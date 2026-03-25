張員瑛放送美貌甜穿TOMMY JEANS 女友感穿搭滿出螢幕

韓女團IVE成員張員瑛173公分的高挑身材加上甜美臉蛋，無論是甜妹風格、御姐、清純或是貴氣感，可鹽可甜，她都能輕鬆駕馭，展現獨有風格，也讓她捧滿許多代言。作為TOMMY JEANS 2026春季形象代言人的她，再度展現把丹寧風格穿出多樣的個性魅力與時尚功力。

身為TOMMY HILFIGER品牌大使的張員瑛，這次帶來全新TOMMY JEANS 2026春季形象，給予品牌愛好者或丹寧穿搭一些新靈感。

TOMMY JEANS 2026春季系列延續美式經典精神，張員瑛以獨特的穿搭風格，演繹多款經典單品，像是紅色露肩條紋針織上衣，搭配白色丹寧長褲與球鞋，將性感與休閒平衡的剛剛好；丹寧襯衫與短褲組合，內搭經典品牌T恤，都穿出清新的學院氣質與青春活力感，實現休閒與甜美的和諧共奏，絕對是男友們最愛的女友風穿搭。

張員瑛帶來全新TOMMY JEANS 2026春季形象。圖／TOMMY JEANS提供

張員瑛帶來全新TOMMY JEANS 2026春季形象。圖／TOMMY JEANS提供

張員瑛帶來全新TOMMY JEANS 2026春季形象。圖／TOMMY JEANS提供

張員瑛帶來全新TOMMY JEANS 2026春季形象。圖／TOMMY JEANS提供

張員瑛為TOMMY JEANS 2026春季形象代言人。圖／TOMMY JEANS提供