快訊

孫芸芸升格「最辣阿嬤」 傳繼承40億家產 愛女當單親媽有強大底氣

洗錢共犯林秉文遭槍殺 88會館郭哲敏出庭被問「是誰下手？」反應曝光

無差別攻擊！伊朗亂炸鄰國惹火波灣 美媒曝中東2國「快要參戰」有新動作

聽新聞
0:00 / 0:00

中市漢神洲際廣場4月10日開幕 祭平日6小時免費停車優惠

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
受消費者期待的台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日將開幕。圖／漢神百貨提供
受消費者期待的台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日將開幕。圖／漢神百貨提供

受消費者期待的台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日將開幕，漢神百貨今宣布，今年凡平日前往，不限消費金額享有6小時的免費停車服務，假日也較台中市各大百貨消費滿1千元免費停車1小時的現行方式更優惠，只要消費滿5百元就可以停1小時。工作人員說，這也是針對交通分流提出的具體措施之一，鼓勵民眾能利用平日前往。

漢來美食今同時也宣布，瞄準中台灣餐飲市場的強勁消費力，旗下的4大品牌也即將進駐台中漢神洲際，首波包括頂級粤菜「漢來名人坊」、高人氣經典「漢來上海湯包」和全新蔬食品牌「樂蔬」都會在4月起即進場，而號稱全台最難訂位自助餐廳「島語」預計將在第三季隆重開幕。

漢神百貨說，商場緊鄰台74線快速道路，能快速串聯台中市區與中彰投各區域，並透過多向進出動線設計，有效分散車流。館內設有約2千5百席汽車停車位與4千1百席機車停車位，並設有VIP品牌專屬停車空間。汽車可由環中路入口或崇德十九路進入漢神洲際地下停車場與立體停車場，機車則可由環中路進入地下停車場或由崇德十九路進入立體停車場停放。

停車優惠方面，機車全面提供當日免費停車服務，汽車平日持館內消費發票最高可享6小時免費停車，持中信漢神洲際聯名卡最高可享4小時停車優惠，漢神APP會員亦享免費停車1小時。此外，憑當日洲際棒球場賽事門票亦可享額外停車折抵優惠。

同時，民眾可搭乘台中捷運綠線至文心崇德站，轉乘12、58、71、105、700路公車，約10分鐘即可輕鬆抵達。4月10日至30日另規畫捷運接駁車服務，往返文心崇德站與松竹站。捷運站發車時間為每日11時至21時，每30分鐘一班前往漢神洲際購物廣場，商場端則於11時30分至22時，每30分鐘一班返程至捷運站。

此外，4月10日至5月10日，民眾出示接駁車QR CODE畫面、捷運乘車證明、公車電子票證紀錄或YouBike租借憑證，即可兌換30元漢神幣，APP會員憑館內消費1千元更有機會抽千元禮券。另憑相關證明搭配館內消費滿500元發票，還可兌換台中捷運單程票一張。

受消費者期待的台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日將開幕，凡平日前往，不限消費金額享有6小時的免費停車服務。圖／漢神百貨提供
受消費者期待的台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日將開幕，凡平日前往，不限消費金額享有6小時的免費停車服務。圖／漢神百貨提供

受消費者期待的台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日將開幕。圖／漢神百貨提供
受消費者期待的台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日將開幕。圖／漢神百貨提供

台中市

延伸閱讀

油價飆漲、出國潮減！京站女王節開跑 目標拚年增3%

台中百貨戰國時代來臨 8大商場投資金額超過千億元

高雄智慧停車格 爭取10分鐘免費 交通局不認同

一位難求！罰不怕 高雄機場違停亂象多

相關新聞

Gawon、Karina都上手！Prada春夏新款Passage包 翻玩幾何輪廓

隨著2026正式邁入春夏節奏，Prada發表了全新包款Passage。包款先前已為品牌好友、東西方名人包含日星長澤雅美、南韓女星Karina劉知珉與女團MEOVV成員Gawon李嘉元搶先配戴，梯形輪廓並延續Prada在服裝上頻繁展現嫁接、轉譯、二創的實驗性手法，成為2026春夏的必備包款之一。

平日限定！3款牛舌套餐均一價398 吉豚屋「MAX極上豚」享豬肉三重奏

來自仙台的炭火牛舌「東山牛舌」，自3月26日起，針對平日11:00～15:00，限時推出全新「仙台風味商業套餐」，將牛舌改以長時間燉煮的手法，搭配「三種滋味、三種情境」設計概念，打造濃郁、清爽、辛香等三款不同風味的特色餐點。

京站女王節首5日會員限定獨享刷4000最高送600 新櫃強化美食戰力

百貨上半年母親節檔期大戰陸續啟動，京站女王節4月2日起至5月10日上場，今發布回饋內容端出全館滿4,000元送200元，以及化妝品、內睡衣、香氛2,000元送200元。

中市漢神洲際廣場4月10日開幕 祭平日6小時免費停車優惠

受消費者期待的台中市「漢神洲際購物廣場」4月10日將開幕，漢神百貨今宣布，今年凡平日前往，不限消費金額享有6小時的免費停車服務，假日也較台中市各大百貨消費滿1千元免費停車1小時的現行方式更優惠，只要消費滿5百元就可以停1小時。工作人員說，這也是針對交通分流提出的具體措施之一，鼓勵民眾能利用平日前往。

華碩攜手高通、微軟推Zenbook A16 AI筆電 16吋僅1.2公斤超輕薄

在AI PC浪潮推動下，筆電市場近期出現積極導入手機處理器架構設計的新趨勢，強調高能效比與長時間續航，並結合AI運算能力，重新定義行動生產力。華碩最新發表的ASUS Zenbook A16，即是因應這股趨勢出現的旗艦作品，攜手高通與微軟共同亮相，展現晶片、作業系統與硬體設計工藝三方整合的AI筆電新樣貌。

環球購物中心50家新櫃報到 基隆排隊美食「吳姳麵館」板橋也吃得到

百貨上半年購物大檔母親節檔期首波將發動，Global Mall環球購物中心3月26日至4月15日推出「美好購物節」，推出全台8店「滿額最高回饋20%」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。