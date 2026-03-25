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張員瑛放送美貌甜穿TOMMY JEANS 女友感穿搭滿出螢幕

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
張員瑛帶來全新TOMMY JEANS 2026春季形象。圖／TOMMY JEANS提供
張員瑛帶來全新TOMMY JEANS 2026春季形象。圖／TOMMY JEANS提供

韓女團IVE成員張員瑛173公分的高挑身材加上甜美臉蛋，無論是甜妹風格、御姐、清純或是貴氣感，可鹽可甜，她都能輕鬆駕馭，展現獨有風格，也讓她捧滿許多代言。作為TOMMY JEANS 2026春季形象代言人的她，再度展現把丹寧風格穿出多樣的個性魅力與時尚功力。

身為TOMMY HILFIGER品牌大使的張員瑛，這次帶來全新TOMMY JEANS 2026春季形象，給予品牌愛好者或丹寧穿搭一些新靈感。

TOMMY JEANS 2026春季系列延續美式經典精神，張員瑛以獨特的穿搭風格，演繹多款經典單品，像是紅色露肩條紋針織上衣，搭配白色丹寧長褲與球鞋，將性感與休閒平衡的剛剛好；丹寧襯衫與短褲組合，內搭經典品牌T恤，都穿出清新的學院氣質與青春活力感，實現休閒與甜美的和諧共奏，絕對是男友們最愛的女友風穿搭。

張員瑛帶來全新TOMMY JEANS 2026春季形象。圖／TOMMY JEANS提供
張員瑛帶來全新TOMMY JEANS 2026春季形象。圖／TOMMY JEANS提供

張員瑛帶來全新TOMMY JEANS 2026春季形象。圖／TOMMY JEANS提供
張員瑛帶來全新TOMMY JEANS 2026春季形象。圖／TOMMY JEANS提供

張員瑛帶來全新TOMMY JEANS 2026春季形象。圖／TOMMY JEANS提供
張員瑛帶來全新TOMMY JEANS 2026春季形象。圖／TOMMY JEANS提供

張員瑛帶來全新TOMMY JEANS 2026春季形象。圖／TOMMY JEANS提供
張員瑛帶來全新TOMMY JEANS 2026春季形象。圖／TOMMY JEANS提供

張員瑛為TOMMY JEANS 2026春季形象代言人。圖／TOMMY JEANS提供
張員瑛為TOMMY JEANS 2026春季形象代言人。圖／TOMMY JEANS提供

張員瑛帶來全新TOMMY JEANS 2026春季形象。圖／TOMMY JEANS提供
張員瑛帶來全新TOMMY JEANS 2026春季形象。圖／TOMMY JEANS提供

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