曾獲3屆500盤肯定 Chef Yen以全新義式餐廳「Nove」插旗台北東區

曾於2021、2022、2023連續3年獲得「500盤」肯定的Chef Yen（劉宴瑜主廚）回來了！這次她以擅長的全新義式餐廳「Nove」回歸，並且把營業觸角首度擴展到台北，自三月份起正式插旗台北東區。

Chef Yen出社會的第一份工作是在電影雜誌當採訪編輯，後來進入電影公司，在忙碌的高壓工作當中，「如果說有什麼能真的治癒人心，非食物莫屬。」於是她轉身自電影產業出走，首先到義大利托斯卡尼學藝，學成後飛到倫敦、巴黎與北京歷練，開啟專業廚師生涯。

回到台灣以後，Chef Yen於2019年8月在竹北開設「GD Restaurant & Bar」，希望提供有靈魂的餐飲體驗，供應每天親手製作麵包與義大利麵，「讓用餐的客人盡情享受吃喝，不拚翻桌率、不限用餐時間。」2022年底餐廳更名為「Restaurant Re-」重新出發，「Re-」代表再生、持續、繼續成長，跳脫純粹義大利菜式，將義魂融合倫敦、巴黎與台灣在地養分，逐漸開展出屬於Chef Yen的獨到風格。

「Restaurant Re-」於2024年7月告別竹北，Chef Yen也再度回到義大利西西里島進行充電，回台後終於實現自己一直想在台北開餐廳的想法。新餐廳取名「Nove」，除了標示餐廳位處於九樓，在拉丁文中，與「Nove」相關詞根nova/novus正是「新穎、原創」的意思，恰恰揭示了Chef Yen的全新出發。

「Nove」首季套餐以4道農莊記憶與風土實驗小點揭開序曲。Ricotta cheese簡單炙燒後淋上些許普利亞橄欖油與蜂蜜，溫潤滑順中帶著深邃。「新竹復育小米糕」借鑒義式玉米糕（Polenta）工法，改採小米慢火推煮，包裹原民假酸漿葉，點綴自製青醬（Pesto）與油芒，風味清新且層次分明。

外型如黑石般冷冽的 「焦麵粉塔可」，選用普利亞特有的焦麵粉（Farina Grano Arso）製作帶有碳焙香氣的酥脆外殼，內餡以發酵過的花椰菜梗與鹹蛋黃奶醬營造層次，並將被遺棄的花椰菜葉化作脆片，滋味妙不可言。

「風乾火腿鴨肉版」可視為 Chef Yen 向義大利經典工藝的致敬。她以風乾與熟成技術為核心，重新處理鴨胸，讓原本的肉質在時間中轉化，最終呈現出近似火腿的緊實口感與風味深度，將熟成工藝的精髓具體落在這道開胃小點之中。

「鹽烤西瓜蘿蔔」是非常出色的一道蔬食。低溫鹽烤過的西瓜蘿蔔水分微微收斂，甜味更加集中，醃漬過西瓜蘿蔔保留清脆口感。除搭配羽衣甘藍帶來苦韻，底部的塊根芹泥與頂部克弗爾菌（Kefir）優格油泡沫相互輝映，松針油與炭油帶出淡淡煙燻氣息。

「泰北咖哩醬手工蟹餃」將Chef Yen至泰北清邁的旅行記憶，注入義大利手工蛋黃餃（Tortelli） 中。內餡承襲義大利正統，以細緻蟹肉拌入Ricotta起司，卻浸潤在主廚親自熬製、辛香層次分明的南洋咖哩醬裡；為呼應泰北料理受華人移民影響的「酸菜文化」，特別選用台灣客家酸菜入餡，帶來發酵微酸滋味。蟹餃特別堆疊上炸麵絲，提供酥脆口感。

主菜薩丁尼亞島「羊毛毯」羊排，是Chef Yen旅居義大利薩丁尼亞友人家時，跟友人媽媽學到的傳統地方菜「Panada」。這是一道以麵皮包裹羊肉與配料、再進烤箱悶烤出濃郁香氣的羊肉派，因麵皮較硬，出爐後依當地習俗會用毯子包裹整顆派皮。

Chef Yen以紐西蘭高地和羊巧妙地將其「精緻化」，保留了麵團包裹羊肉所形成的天然「風味屏障」，使內裡的羊肉在熟成過程中保持極致軟嫩，吸納蔬菜的鮮甜。除了燉煮的方式，盤中嫩煎的厚羊排讓饕客可以一次品嚐兩種不同的羊料理，是主廚向義大利「媽媽們」手藝致敬的人情味之作。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

◎「Nove」當代義式餐廳

「Nove」位於台北市大安區高樓內。圖／Nove提供

「Nove」首季套餐以4道農莊記憶與風土實驗小點揭開序曲。圖／Nove提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鹽烤西瓜蘿蔔。圖／Nove提供

味噌冰淇淋、瑪莎拉煮梨。圖／Nove提供

每日手工製作的細棍麵包（Grissini）與佛卡夏（Focaccia）。圖／Nove提供

薩丁尼亞島「羊毛毯」羊排。圖／Nove提供

香草土雞澄清湯。圖／Nove提供