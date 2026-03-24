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華碩攜手高通、微軟推Zenbook A16 AI筆電 16吋僅1.2公斤超輕薄

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
華碩攜手高通與微軟三強聯手打造AI PC新局。圖／華碩提供
華碩攜手高通與微軟三強聯手打造AI PC新局。圖／華碩提供

在AI PC浪潮推動下，筆電市場近期出現積極導入手機處理器架構設計的新趨勢，強調高能效比與長時間續航，並結合AI運算能力，重新定義行動生產力。華碩最新發表的ASUS Zenbook A16，即是因應這股趨勢出現的旗艦作品，攜手高通微軟共同亮相，展現晶片、作業系統與硬體設計工藝三方整合的AI筆電新樣貌。

Zenbook A16搭載Snapdragon X2 Elite Extreme處理器，採用系統級封裝18核心架構，並整合最高80 TOPS的NPU運算能力，大幅強化裝置端AI效能。透過與Windows AI功能的深度整合，裝置可即時分析螢幕內容並提供建議，讓使用者在工作、創作與多工處理時獲得更直覺且高效率的操作體驗。

外型設計方面，Zenbook A16延續華碩近年強調的高質感工藝，採用高科技陶瓷鋁合金材質，兼顧輕量與耐用特性，並呈現細膩溫潤的觸感。機身重量僅1.2公斤，搭配16吋3K 16:10 OLED螢幕，在維持大視野的同時仍具備高度行動性。「沙暮金」外型強調自然靈感與精品風格的融合，鎖定重視設計與品味的專業族群。

Zenbook A16電池續航最長21小時，可支援長時間行動使用，成為行動工作者兼顧多工處理、內容創作甚至輕度遊戲需求的隨身工作站。記者會現場更特別邀請百萬YouTuber HOOK現身分享，體驗大視野ASUS Zenbook A16在行動工作、創作與多工使用上的強大AI生產力。Zenbook A16建議售價73,999元，早鳥登錄送同款高科技陶瓷鋁合金精品滑鼠ASUS ZenMouse。

除了主打機種Zenbook A16外，華碩亦同步推出多款搭載Snapdragon X2 Elite系列處理器新品，擁有最完整的高通處理器產品線布局。包括主打極致輕薄的ASUS Zenbook A14，重量不到1公斤、續航力最高可達33小時；鎖定學生與日常使用族群的ASUS Vivobook S16，以及具備二合一設計、主打創作者市場的ASUS ProArt PZ14。上述機種皆支援Copilot+ PC功能，並提供3年原廠保固，強化整體使用體驗與可靠性。

ASUS Zenbook A16輕僅1.2公斤，讓使用者在行動性與生產力之間取得完美平衡。建議售價73,999元，早鳥登錄送同款高科技陶瓷鋁合金精品滑鼠。圖／華碩提供
ASUS Zenbook A16輕僅1.2公斤，讓使用者在行動性與生產力之間取得完美平衡。建議售價73,999元，早鳥登錄送同款高科技陶瓷鋁合金精品滑鼠。圖／華碩提供

現場展示了ASUS Zenbook A16內部結構設計，兼顧輕薄耐用、效能、散熱的各種需求。記者黃筱晴／攝影
現場展示了ASUS Zenbook A16內部結構設計，兼顧輕薄耐用、效能、散熱的各種需求。記者黃筱晴／攝影

ASUS Zenbook A16外型超纖薄，16吋OLED螢幕規格，重量僅1.2公斤，讓使用者在行動性與生產力之間取得完美平衡記者黃筱晴／攝影
ASUS Zenbook A16外型超纖薄，16吋OLED螢幕規格，重量僅1.2公斤，讓使用者在行動性與生產力之間取得完美平衡記者黃筱晴／攝影

百萬Youtuber HOOK有感ASUS Zenbook A16輕薄機身蘊藏強大AI生產力。圖／華碩提供
百萬Youtuber HOOK有感ASUS Zenbook A16輕薄機身蘊藏強大AI生產力。圖／華碩提供

ASUS Zenbook A16與搭配推出的ZenMouse MD202雙模無線滑鼠皆採用高科技陶瓷鋁合金材質，融合自然元素，堅固耐用且不易沾染指紋。記者黃筱晴／攝影
ASUS Zenbook A16與搭配推出的ZenMouse MD202雙模無線滑鼠皆採用高科技陶瓷鋁合金材質，融合自然元素，堅固耐用且不易沾染指紋。記者黃筱晴／攝影

華碩 處理器 高通 微軟

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