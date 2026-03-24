京站女王節首5日會員限定獨享刷4000最高送600 新櫃強化美食戰力

百貨上半年母親節檔期大戰陸續啟動，京站女王節4月2日起至5月10日上場，今發布回饋內容端出全館滿4,000元送200元，以及化妝品、內睡衣、香氛2,000元送200元。

首五日再加碼，限定Q卡友於4月2日至4月6日最高可享600元回饋優惠，線下刷中華郵政、星展滿4,000送200元，再加上化妝品、內衣、香氛當日滿2,000元送200元、4,000元送400元(累積贈送)，總回饋率達15%。另外，5月10日前全檔期全館線上/線下當日全館滿4,000元送200元(累贈)、化妝品、內衣、香氛滿2,000元送200元(累贈)，Q卡友再加碼消費滿4,000元加送100元Qonline贈券(每人每卡限換1次)。

京站還準備總價值超過400萬的抽獎內容，獎項最高價值為35萬的豪華雙人機票，Q卡友憑全館當日累積消費滿2,000元發票，即可獲抽獎機會一次(可累贈)。

總經理王大政表示，王大政指出，去年各家百貨母親節檔期受到出國潮等影響，表現不算太好，但今年女王節有機會比去年更好，尤其現在出國機票、飯店都變貴，都可能影響出國熱度。期望透過豐富的優惠帶動消費熱度，業績目標要比去年同期成長3%。

今年商場改裝新櫃部分，台北店部分強化美食戰力，西區獨家「肉肉大米」預計5月1日進駐；連鎖壽喜燒品牌「Mo-Mo-Paradise」正在改裝中，將於5月底前改裝新開幕；「金色三麥」預計5月改裝，並引進智慧調酒牆。下半年預計帶進全新餐飲品牌，帶給消費者更多新選擇。新店小碧潭店方面，5月1日「朵頤牛排」開幕；7月下旬有連鎖泰式料理「瓦城」進駐。

京站女王節期間推出周周回門禮，使用APP自行兌換票券，憑本人行動Q卡及台北店當日單筆滿1,499元以上之京站發票即可兌換。圖／京站提供

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