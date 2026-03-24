無印良品2026春夏新品 「回歸素材與日常」為核心、展現春夏生活提案

MUJI無印良品於2026年春夏新品展示會中，分享本季商品開發以「回歸素材與日常」為核心主題，從服飾配件、生活雜貨到食品點心，提出更貼近日常生活的春夏提案。MUJI無印良品表示，真正能長久陪伴生活的商品，不在於追逐流行，而是在設計、素材與使用體驗上回應日常所需，讓人自然地在生活中持續使用。

本季商品開發首先聚焦於服飾配件，MUJI無印良品始終相信，真正滿足需求的服裝，是能讓人自然地從衣櫃中拿起來穿上的那一件，穿著時感到柔軟、安心且實用，並能長久陪伴生活的衣服，正是MUJI無印良品所追求的服飾樣貌。2026年春夏服飾以「友善素材」為核心，透過持續關注環境保育，持續強化有機棉、法國亞麻、大麻以及再生聚酯等素材的應用，兼顧舒適穿著與環境友善。同時，本季服飾亦從印度傳統工藝中汲取靈感，融合MUJI無印良品一貫的簡約設計，讓服飾在簡約中展現別具特色的文化風格。

在生活雜貨方面，本季重點包含美妝保養品系列的持續強化、收納新品的導入，以及因應夏季氣候開發的涼夏生活用品。透過簡潔設計與實用機能，MUJI無印良品希望讓生活用品在日常中發揮更長久且穩定的基本價值。

食品則以「常備食品、素材感、夏日對策與健康概念」作為商品開發核心，推出多樣化的餐食與點心，希望在忙碌的日常中，提供兼具便利與美味的飲食選擇。

除了春夏新品展示外，現場亦同步分享MUJI無印良品在永續與生活提案上的實踐成果，包括「良品市場」支持災損地區農產品的永續行動、「MUJI RENOVATION空間改造企劃」於台東打造的國產材展覽場域以及台灣無印良品餐食服務的發展現況。MUJI無印良品持續以貼近日常生活的商品開發、空間設計與餐飲服務為出發點，期望提出更符合現代生活需求的「好感生活」提案。