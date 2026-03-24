快訊

柯文哲未能參加兒畢業典禮 陳佩琪獨自現身日本帶1照片彌補缺憾

孫芸芸升格「最辣阿嬤」 傳繼承40億家產 愛女當單親媽有強大底氣

洗錢共犯林秉文遭槍殺 88會館郭哲敏出庭被問「是誰下手？」反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

Gawon、Karina都上手！Prada春夏新款Passage包 翻玩幾何輪廓

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Passage包款的梯形輪廓與長提把，無論手提或肩背皆營造修長優雅印象。圖／Prada提供
Passage包款的梯形輪廓與長提把，無論手提或肩背皆營造修長優雅印象。圖／Prada提供

隨著2026正式邁入春夏節奏，Prada發表了全新包款Passage。包款先前已為品牌好友、東西方名人包含日星長澤雅美、南韓女星Karina劉知珉與女團MEOVV成員Gawon李嘉元搶先配戴，梯形輪廓並延續Prada在服裝上頻繁展現嫁接、轉譯、二創的實驗性手法，成為2026春夏的必備包款之一。

Prada近十年持續透過服裝設計展現結構革命，品牌雙創意總監Miuccia Prada與Raf Simons透過解構、變形與嫁接，持續挑戰傳統輪廓。像是2022秋冬，Prada以輕質兩件套取代襯衫，皮革嫁接科技絲綢，釋放未來感輕盈力量；2024春夏，男裝解放了流動架構，柔性剪裁融合運動與量身，解構身體束縛；2026春夏，Prada更將嫁接推向極致，將制服元素與晚宴正裝重組，像是無肩結構胸罩、多布料拼接，硬挺與柔軟對撞，詮釋混沌和諧。一路以來的服裝變革不僅重塑了結構語言，Prada並以剪裁回應時代，展現持續新創的實驗精神。

新款的Passage包款正延續了此種實驗精神，挑戰幾何結構。其中Karina以黑色平口洋裝內搭淺藍襯衫，尤其百摺的波浪長裙正和手上Passage包款營塑出層次分明且優雅的高級感；Gawon李嘉元身穿焦糖色皮質工裝長版外套並內搭皺褶式短裙，看似粗獷的外套，卻使用了正式、體面的Passage予以調和並散發新世代的叛逆優雅；長澤雅美則以麂皮長大衣內綴碎花長裙，麂皮在外、黑色皮革與皮扣的長外套，流露成熟知性的波希米亞氣息，隨手背取著Passage包款，輕快俐落。

除了整體服裝的風格各異，三人如何運用Passage包款也是風格的參考借鏡，Passage包款醒目的長提把設計與俐落梯形結構是其造型設計辨識，其中Karina與Gawon選擇將包包自然垂掛於手肘或提於手上，凸顯長提把隨性擺動的律動感，與服裝的硬挺結構形成對比；長澤雅美則將其肩揹，包身自然落在腰間，讓寬鬆的大衣造型瞬間收束，提升整體俐落。

近距離欣賞Passage包款不難發現，整體梯形結構從側邊更猶如一個三角形、呼應了Prada的搪瓷金屬三角Logo；立體側片與全折疊結構塑造出俐落外型，一如Prada的女子與男士，在優雅與機能間進退有度。包款內部共設計了三個收納區間，中央層是以Prada愛用的Re-Nylon翻蓋固定，同時前方兩個隔間則適合日常放置，輕鬆提取。此種梯形結構並透過藏在側面內的縫線營造出柔和、折疊的視覺效果，猶如「包中包」的形式，也回應了Prada在服裝設計時的錯視趣味，而長形的提把無論是手持、肩背都能展現俐落修長與優雅。

中號使用小牛皮的包款長寬高尺寸約為12 x 28.5 x 14.5公分，翻蓋將以磁扣固定，同時中間收納區間再附拉鍊以開闔關閉，目前共有黑色、咖啡色兩種配置，可洽全台Prada專門店詢問。

Prada Passage中號皮革手提包搭配Re-Nylon翻蓋咖啡色款，價格店洽。圖／Prada提供
Prada Passage中號皮革手提包搭配Re-Nylon翻蓋咖啡色款，價格店洽。圖／Prada提供

「包中包」的實驗性結構，是Prada新款Passage包的玩味所在。圖／Prada提供
「包中包」的實驗性結構，是Prada新款Passage包的玩味所在。圖／Prada提供

