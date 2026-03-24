台中新光三越初夏購物節4月1日登場 VIP預購會26日開跑

中台灣百貨母親節檔期壓軸-台中新光三越初夏購物節，將於4月1日重磅登場。此次集結全球最受歡迎的天王品牌與最潮新品共同舉辦大規模回饋，4月1日至4月22日活動期間，全館線上線下總動員搭配最強贈獎回饋，展開中台灣百貨市場最強的初夏購物節，3月26日起VIP預購會搶先開跑。

台中新光三越今年第1季營運表現亮眼，營收較去年同期增長四成，成長動能來自多元業種同步發力；其中，家電、家用品與戶外休閒用品等業種表現尤為突出，顯示消費市場回溫與中高單價商品需求持續升溫。

展望4月登場的初夏購物節檔期，台中新光三越透過高回饋促銷、強勢品牌組合、電商平台串聯及話題活動集客等四大策略，全力推升買氣。在為期22天的促銷活動帶動下，預期整檔可創造27億元業績，進一步挹注第2季營運成長動能。

台中新光三越今年檔期主打「高回饋」與「強品牌」雙主軸，攜手各大化妝品集團、國際名品與全台11大指定銀行，聯手推出最狂回饋陣容，包括化妝品首13日單筆滿3,000元送3,000點、skm pay獨享全館單筆滿3,000元送3,000點、首八日名品單筆滿1萬送5,000點。

化妝品首度獨享好康再加碼，獨家扣點再贈美妝好禮，新光三越聯名卡加碼首六日天天累計刷8,000元加贈3,000點、指定銀行刷8,000元贈2,000點等，打造百貨檔期少見的高點數回饋規模。

另為寵愛百萬會員，舉辦天天寵粉冰品好禮帶回家活動，4月9日至14日會員單筆滿300，即可兌換東京牛奶cow cow ice等美味冰品。

而擁有最多美妝天王、天后的台中新光三越，更動員全球各大明星品牌下殺四折起優惠，打造全台最大美妝殿堂，主打「買一送多」與「大容量囤貨」兩大策略，包括Estee Lauder小棕瓶修護組、Helena Rubinstein綠寶修護組，以及Lancome、SK-II與資生堂等熱門商品組合，鎖定高回購與囤貨需求客群。

家電品類方面，隨節能議題與補助政策發酵，節能與智慧家電成為另一波成長動能。包括空氣清淨除濕機、掃拖機器人及大型家電皆祭出折扣與點數回饋，搭配政府節能補助，整體回饋幅度上看20％以上，帶動高單價商品銷售。

此外，為迎戰4月購物節盛事，今年特別加入電商平台「SKM ONLINE美妝館」獨家於3月16日盛大開館，匯集全球TOP 100美妝品牌、SKM TOP 500熱銷單品，打造全台最完整的線上美妝平台，擁有熱銷美妝搶手貨與新品限定獨家組等下殺4折起，線上同步享滿千送千點回饋。

台中新光三越還規劃了超強話題美食集客，引進六大排隊話題美食快閃4月登場，包括甜點控排隊聖品「CHENG JI承繼」招牌焦糖起司蛋糕；最受歡迎的日本商品展3月31日至4月14日盛大開展，今年特別集結六大初登場品牌，如東京池袋巨無霸章魚燒，以及日本百年老鋪名店「福砂屋」、職人奢華炸物「旭日之炸」等原汁原味料理等實演。