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平日限定！3款牛舌套餐均一價398 吉豚屋「MAX極上豚」享豬肉三重奏

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
東山牛舌針對平日推出「仙台風味商業套餐」，3款定食套餐均一價398元。圖／吉豚屋提供
東山牛舌針對平日推出「仙台風味商業套餐」，3款定食套餐均一價398元。圖／吉豚屋提供

來自仙台的炭火牛舌「東山牛舌」，自3月26日起，針對平日11:00～15:00，限時推出全新「仙台風味商業套餐」，將牛舌改以長時間燉煮的手法，搭配「三種滋味、三種情境」設計概念，打造濃郁、清爽、辛香等三款不同風味的特色餐點。

其中「多蜜燉牛舌鍋」以紅酒與多蜜醬汁深度結合，風味醇厚，以經典西式和風路線，帶出牛舌燉煮後的柔軟細緻與自然甘甜尾韻。清爽系的「牛舌燉豆腐鍋」，透過豆腐的柔嫩口感，突顯出牛舌肉香。至於「辣味燉牛舌鍋」以微辣開胃為設定，透過特製辛香料帶出牛舌的鮮美與湯頭香氣，具有鮮明的立體感，三款定食套餐均一價398元。

針對肉食愛好者，連鎖日式豬排「吉豚屋」推出全新餐點「MAX極上豚」，一次集結三款不同風味的豬肉料理，包括帶有紮實嚼勁的「里肌豬排」；裹上獨門唐揚粉的「豬肉條」；以及使用特製醬汁烹煮的「豚燒肉」，打造層次豐富的豚肉三重饗宴。「MAX極上豚丼」每份299元，「MAX極上豚定食」每份339元。

活動期間，吉豚屋同步推出內用限定「超吉雙人餐」與「超吉三人餐」組合。「超吉雙人餐A」內含MAX極上豚丼、吉豚三重奏定食、和風海帶絲、柚香漬蘿蔔、果漾芭芒柳、蘋果汁、豚汁（小），原價893元，優惠價799元；另外還有「超吉雙人餐B」與「超吉三人餐」，各為799、1099元，最高現省152元。

吉豚屋推出全新餐點「MAX極上豚」系列。圖／吉豚屋提供
吉豚屋推出全新餐點「MAX極上豚」系列。圖／吉豚屋提供

豬肉 套餐

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