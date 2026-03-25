年後淡季台中飯店祭優惠 這家穿粉色「4人同行1人免費」

農曆春節後為旅宿業淡季，各業者推出優惠方案與限定料理吸客。裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳自4月起推出「粵韻下午茶」港式吃到飽，進軍台中高端午茶市場；星享道酒店集團旗下的「星饗道國際自助餐」則以櫻花入菜，並祭出「穿粉色4人同行1人免費」的優惠。

港式午茶吃到飽正逐漸在台灣星級飯店興起，有別於自助式吃到飽，點餐式吃到飽，讓消費者有個更細緻的服務體驗。裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳4月起推出「粵韻下午茶」，數十道手工製作現點料理，區隔一般港式茶餐廳市場，成為商務需求與家庭聚會首選。

裕元花園酒店行銷傳播部經理杜岳修表示，目前台灣吃到飽市場仍頗具高度成長潛力，並朝向「精品化」與「主題化」發展。以溫莎咖啡廳自助Buffet為例，今年3月首次推出「龍蝦主題式吃到飽」，就是抓住市場M型化趨勢，透過高端食材打造出客單2000元以上的體驗型消費策略。

星享道酒店集團旗下的「星饗道國際自助餐」今年以「桜の饗宴：粉色食驗室」為主題，將日本鹽漬櫻花入饌，推出櫻花最中餅、櫻花壽司及櫻花春筍蒸鮮魚等料理，活動至5月31日，3月平日更祭出「穿粉色4人同行1人免費」的優惠。

台中金典酒店的栢麗廳自助餐廳於4月1日至4月6日推出快閃盛宴，除了成人「4人同行1人免費」，隨行12歲以下孩童更享5折優惠。

裕元花園酒店喆園鮑魚中餐廳自4月起推出「粵韻下午茶」港式吃到飽，進軍台中高端午茶市場。圖／業者提供