起司的鮭魚以高溫炙燒，逼出焦香油脂、濃郁香氣，美味讓人難以抗拒，穩坐加點寶座；「炙烤明太子鮮蝦」鮮蝦搭配炙烤後的明太子，平價雙鮮享受；經典滋味「炙烤起司玉米稻荷」、「炙烤起司玉子燒」，不論是玉米與豆香交織，炙烤出焦香風味的稻荷壽司，還是濃郁蛋香會涮嘴的玉子燒，都是一點再點的好滋味。

肉食派熱愛的有「壽喜牛燒肉握壽司」，特調壽喜醬汁風味絕佳；「雞肉龍田揚握壽司」香嫩多汁；「炙烤起司豬五花」，嚴選豬五花肉，濃郁的炙烤起司融合豐富油脂，極致美味。蝦控派必點，「蝦仁天婦羅握壽司」金黃誘人的小蝦天婦羅，酥脆外衣包裹甜嫩彈牙的蝦肉，吮指回味；保留鮮甜原味的「鮮蝦壽司」，清爽口感忍不住再來一盤。

童心派寵愛口味，「溏心玉子軍艦」濃稠流心口感的半熟溏心蛋，淋上特製醬汁，平價好滋味；蘊藏媽媽料理心情的「玉米沙拉軍艦」，厚鋪混和美乃滋的香甜玉米粒，寶貝的吮指美味；日本正宗美味「漢堡排」，飽滿漢堡肉淋上照燒醬汁，再佐以美乃滋，令人食指大動；「日本產蟹風味棒」日本原汁原味產地直送；「海苔章魚燒」彈牙章魚肉，佐以特製醬汁、柴魚及海苔粉，外酥內嫩層次豐富，嚐盡滿滿海味。

起司 藏壽司 壽司

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