台中漢神洲際購物廣場吸客 宣布今年平日可6小時免費停車

備受矚目的台中「漢神洲際購物廣場」將於4月10日開幕，漢神百貨24日宣布，今年凡平日前往，不限消費金額可享有6小時免費停車服務，假日也較台中市各大百貨消費滿1,000元免費停車1小時的現行方式更優惠，只要消費滿500元就可以免費停1小時。

投資逾百億的台中漢神洲際購物廣場，總營業樓地板面積達6.6萬坪規模，超過500家品牌進駐，其中約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店。

漢神百貨表示，為因應漢神洲際購物廣場開幕所帶動的車流需求，漢神洲際購物廣場於交通與停車規劃上提前布局，這也是針對交通分流提出的具體措施之一，鼓勵民眾多利用平日前往購物消費。

漢神百貨指出，商場緊鄰台74線快速道路，能快速串聯台中市區與中彰投各區域，並透過多向進出動線設計，有效分散車流。館內設有約2,500席汽車停車位與4,100席機車停車位，並設有VIP品牌專屬停車空間。

汽車可由環中路入口或崇德十九路進入漢神洲際地下停車場與立體停車場，機車則可由環中路進入地下停車場或由崇德十九路進入立體停車場停放。

4月10日至5月10日期間，推出大眾運輸優惠活動，民眾出示接駁車QR CODE畫面、捷運乘車證明、公車電子票證紀錄或YouBike租借憑證，即可兌換30元漢神幣，APP會員憑館內消費1,000元更有機會抽千元禮券，另憑相關證明搭配館內消費滿500元發票，還可兌換台中捷運單程票一張。

此外，憑當日洲際棒球場賽事門票亦可享額外停車折抵優惠。整體停車優惠最高可折抵6小時，提供消費者更彈性且便利的停車體驗。

漢神洲際購物廣場開幕後，將為台中注入全新的消費動能，結合區域發展與多元生活場景，成為串聯城市機能與生活體驗的重要節點。同時以「點亮生活，發現美好驚喜」為核心概念，整合精品、美妝、餐飲、潮流與娛樂等多元體驗，進一步形塑中部城市消費新樣貌，並引領生活風格全面升級。

漢來美食（1268）同時宣布，瞄準中台灣餐飲市場的強勁消費力，旗下4大品牌也即將進駐台中漢神洲際，首波包括頂級粵菜「漢來名人坊」、高人氣經典「漢來上海湯包」和全新蔬食品牌「樂蔬」都會在4月起即進場，而號稱全台最難訂位自助餐廳「島語」預計將在第3季隆重開幕。