快訊

柯文哲未能參加兒畢業典禮 陳佩琪獨自現身日本帶1照片彌補缺憾

孫芸芸升格「最辣阿嬤」 傳繼承40億家產 愛女當單親媽有強大底氣

洗錢共犯林秉文遭槍殺 88會館郭哲敏出庭被問「是誰下手？」反應曝光

曾獲3屆500盤肯定 Chef Yen以全新義式餐廳「Nove」插旗台北東區

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
曾於2021、2022、2023連續3年獲得「500盤」肯定的Chef Yen（劉宴瑜主廚）。圖／Nove提供
曾於2021、2022、2023連續3年獲得「500盤」肯定的Chef Yen（劉宴瑜主廚）。圖／Nove提供

曾於2021、2022、2023連續3年獲得「500盤」肯定的Chef Yen（劉宴瑜主廚）回來了！這次她以擅長的全新義式餐廳「Nove」回歸，並且把營業觸角首度擴展到台北，自三月份起正式插旗台北東區。

Chef Yen出社會的第一份工作是在電影雜誌當採訪編輯，後來進入電影公司，在忙碌的高壓工作當中，「如果說有什麼能真的治癒人心，非食物莫屬。」於是她轉身自電影產業出走，首先到義大利托斯卡尼學藝，學成後飛到倫敦、巴黎與北京歷練，開啟專業廚師生涯。

回到台灣以後，Chef Yen於2019年8月在竹北開設「GD Restaurant & Bar」，希望提供有靈魂的餐飲體驗，供應每天親手製作麵包與義大利麵，「讓用餐的客人盡情享受吃喝，不拚翻桌率、不限用餐時間。」2022年底餐廳更名為「Restaurant Re-」重新出發，「Re-」代表再生、持續、繼續成長，跳脫純粹義大利菜式，將義魂融合倫敦、巴黎與台灣在地養分，逐漸開展出屬於Chef Yen的獨到風格。

「Restaurant Re-」於2024年7月告別竹北，Chef Yen也再度回到義大利西西里島進行充電，回台後終於實現自己一直想在台北開餐廳的想法。新餐廳取名「Nove」，除了標示餐廳位處於九樓，在拉丁文中，與「Nove」相關詞根nova/novus正是「新穎、原創」的意思，恰恰揭示了Chef Yen的全新出發。

「Nove」首季套餐以4道農莊記憶與風土實驗小點揭開序曲。Ricotta cheese簡單炙燒後淋上些許普利亞橄欖油與蜂蜜，溫潤滑順中帶著深邃。「新竹復育小米糕」借鑒義式玉米糕（Polenta）工法，改採小米慢火推煮，包裹原民假酸漿葉，點綴自製青醬（Pesto）與油芒，風味清新且層次分明。

外型如黑石般冷冽的 「焦麵粉塔可」，選用普利亞特有的焦麵粉（Farina Grano Arso）製作帶有碳焙香氣的酥脆外殼，內餡以發酵過的花椰菜梗與鹹蛋黃奶醬營造層次，並將被遺棄的花椰菜葉化作脆片，滋味妙不可言。

「風乾火腿鴨肉版」可視為 Chef Yen 向義大利經典工藝的致敬。她以風乾與熟成技術為核心，重新處理鴨胸，讓原本的肉質在時間中轉化，最終呈現出近似火腿的緊實口感與風味深度，將熟成工藝的精髓具體落在這道開胃小點之中。

「鹽烤西瓜蘿蔔」是非常出色的一道蔬食。低溫鹽烤過的西瓜蘿蔔水分微微收斂，甜味更加集中，醃漬過西瓜蘿蔔保留清脆口感。除搭配羽衣甘藍帶來苦韻，底部的塊根芹泥與頂部克弗爾菌（Kefir）優格油泡沫相互輝映，松針油與炭油帶出淡淡煙燻氣息。

「泰北咖哩醬手工蟹餃」將Chef Yen至泰北清邁的旅行記憶，注入義大利手工蛋黃餃（Tortelli） 中。內餡承襲義大利正統，以細緻蟹肉拌入Ricotta起司，卻浸潤在主廚親自熬製、辛香層次分明的南洋咖哩醬裡；為呼應泰北料理受華人移民影響的「酸菜文化」，特別選用台灣客家酸菜入餡，帶來發酵微酸滋味。蟹餃特別堆疊上炸麵絲，提供酥脆口感。

主菜薩丁尼亞島「羊毛毯」羊排，是Chef Yen旅居義大利薩丁尼亞友人家時，跟友人媽媽學到的傳統地方菜「Panada」。這是一道以麵皮包裹羊肉與配料、再進烤箱悶烤出濃郁香氣的羊肉派，因麵皮較硬，出爐後依當地習俗會用毯子包裹整顆派皮。

