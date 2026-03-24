快訊

影／紐約機場撞機2死事故音檔曝光 塔台人員鬆口認「我搞砸了」

紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車…2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

獨／台美談判推手 經貿辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳辭世

環球購物中心50家新櫃報到 基隆排隊美食「吳姳麵館」板橋也吃得到

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
獲500碗推薦的基隆小吃名店「吳姳麵館」進駐板橋車站。圖／Global Mall提供
獲500碗推薦的基隆小吃名店「吳姳麵館」進駐板橋車站。圖／Global Mall提供

百貨上半年購物大檔母親節檔期首波將發動，Global Mall環球購物中心3月26日至4月15日推出「美好購物節」，推出全台8店「滿額最高回饋20%」。

Global Mall美好購物節活動期間新北中和、桃園A8、桃園A19、屏東市會員至指定專門店單筆消費滿3,000元送300元電子商品禮券，刷Global Mall聯名卡再加贈300元電子商品禮券；Global Mall板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站，會員至指定專門店單筆消費滿2,000元送200元電子商品禮券，刷Global Mall聯名卡再加贈200元電子商品禮券，會員購物回饋最高達20%。

另外，全台8店進駐近50家品牌新櫃，其中以新北中佔比最高，包括引進「特斯拉」新北商場首店駐點展示、「Porter International」全新店型、服飾品牌「SEQUI HIBI」新北首店。餐飲引進來自東京錦糸町「滿雞軒」全台商場首店，主打溫潤鴨肉高湯；3樓主打親子場域，集結母嬰與兒童品牌及親子同樂空間，上半年度擴大親子手做區域，引進「GAGA monster史萊姆怪獸星球」，其他還有31冰淇淋、OWNDAY、ROYAL ELASTICS、JUN MEN、Projext、Simply Yours、WFS運動商城等多元品牌。

Global Mall板橋車站今年上半年以美食新櫃為主，一半為新北獨家專門店。新北獨家新櫃包含曾獲米其林指定伴手禮的「傳遞幸福」法式甜點，以及日系生甜甜圈「雪系町」、韓國甜點「B.Lattice釜山甜」、美食Youtuber品牌「WA!COOKIES」與獲500碗推薦的基隆小吃名店「吳姳麵館」。2樓戶外餐廳引進「季樂和牛鐵板燒」與「牛喜 壽喜燒．水炊鍋」。B1樓層打造TOGO美食區，「Potato Corner」薯條、法式馬卡龍「HABIBI」、茶飲品牌「茶萃Cha Trade」。南港車站則引進「Supreme Salmon美威鮭魚」全新店型。美好購物節活動期間會員於餐飲品牌消費滿額可再抽「日本來回機票」。

「牛喜 壽喜燒．水炊鍋」進駐板橋車站2樓戶外餐廳區。圖／Global Mall提供
「牛喜 壽喜燒．水炊鍋」進駐板橋車站2樓戶外餐廳區。圖／Global Mall提供

「Potato Corner」進駐板橋車站B1的TOGO美食區。圖／Global Mall提供
「Potato Corner」進駐板橋車站B1的TOGO美食區。圖／Global Mall提供

「季樂和牛鐵板燒」進駐板橋車站2樓戶外餐廳區。圖／Global Mall提供
「季樂和牛鐵板燒」進駐板橋車站2樓戶外餐廳區。圖／Global Mall提供

Global Mall南港車站引進「Supreme Salmon 美威鮭魚」全新店型。圖／Global Mall提供
Global Mall南港車站引進「Supreme Salmon 美威鮭魚」全新店型。圖／Global Mall提供

日系生甜甜圈「雪系町」進駐板橋車站。圖／Global Mall提供
日系生甜甜圈「雪系町」進駐板橋車站。圖／Global Mall提供

Global Mall「美好購物節」會員於餐飲品牌消費滿額即可抽日本來回機票。圖／Global Mall提供
Global Mall「美好購物節」會員於餐飲品牌消費滿額即可抽日本來回機票。圖／Global Mall提供

環球購物中心 新北

延伸閱讀

油價飆漲、出國潮減！京站女王節開跑 目標拚年增3%

新光三越初夏購物節強勢來襲 店王回歸掀史上最強回饋

新光三越初夏購物節業績衝72億元！年增近五成、來客數成長10%

台中百貨戰國時代來臨 8大商場投資金額超過千億元

相關新聞

環球購物中心50家新櫃報到 基隆排隊美食「吳姳麵館」板橋也吃得到

百貨上半年購物大檔母親節檔期首波將發動，Global Mall環球購物中心3月26日至4月15日推出「美好購物節」，推出全台8店「滿額最高回饋20%」。

超模的逆襲！Kate Moss入鏡GUCCI 性感天花板再定義

當90年代傳奇「紙片人」始祖Kate Moss，遇上社群時代的「全球最性感女人」美國名模Emily Ratajkowski？義大利頂級精品古馳（GUCCI）在最新形象廣告「Beauty and the Bag」實踐了難以想像的跨時空風格相會，由創意總監Demna督軍、攝影師Mert與Marcus掌鏡，邀請跨時代的女力Icon探索人身與包款間近乎本能、難以言喻的渴望連結。

解鎖神祕酒廠！百齡罈格蘭伯吉16年小批次原酒登台 限量600瓶

對於威士忌愛好者而言，斯貝賽產區的「格蘭伯吉酒廠」（Glenburgie Distillery）始終帶著一層神祕的面紗 。這座歷史悠久的酒廠長年作為調和威士忌的核心靈魂，其最具標誌性的熟成紅蘋果甜香，成就了百齡罈平衡優雅的優良血統 。

吃得爽、練得好！德州鮮切牛排攜手Red Bull 蛋白質滿格機能套餐登場

在追求健康的健身飲控趨勢下，人們在「練得好」之餘，也希望能「吃得爽」。掌握健身一族的內心渴望，Texas Roadhouse德州鮮切牛排鎖定健康飲食浪潮，發動「2026原塊力量Uncut Power」計畫，推出期間限定「原塊力量」能量補給餐，攜手能量飲料品牌Red Bull，並首度邀請知名營養師高敏敏配置機能菜單，即日起推出3款期間限定套餐，讓所有健身愛好者明白，高品質的原塊蛋白質，才是支撐訓練目標的最強燃料。

雙女神夢幻合作！瑪格羅比 X 凱莉米洛 同框香奈兒全新25包新廣告

香奈兒（CHANEL）貼近女性當代生活的全新Hobo流浪包CHANEL 25 ，迎來2026年全新的形象大片：牌形象大使瑪格羅比（Margot Robbie）領銜主演，並特別邀請她仰慕已久的歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）驚喜客串。

不對稱最有型！FENDI鞋舌藏巧思 一雙鞋能變出兩種超時髦穿搭

一雙舒適有型的鞋能讓行走成為享受。從全新的FENDI Wave Pulse、FENDI Match到FENDI F-Light鞋款，FENDI 2026春夏系列推出豐富新作，透過精湛工藝與創新細節，以不同設計理念詮釋當代時尚與實用性的完美結合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。