Prada Passage中號皮革手提包搭配Re-Nylon翻蓋黑色款，價格店洽。圖／Prada提供
Prada Passage中號皮革手提包搭配Re-Nylon翻蓋黑色款，價格店洽。圖／Prada提供

寬鬆的吊帶長裙卻內搭附肩章的卡其色襯衫，展現Prada頻繁對結構、樣式提出的叩問性思維。圖／Prada提供
寬鬆的吊帶長裙卻內搭附肩章的卡其色襯衫，展現Prada頻繁對結構、樣式提出的叩問性思維。圖／Prada提供

Gawon與Karina。圖／Prada提供
Gawon與Karina。圖／Prada提供

Prada 2026春夏發表新款Passage包款，延續服裝設計時的錯視手法。圖／Prada提供
Prada 2026春夏發表新款Passage包款，延續服裝設計時的錯視手法。圖／Prada提供

日星長澤雅美（Masami Nagasawa）。圖／Prada提供
日星長澤雅美（Masami Nagasawa）。圖／Prada提供

南韓女星Karina劉知珉。圖／Prada提供
南韓女星Karina劉知珉。圖／Prada提供

寬大捲袖的長外套刻意搭配上皺褶的超長螢光色皮手套，展現Prada一貫的服裝設計脈絡。圖／Prada提供
寬大捲袖的長外套刻意搭配上皺褶的超長螢光色皮手套，展現Prada一貫的服裝設計脈絡。圖／Prada提供

女團MEOVV成員Gawon李嘉元。圖／Prada提供
女團MEOVV成員Gawon李嘉元。圖／Prada提供

PRADA 長澤雅美 服裝

延伸閱讀

FENDI Way全新形象 宋慧喬自信展現輕盈日常

佛羅倫斯「百合」盛開 GUCCI Giglio新色新尺寸

Dior新Diorly包款 Jisoo穿搭有型

Miu Miu秋冬大秀 嚴謹剪裁藏隨興叛逆

相關新聞

曾獲3屆500盤肯定 Chef Yen以全新義式餐廳「Nove」插旗台北東區

曾於2021、2022、2023連續3年獲得「500盤」肯定的Chef Yen（劉宴瑜主廚）回來了！這次她以擅長的全新義式餐廳「Nove」回歸，並且把營業觸角首度擴展到台北，自三月份起正式插旗台北東區。

Gawon、Karina都上手！Prada春夏新款Passage包 翻玩幾何輪廓

隨著2026正式邁入春夏節奏，Prada發表了全新包款Passage。包款先前已為品牌好友、東西方名人包含日星長澤雅美、南韓女星Karina劉知珉與女團MEOVV成員Gawon李嘉元搶先配戴，梯形輪廓並延續Prada在服裝上頻繁展現嫁接、轉譯、二創的實驗性手法，成為2026春夏的必備包款之一。

平日限定！3款牛舌套餐均一價398 吉豚屋「MAX極上豚」享豬肉三重奏

來自仙台的炭火牛舌「東山牛舌」，自3月26日起，針對平日11:00～15:00，限時推出全新「仙台風味商業套餐」，將牛舌改以長時間燉煮的手法，搭配「三種滋味、三種情境」設計概念，打造濃郁、清爽、辛香等三款不同風味的特色餐點。

京站女王節首5日會員限定獨享刷4000最高送600 新櫃強化美食戰力

百貨上半年母親節檔期大戰陸續啟動，京站女王節4月2日起至5月10日上場，今發布回饋內容端出全館滿4,000元送200元，以及化妝品、內睡衣、香氛2,000元送200元。

中市漢神洲際廣場4月10日開幕 祭平日6小時免費停車優惠

受消費者期待的台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日將開幕，漢神百貨今宣布，今年凡平日前往，不限消費金額享有6小時的免費停車服務，假日也較台中市各大百貨消費滿1千元免費停車1小時的現行方式更優惠，只要消費滿5百元就可以停1小時。工作人員說，這也是針對交通分流提出的具體措施之一，鼓勵民眾能利用平日前往。

華碩攜手高通、微軟推Zenbook A16 AI筆電 16吋僅1.2公斤超輕薄

在AI PC浪潮推動下，筆電市場近期出現積極導入手機處理器架構設計的新趨勢，強調高能效比與長時間續航，並結合AI運算能力，重新定義行動生產力。華碩最新發表的ASUS Zenbook A16，即是因應這股趨勢出現的旗艦作品，攜手高通與微軟共同亮相，展現晶片、作業系統與硬體設計工藝三方整合的AI筆電新樣貌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。