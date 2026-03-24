中市漢神洲際廣場4月10日開幕 祭平日6小時免費停車優惠

受消費者期待的台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日將開幕，漢神百貨今宣布，今年凡平日前往，不限消費金額享有6小時的免費停車服務，假日也較台中市各大百貨消費滿1千元免費停車1小時的現行方式更優惠，只要消費滿5百元就可以停1小時。工作人員說，這也是針對交通分流提出的具體措施之一，鼓勵民眾能利用平日前往。

漢來美食今同時也宣布，瞄準中台灣餐飲市場的強勁消費力，旗下的4大品牌也即將進駐台中漢神洲際，首波包括頂級粤菜「漢來名人坊」、高人氣經典「漢來上海湯包」和全新蔬食品牌「樂蔬」都會在4月起即進場，而號稱全台最難訂位自助餐廳「島語」預計將在第三季隆重開幕。

漢神百貨說，商場緊鄰台74線快速道路，能快速串聯台中市區與中彰投各區域，並透過多向進出動線設計，有效分散車流。館內設有約2千5百席汽車停車位與4千1百席機車停車位，並設有VIP品牌專屬停車空間。汽車可由環中路入口或崇德十九路進入漢神洲際地下停車場與立體停車場，機車則可由環中路進入地下停車場或由崇德十九路進入立體停車場停放。

停車優惠方面，機車全面提供當日免費停車服務，汽車平日持館內消費發票最高可享6小時免費停車，持中信漢神洲際聯名卡最高可享4小時停車優惠，漢神APP會員亦享免費停車1小時。此外，憑當日洲際棒球場賽事門票亦可享額外停車折抵優惠。

同時，民眾可搭乘台中捷運綠線至文心崇德站，轉乘12、58、71、105、700路公車，約10分鐘即可輕鬆抵達。4月10日至30日另規畫捷運接駁車服務，往返文心崇德站與松竹站。捷運站發車時間為每日11時至21時，每30分鐘一班前往漢神洲際購物廣場，商場端則於11時30分至22時，每30分鐘一班返程至捷運站。

此外，4月10日至5月10日，民眾出示接駁車QR CODE畫面、捷運乘車證明、公車電子票證紀錄或YouBike租借憑證，即可兌換30元漢神幣，APP會員憑館內消費1千元更有機會抽千元禮券。另憑相關證明搭配館內消費滿500元發票，還可兌換台中捷運單程票一張。

受消費者期待的台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日將開幕，凡平日前往，不限消費金額享有6小時的免費停車服務。圖／漢神百貨提供