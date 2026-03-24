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台中新光三越初夏購物節4月1日登場 VIP預購會26日開跑

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中台灣百貨母親節檔期壓軸-台中新光三越「初夏購物節」4月1日登場。記者宋健生／攝影
中台灣百貨母親節檔期壓軸-台中新光三越「初夏購物節」4月1日登場。記者宋健生／攝影

中台灣百貨母親節檔期壓軸-台中新光三越初夏購物節，將於4月1日重磅登場。此次集結全球最受歡迎的天王品牌與最潮新品共同舉辦大規模回饋，4月1日至4月22日活動期間，全館線上線下總動員搭配最強贈獎回饋，展開中台灣百貨市場最強的初夏購物節，3月26日起VIP預購會搶先開跑。

台中新光三越今年第1季營運表現亮眼，營收較去年同期增長四成，成長動能來自多元業種同步發力；其中，家電、家用品與戶外休閒用品等業種表現尤為突出，顯示消費市場回溫與中高單價商品需求持續升溫。

展望4月登場的初夏購物節檔期，台中新光三越透過高回饋促銷、強勢品牌組合、電商平台串聯及話題活動集客等四大策略，全力推升買氣。在為期22天的促銷活動帶動下，預期整檔可創造27億元業績，進一步挹注第2季營運成長動能。

台中新光三越今年檔期主打「高回饋」與「強品牌」雙主軸，攜手各大化妝品集團、國際名品與全台11大指定銀行，聯手推出最狂回饋陣容，包括化妝品首13日單筆滿3,000元送3,000點、skm pay獨享全館單筆滿3,000元送3,000點、首八日名品單筆滿1萬送5,000點。

化妝品首度獨享好康再加碼，獨家扣點再贈美妝好禮，新光三越聯名卡加碼首六日天天累計刷8,000元加贈3,000點、指定銀行刷8,000元贈2,000點等，打造百貨檔期少見的高點數回饋規模。

另為寵愛百萬會員，舉辦天天寵粉冰品好禮帶回家活動，4月9日至14日會員單筆滿300，即可兌換東京牛奶cow cow ice等美味冰品。

而擁有最多美妝天王、天后的台中新光三越，更動員全球各大明星品牌下殺四折起優惠，打造全台最大美妝殿堂，主打「買一送多」與「大容量囤貨」兩大策略，包括Estee Lauder小棕瓶修護組、Helena Rubinstein綠寶修護組，以及Lancome、SK-II與資生堂等熱門商品組合，鎖定高回購與囤貨需求客群。

家電品類方面，隨節能議題與補助政策發酵，節能與智慧家電成為另一波成長動能。包括空氣清淨除濕機、掃拖機器人及大型家電皆祭出折扣與點數回饋，搭配政府節能補助，整體回饋幅度上看20％以上，帶動高單價商品銷售。

此外，為迎戰4月購物節盛事，今年特別加入電商平台「SKM ONLINE美妝館」獨家於3月16日盛大開館，匯集全球TOP 100美妝品牌、SKM TOP 500熱銷單品，打造全台最完整的線上美妝平台，擁有熱銷美妝搶手貨與新品限定獨家組等下殺4折起，線上同步享滿千送千點回饋。

台中新光三越還規劃了超強話題美食集客，引進六大排隊話題美食快閃4月登場，包括甜點控排隊聖品「CHENG JI承繼」招牌焦糖起司蛋糕；最受歡迎的日本商品展3月31日至4月14日盛大開展，今年特別集結六大初登場品牌，如東京池袋巨無霸章魚燒，以及日本百年老鋪名店「福砂屋」、職人奢華炸物「旭日之炸」等原汁原味料理等實演。

台中新光三越此次集結全球最受歡迎的天王品牌與最潮新品共同舉辦大規模回饋。記者宋健生／攝影
台中新光三越此次集結全球最受歡迎的天王品牌與最潮新品共同舉辦大規模回饋。記者宋健生／攝影

智慧家電 品牌 資生堂 新光三越

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