Gawon、Karina都上手！Prada春夏新款Passage包 翻玩幾何輪廓

隨著2026正式邁入春夏節奏，Prada發表了全新包款Passage。包款先前已為品牌好友、東西方名人包含日星長澤雅美、南韓女星Karina劉知珉與女團MEOVV成員Gawon李嘉元搶先配戴，梯形輪廓並延續Prada在服裝上頻繁展現嫁接、轉譯、二創的實驗性手法，成為2026春夏的必備包款之一。

Prada近十年持續透過服裝設計展現結構革命，品牌雙創意總監Miuccia Prada與Raf Simons透過解構、變形與嫁接，持續挑戰傳統輪廓。像是2022秋冬，Prada以輕質兩件套取代襯衫，皮革嫁接科技絲綢，釋放未來感輕盈力量；2024春夏，男裝解放了流動架構，柔性剪裁融合運動與量身，解構身體束縛；2026春夏，Prada更將嫁接推向極致，將制服元素與晚宴正裝重組，像是無肩結構胸罩、多布料拼接，硬挺與柔軟對撞，詮釋混沌和諧。一路以來的服裝變革不僅重塑了結構語言，Prada並以剪裁回應時代，展現持續新創的實驗精神。

新款的Passage包款正延續了此種實驗精神，挑戰幾何結構。其中Karina以黑色平口洋裝內搭淺藍襯衫，尤其百摺的波浪長裙正和手上Passage包款營塑出層次分明且優雅的高級感；Gawon李嘉元身穿焦糖色皮質工裝長版外套並內搭皺褶式短裙，看似粗獷的外套，卻使用了正式、體面的Passage予以調和並散發新世代的叛逆優雅；長澤雅美則以麂皮長大衣內綴碎花長裙，麂皮在外、黑色皮革與皮扣的長外套，流露成熟知性的波希米亞氣息，隨手背取著Passage包款，輕快俐落。

除了整體服裝的風格各異，三人如何運用Passage包款也是風格的參考借鏡，Passage包款醒目的長提把設計與俐落梯形結構是其造型設計辨識，其中Karina與Gawon選擇將包包自然垂掛於手肘或提於手上，凸顯長提把隨性擺動的律動感，與服裝的硬挺結構形成對比；長澤雅美則將其肩揹，包身自然落在腰間，讓寬鬆的大衣造型瞬間收束，提升整體俐落。

近距離欣賞Passage包款不難發現，整體梯形結構從側邊更猶如一個三角形、呼應了Prada的搪瓷金屬三角Logo；立體側片與全折疊結構塑造出俐落外型，一如Prada的女子與男士，在優雅與機能間進退有度。包款內部共設計了三個收納區間，中央層是以Prada愛用的Re-Nylon翻蓋固定，同時前方兩個隔間則適合日常放置，輕鬆提取。此種梯形結構並透過藏在側面內的縫線營造出柔和、折疊的視覺效果，猶如「包中包」的形式，也回應了Prada在服裝設計時的錯視趣味，而長形的提把無論是手持、肩背都能展現俐落修長與優雅。

中號使用小牛皮的包款長寬高尺寸約為12 x 28.5 x 14.5公分，翻蓋將以磁扣固定，同時中間收納區間再附拉鍊以開闔關閉，目前共有黑色、咖啡色兩種配置，可洽全台Prada專門店詢問。

Prada Passage中號皮革手提包搭配Re-Nylon翻蓋咖啡色款，價格店洽。圖／Prada提供

「包中包」的實驗性結構，是Prada新款Passage包的玩味所在。圖／Prada提供

Prada Passage中號皮革手提包搭配Re-Nylon翻蓋黑色款，價格店洽。圖／Prada提供

寬鬆的吊帶長裙卻內搭附肩章的卡其色襯衫，展現Prada頻繁對結構、樣式提出的叩問性思維。圖／Prada提供

Gawon與Karina。圖／Prada提供

Prada 2026春夏發表新款Passage包款，延續服裝設計時的錯視手法。圖／Prada提供

日星長澤雅美（Masami Nagasawa）。圖／Prada提供

南韓女星Karina劉知珉。圖／Prada提供

寬大捲袖的長外套刻意搭配上皺褶的超長螢光色皮手套，展現Prada一貫的服裝設計脈絡。圖／Prada提供