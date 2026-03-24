聽新聞
0:00 / 0:00
Longchamp新包「Looong」真的會默默加分 一背就時髦的極簡長包型
Longchamp 2026春夏重點新包「Looong」，是想輕鬆背出低調時髦感的你，不要錯過的系列。Looong的外表有著持續受到喜愛的長柄包型或是法棍包型，柔軟如馬鞍般的包身與優雅修長的輪廓，簡單卻自帶風格，自在融入日常或正式場合各種穿搭。
Looong簡約修長輪廓呈現，有著不張揚的低調優雅，略帶三角形的線條與細緻圓弧相互平衡，兩側內收的側片為包型勾勒出立體結構。水平延展的橫向設計近似手拿包，搭配兩條可調式肩帶與標誌性金屬釦環，為整體造型注入俐落感。
這款包採用柔軟的小牛皮打造，包款共推出五種色調，從經典百搭到當季流行色都有選擇：包括深黑色、摩卡棕與東加豆色，以及充滿春天感的柔和粉彩色調：天空藍與開心果綠。
橫長包型設計，Looong外觀俐落精巧，內部兼具實用性，提供收納空間，介於日常配戴與晚宴配件之間。可調整式肩帶設計，可以讓包款隨著穿搭風格選擇肩背或手提方式變化，帶來隨性卻不失精緻感的氛圍，同時帶有九〇年代簡約風格的時尚氣息。
Longchamp品牌大使金世正也在社群分享拍攝2026形象廣告時的造型花絮。她換上春夏系列新品，分別搭配開心果綠與天空藍色的Looong系列包款，包款也自在融入她的不同造型。只能說，一顆百搭又好看的包，絕對是每個女生都需要的吧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。