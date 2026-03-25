極上鮪魚大腹40元！壽司郎美麗華店升級 有機會抽45cm「壽司」

壽司郎繼今年1月於「微風南山店」打造「DIGIRO 數位迴轉壽司」後，「台北內湖美麗華店」也重新改裝升級DIGIRO 數位迴轉壽司，店內導入「巨型螢幕點餐」、「數位壽司迴轉鏈」及「趣味互動遊戲」等3大特色，帶來不同以往的用餐體驗，並且「不收5%清潔服務費」。開幕期間，還推出「極上鮪魚大腹40元」，以及滿額送資料夾、抽「萌抱壽司45cm娃娃」等方案。

壽司郎於2023年推出「DIGIRO數位迴轉壽司 Digital SushiroVision（DIGIRO）」系統，將迴轉壽司的核心樂趣「逛盤體驗」數位化，透過科技優化點餐與供餐流程，降低食材耗損與剩食，展現對食材珍惜與環境永續的重視。2026年1月，壽司郎首次將DIGIRO數位迴轉壽司導入微風南山店，也成功引起消費者的熱烈討論。

全新改裝完成的壽司郎台北內湖美麗華店，店內空間135.5坪、218席，全面導入「DIGIRO 數位迴轉壽司」，為台灣第二間DIGIRO 數位迴轉壽司店型。座席旁的螢幕提供「壽司郎經典模式」、「萌抱壽司模式」 與 「AQUARIUM模式」3種點餐方式，並支援雙人同時點餐，餐點由迴轉壽司鏈送達座位，確保新鮮與品質。螢幕上方設有「飽足進度條」，當進度滿格將隨機啟動「萌抱壽司小遊戲」，有機會獲得小禮物。

隨著壽司郎近日攜手《庫洛魔法使 透明牌篇》推出聯名活動，台北內湖美麗華店除了同步供應「小櫻幸福草莓蛋糕」、「小狼燒賣海苔包」、「知世鰻魚玉子紫蘇卷」、「小可章魚燒風豆皮壽司」等4款聯名餐點，以及週邊滿額贈、加價購等一系列活動外，巨型螢幕上的數位迴轉壽司鏈，也將出現《庫洛魔法使 透明牌篇》中經典角色的蹤影，更添粉絲驚喜。另外微風南山店曾因收取5%清潔服務費而引起熱議，台北內湖美麗華店也宣佈不收取清潔服務費。

為慶祝新店開幕，台北內湖美麗華店自即日起限時推出「極上鮪魚大腹40元」優惠方案，活動期間完成社群任務，單筆消費滿300元即可獲贈「A4開幕資料夾」，送完為止。4月6日前，單筆消費滿500元以上，並完成社群任務，還有機會抽中「萌抱壽司45cm娃娃」。

活動期間消費滿額並完成任務，有機會獲得「萌抱壽司45cm娃娃」。圖／壽司郎提供

壽司郎台北內湖美麗華店升級DIGIRO 數位迴轉壽司，巨型螢幕上還有機會看見《庫洛魔法使 透明牌篇》聯名活動角色。圖／壽司郎提供