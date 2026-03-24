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Longchamp新包「Looong」真的會默默加分 一背就時髦的極簡長包型

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Longchamp品牌大使金世正背著Looong開心果綠包款。圖／Longchamp提供
Longchamp品牌大使金世正背著Looong開心果綠包款。圖／Longchamp提供

Longchamp 2026春夏重點新包「Looong」，是想輕鬆背出低調時髦感的你，不要錯過的系列。Looong的外表有著持續受到喜愛的長柄包型或是法棍包型，柔軟如馬鞍般的包身與優雅修長的輪廓，簡單卻自帶風格，自在融入日常或正式場合各種穿搭

Looong簡約修長輪廓呈現，有著不張揚的低調優雅，略帶三角形的線條與細緻圓弧相互平衡，兩側內收的側片為包型勾勒出立體結構。水平延展的橫向設計近似手拿包，搭配兩條可調式肩帶與標誌性金屬釦環，為整體造型注入俐落感。

這款包採用柔軟的小牛皮打造，包款共推出五種色調，從經典百搭到當季流行色都有選擇：包括深黑色、摩卡棕與東加豆色，以及充滿春天感的柔和粉彩色調：天空藍與開心果綠。

橫長包型設計，Looong外觀俐落精巧，內部兼具實用性，提供收納空間，介於日常配戴與晚宴配件之間。可調整式肩帶設計，可以讓包款隨著穿搭風格選擇肩背或手提方式變化，帶來隨性卻不失精緻感的氛圍，同時帶有九〇年代簡約風格的時尚氣息。

Longchamp品牌大使金世正也在社群分享拍攝2026形象廣告時的造型花絮。她換上春夏系列新品，分別搭配開心果綠與天空藍色的Looong系列包款，包款也自在融入她的不同造型。只能說，一顆百搭又好看的包，絕對是每個女生都需要的吧。

Longchamp品牌大使金世正Looong天空藍包款。圖／Longchamp提供
Longchamp品牌大使金世正Looong天空藍包款。圖／Longchamp提供

金世正在個人社群分享拍攝Longchamp 2026春夏形象廣告時的花絮。圖／摘自IG：clean_0828
金世正在個人社群分享拍攝Longchamp 2026春夏形象廣告時的花絮。圖／摘自IG：clean_0828

金世正在個人社群分享拍攝Longchamp 2026春夏形象廣告時的花絮。圖／摘自IG：clean_0828
金世正在個人社群分享拍攝Longchamp 2026春夏形象廣告時的花絮。圖／摘自IG：clean_0828

Looong系列肩背袋天藍色，23,500元。圖／Longchamp提供
Looong系列肩背袋天藍色，23,500元。圖／Longchamp提供

Looong系列肩背袋開心果綠色，23,500元。圖／Longchamp提供
Looong系列肩背袋開心果綠色，23,500元。圖／Longchamp提供

Looong系列肩背袋東加豆色，23,500元。圖／Longchamp提供
Looong系列肩背袋東加豆色，23,500元。圖／Longchamp提供

Looong系列肩背袋黑色，23,500元。圖／Longchamp提供
Looong系列肩背袋黑色，23,500元。圖／Longchamp提供

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