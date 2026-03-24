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小資小確幸！POPEYES「輕享脆雞堡」89元、老先覺「冬蔭功鍋」150元起
小資也能擁有美味小確幸！「老先覺」推出春季新品「泰鮮檸冬蔭功鍋」，除了酸辣清爽的滋味外，每份最低150元起；美國連鎖炸雞「POPEYES」則以招牌的布里歐雞腿堡為基礎，推出輕盈版的「輕享脆雞堡」，單點89元，讓民眾輕鬆享受。
連鎖鍋物「老先覺」將於3月25日推出春季新品「泰鮮檸冬蔭功鍋」。不同於冬季的厚重口味，作為泰國最具代表性的經典湯品，冬蔭功以檸檬葉、南薑、香茅與辣椒堆疊出層次鮮明的酸辣香氣，老先覺並在傳統基底再加入檸檬的清新，讓整體風味更顯明亮，並帶有刺激清爽的個性，依照不同店型，每份150～250元不等。
此外，老先覺也於MINI & PLUS店型推出限定升級版「澎派海鮮冬蔭功鍋」，將蝦肉、蛤蠣、魚片等海鮮選材與酸辣鮮香的湯頭相互搭配，帶來優雅的南洋風味，每份285元。
同樣搶攻小資市場，來自美國的連鎖炸雞「POPEYES」將於3月25日推出全新「輕享脆雞堡」，透過重新調整比例，帶來更輕盈的享受。選用大小適中的布里歐堡體，搭配上現裹現炸的雞腿排，還有生菜以及經典美乃滋、蜂蜜芥末醬，呈現輕鬆的用餐選擇，單點89元，套餐158元。。
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