Chef Yen以紐西蘭高地和羊巧妙地將其「精緻化」，保留了麵團包裹羊肉所形成的天然「風味屏障」，使內裡的羊肉在熟成過程中保持極致軟嫩，吸納蔬菜的鮮甜。除了燉煮的方式，盤中嫩煎的厚羊排讓饕客可以一次品嚐兩種不同的羊料理，是主廚向義大利「媽媽們」手藝致敬的人情味之作。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

◎「Nove」當代義式餐廳

．地址：台北市大安區忠孝東路四段124-8號9樓B

．電話：02-8772-0388

．營業時間：周二至周六，18:00～22:00

．訂位網址：https://inline.app/booking/-OjTh-nhr_n5RYwW-J9i:inline-live-4/-OjTh-urPb9mbJku9Yy5

「Nove」位於台北市大安區高樓內。圖／Nove提供
「Nove」位於台北市大安區高樓內。圖／Nove提供

「Nove」首季套餐以4道農莊記憶與風土實驗小點揭開序曲。圖／Nove提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Nove」首季套餐以4道農莊記憶與風土實驗小點揭開序曲。圖／Nove提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鹽烤西瓜蘿蔔。圖／Nove提供
鹽烤西瓜蘿蔔。圖／Nove提供

味噌冰淇淋、瑪莎拉煮梨。圖／Nove提供
味噌冰淇淋、瑪莎拉煮梨。圖／Nove提供

每日手工製作的細棍麵包（Grissini）與佛卡夏（Focaccia）。圖／Nove提供
每日手工製作的細棍麵包（Grissini）與佛卡夏（Focaccia）。圖／Nove提供

薩丁尼亞島「羊毛毯」羊排。圖／Nove提供
薩丁尼亞島「羊毛毯」羊排。圖／Nove提供

香草土雞澄清湯。圖／Nove提供
香草土雞澄清湯。圖／Nove提供

泰北咖哩手工蟹餃。圖／Nove提供
泰北咖哩手工蟹餃。圖／Nove提供

義大利 餐廳 用餐時間

相關新聞

曾獲3屆500盤肯定 Chef Yen以全新義式餐廳「Nove」插旗台北東區

曾於2021、2022、2023連續3年獲得「500盤」肯定的Chef Yen（劉宴瑜主廚）回來了！這次她以擅長的全新義式餐廳「Nove」回歸，並且把營業觸角首度擴展到台北，自三月份起正式插旗台北東區。

Gawon、Karina都上手！Prada春夏新款Passage包 翻玩幾何輪廓

隨著2026正式邁入春夏節奏，Prada發表了全新包款Passage。包款先前已為品牌好友、東西方名人包含日星長澤雅美、南韓女星Karina劉知珉與女團MEOVV成員Gawon李嘉元搶先配戴，梯形輪廓並延續Prada在服裝上頻繁展現嫁接、轉譯、二創的實驗性手法，成為2026春夏的必備包款之一。

平日限定！3款牛舌套餐均一價398 吉豚屋「MAX極上豚」享豬肉三重奏

來自仙台的炭火牛舌「東山牛舌」，自3月26日起，針對平日11:00～15:00，限時推出全新「仙台風味商業套餐」，將牛舌改以長時間燉煮的手法，搭配「三種滋味、三種情境」設計概念，打造濃郁、清爽、辛香等三款不同風味的特色餐點。

京站女王節首5日會員限定獨享刷4000最高送600 新櫃強化美食戰力

百貨上半年母親節檔期大戰陸續啟動，京站女王節4月2日起至5月10日上場，今發布回饋內容端出全館滿4,000元送200元，以及化妝品、內睡衣、香氛2,000元送200元。

中市漢神洲際廣場4月10日開幕 祭平日6小時免費停車優惠

受消費者期待的台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日將開幕，漢神百貨今宣布，今年凡平日前往，不限消費金額享有6小時的免費停車服務，假日也較台中市各大百貨消費滿1千元免費停車1小時的現行方式更優惠，只要消費滿5百元就可以停1小時。工作人員說，這也是針對交通分流提出的具體措施之一，鼓勵民眾能利用平日前往。

華碩攜手高通、微軟推Zenbook A16 AI筆電 16吋僅1.2公斤超輕薄

在AI PC浪潮推動下，筆電市場近期出現積極導入手機處理器架構設計的新趨勢，強調高能效比與長時間續航，並結合AI運算能力，重新定義行動生產力。華碩最新發表的ASUS Zenbook A16，即是因應這股趨勢出現的旗艦作品，攜手高通與微軟共同亮相，展現晶片、作業系統與硬體設計工藝三方整合的AI筆電新樣貌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。