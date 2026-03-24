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海底撈升級「甜點吃到飽」！哈根達斯、甜點、水果隨你吃 1人199元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
海底撈針對旗下4間指定門市，推出「甜點吧吃到飽」方案。圖／海底撈提供
海底撈針對旗下4間指定門市，推出「甜點吧吃到飽」方案。圖／海底撈提供

連鎖鍋物「海底撈火鍋」寵粉又出新招！針對旗下4間指定門市的指定時段，推出「甜點吧吃到飽」加價活動，除了原有的哈根達斯冰淇淋，另外包括蛋糕、點心水果，通通都可享無限吃到飽，為火鍋時光更添精彩。慶祝服務上線，還可享「免費升級」，現省199元。

以多元體驗與肉麻式服務著稱的「海底撈火鍋」，日前針對高雄大遠百店推出「甜點吧吃到飽」服務，無限供應水果、點心、蛋糕、飲料…等品項，獲得消費者的熱烈回饋。現在海底撈再將服務擴大，包括「高雄大遠百店」、「台中廣三SOGO店」、「台南FOCUS店」均提供甜點吃到飽服務，時間為平日11:30～17:00，每人299元，消費鍋物享加購優惠價199元。

除此之外，「板橋大遠百」也將於3月25日起也開始提供甜點吃到飽，時間為平日12:00～16:30，讓更多甜食愛好者可以無限享用豐富甜點。即日起至3月25日，台中廣三SOGO店並可享「開鍋免費升級」；「台南FOCUS店」則將於3月25日至3月26日，同樣提供「開鍋免費升級」服務，讓民眾盡興享用。（實際供應內容依各店狀況為主）

甜點吧提供水果、蛋糕等品項，通通採無限供應。圖／海底撈提供
甜點吧提供水果、蛋糕等品項，通通採無限供應。圖／海底撈提供

海底撈提供無限享用的「甜點吧」。圖／海底撈提供
海底撈提供無限享用的「甜點吧」。圖／海底撈提供

豐富的蛋糕與點心，更添用餐滿足感。圖／海底撈提供
豐富的蛋糕與點心，更添用餐滿足感。圖／海底撈提供

海底撈 甜點 火鍋 水果 點心

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