環球購物中心50家新櫃報到 基隆排隊美食「吳姳麵館」板橋也吃得到

百貨上半年購物大檔母親節檔期首波將發動，Global Mall環球購物中心3月26日至4月15日推出「美好購物節」，推出全台8店「滿額最高回饋20%」。

Global Mall美好購物節活動期間新北中和、桃園A8、桃園A19、屏東市會員至指定專門店單筆消費滿3,000元送300元電子商品禮券，刷Global Mall聯名卡再加贈300元電子商品禮券；Global Mall板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站，會員至指定專門店單筆消費滿2,000元送200元電子商品禮券，刷Global Mall聯名卡再加贈200元電子商品禮券，會員購物回饋最高達20%。

另外，全台8店進駐近50家品牌新櫃，其中以新北中佔比最高，包括引進「特斯拉」新北商場首店駐點展示、「Porter International」全新店型、服飾品牌「SEQUI HIBI」新北首店。餐飲引進來自東京錦糸町「滿雞軒」全台商場首店，主打溫潤鴨肉高湯；3樓主打親子場域，集結母嬰與兒童品牌及親子同樂空間，上半年度擴大親子手做區域，引進「GAGA monster史萊姆怪獸星球」，其他還有31冰淇淋、OWNDAY、ROYAL ELASTICS、JUN MEN、Projext、Simply Yours、WFS運動商城等多元品牌。

Global Mall板橋車站今年上半年以美食新櫃為主，一半為新北獨家專門店。新北獨家新櫃包含曾獲米其林指定伴手禮的「傳遞幸福」法式甜點，以及日系生甜甜圈「雪系町」、韓國甜點「B.Lattice釜山甜」、美食Youtuber品牌「WA!COOKIES」與獲500碗推薦的基隆小吃名店「吳姳麵館」。2樓戶外餐廳引進「季樂和牛鐵板燒」與「牛喜 壽喜燒．水炊鍋」。B1樓層打造TOGO美食區，「Potato Corner」薯條、法式馬卡龍「HABIBI」、茶飲品牌「茶萃Cha Trade」。南港車站則引進「Supreme Salmon美威鮭魚」全新店型。美好購物節活動期間會員於餐飲品牌消費滿額可再抽「日本來回機票」。

「牛喜 壽喜燒．水炊鍋」進駐板橋車站2樓戶外餐廳區。圖／Global Mall提供

「Potato Corner」進駐板橋車站B1的TOGO美食區。圖／Global Mall提供

「季樂和牛鐵板燒」進駐板橋車站2樓戶外餐廳區。圖／Global Mall提供

Global Mall南港車站引進「Supreme Salmon 美威鮭魚」全新店型。圖／Global Mall提供

日系生甜甜圈「雪系町」進駐板橋車站。圖／Global Mall提供