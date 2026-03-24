快訊

突遇狀況？美軍B-52轟炸機發「緊急訊號」 降落英國基地

大牌女星之女大崩壞！坂口杏里超商偷三明治被捕 曾轉戰AV界、閃婚閃離惹爭議

聽新聞
0:00 / 0:00

小資小確幸！POPEYES「輕享脆雞堡」89元、老先覺「冬蔭功鍋」150元起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
老先覺新推出「泰鮮檸冬蔭功鍋」、「澎派海鮮冬蔭功鍋」，每份150元起。圖／老先覺提供
老先覺新推出「泰鮮檸冬蔭功鍋」、「澎派海鮮冬蔭功鍋」，每份150元起。圖／老先覺提供

小資也能擁有美味小確幸！「老先覺」推出春季新品「泰鮮檸冬蔭功鍋」，除了酸辣清爽的滋味外，每份最低150元起；美國連鎖炸雞「POPEYES」則以招牌的布里歐雞腿堡為基礎，推出輕盈版的「輕享脆雞堡」，單點89元，讓民眾輕鬆享受。

連鎖鍋物「老先覺」將於3月25日推出春季新品「泰鮮檸冬蔭功鍋」。不同於冬季的厚重口味，作為泰國最具代表性的經典湯品，冬蔭功以檸檬葉、南薑、香茅與辣椒堆疊出層次鮮明的酸辣香氣，老先覺並在傳統基底再加入檸檬的清新，讓整體風味更顯明亮，並帶有刺激清爽的個性，依照不同店型，每份150～250元不等。

此外，老先覺也於MINI & PLUS店型推出限定升級版「澎派海鮮冬蔭功鍋」，將蝦肉、蛤蠣、魚片等海鮮選材與酸辣鮮香的湯頭相互搭配，帶來優雅的南洋風味，每份285元。

同樣搶攻小資市場，來自美國的連鎖炸雞「POPEYES」將於3月25日推出全新「輕享脆雞堡」，透過重新調整比例，帶來更輕盈的享受。選用大小適中的布里歐堡體，搭配上現裹現炸的雞腿排，還有生菜以及經典美乃滋、蜂蜜芥末醬，呈現輕鬆的用餐選擇，單點89元，套餐158元。。

Popeyes「輕享脆雞堡」，單點89元，套餐158元。圖／Popeyes提供
Popeyes「輕享脆雞堡」，單點89元，套餐158元。圖／Popeyes提供

小確幸 泰國 火鍋 速食

延伸閱讀

平日限定！3款牛舌套餐均一價398 吉豚屋「MAX極上豚」享豬肉三重奏

炸物、甜點無限吃！「大師兄銷魂麵舖」升級 再加碼「滷鴨血吃到飽」

地瓜薯條買1送1、呱呱包2份99！頂呱呱「最新優惠券」 套餐現省79元

經典神還原！7-ELEVEN開賣孔雀餅乾雪糕 冰沙新品搭子瑜聯名杯太吸睛

相關新聞

中市漢神洲際廣場4月10日開幕 祭平日6小時免費停車優惠

受消費者期待的台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日將開幕，漢神百貨今宣布，今年凡平日前往，不限消費金額享有6小時的免費停車服務，假日也較台中市各大百貨消費滿1千元免費停車1小時的現行方式更優惠，只要消費滿5百元就可以停1小時。工作人員說，這也是針對交通分流提出的具體措施之一，鼓勵民眾能利用平日前往。

小資小確幸！POPEYES「輕享脆雞堡」89元、老先覺「冬蔭功鍋」150元起

小資也能擁有美味小確幸！「老先覺」推出春季新品「泰鮮檸冬蔭功鍋」，除了酸辣清爽的滋味外，每份最低150元起；美國連鎖炸雞「POPEYES」則以招牌的布里歐雞腿堡為基礎，推出輕盈版的「輕享脆雞堡」，單點89元，讓民眾輕鬆享受。

Longchamp新包「Looong」真的會默默加分 一背就時髦的極簡長包型

Longchamp 2026春夏重點新包「Looong」，是想輕鬆背出低調時髦感的你，不要錯過的系列。Looong的外表有著持續受到喜愛的長柄包型或是法棍包型，柔軟如馬鞍般的包身與優雅修長的輪廓，簡單卻自帶風格，自在融入日常或正式場合各種穿搭。

無印良品2026春夏新品 「回歸素材與日常」為核心、展現春夏生活提案

MUJI無印良品於2026年春夏新品展示會中，分享本季商品開發以「回歸素材與日常」為核心主題，從服飾配件、生活雜貨到食品點心，提出更貼近日常生活的春夏提案。MUJI無印良品表示，真正能長久陪伴生活的商品，不在於追逐流行，而是在設計、素材與使用體驗上回應日常所需，讓人自然地在生活中持續使用。

曾獲3屆500盤肯定 Chef Yen以全新義式餐廳「Nove」插旗台北東區

曾於2021、2022、2023連續3年獲得「500盤」肯定的Chef Yen（劉宴瑜主廚）回來了！這次她以擅長的全新義式餐廳「Nove」回歸，並且把營業觸角首度擴展到台北，自三月份起正式插旗台北東區。

Gawon、Karina都上手！Prada春夏新款Passage包 翻玩幾何輪廓

隨著2026正式邁入春夏節奏，Prada發表了全新包款Passage。包款先前已為品牌好友、東西方名人包含日星長澤雅美、南韓女星Karina劉知珉與女團MEOVV成員Gawon李嘉元搶先配戴，梯形輪廓並延續Prada在服裝上頻繁展現嫁接、轉譯、二創的實驗性手法，成為2026春夏的必備包款之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。