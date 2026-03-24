快訊

紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車…2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

獨／台美談判推手 經貿辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳辭世

獨／5槍打頭部！「百億賭王」林秉文遭29槍行刑式槍決 柬警逮2槍手

聽新聞
0:00 / 0:00

超模的逆襲！Kate Moss入鏡GUCCI 性感天花板再定義

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
誰能讓兩大超模Kate Moss、美國名模Emily Ratajkowski同框較勁性感優雅？原來這正是GUCCI最新Beauty and the Bag形象廣告。圖／GUCCI提供
誰能讓兩大超模Kate Moss、美國名模Emily Ratajkowski同框較勁性感優雅？原來這正是GUCCI最新Beauty and the Bag形象廣告。圖／GUCCI提供

當90年代傳奇「紙片人」始祖Kate Moss，遇上社群時代的「全球最性感女人」美國名模Emily Ratajkowski？義大利頂級精品古馳（GUCCI）在最新形象廣告「Beauty and the Bag」實踐了難以想像的跨時空風格相會，由創意總監Demna督軍、攝影師Mert與Marcus掌鏡，邀請跨時代的女力Icon探索人身與包款間近乎本能、難以言喻的渴望連結。

Kate Moss與Emily Ratajkowski分別代表了精品產業的兩項巔峰，Kate Moss以171公分的身高橫掃時尚圈超過30年，叛逆、波希米亞式的頹廢美感是其招牌風格並曾徹底改變時尚產業的主流審美，推算曾登上全世界雜誌封面超過250次、是無可撼動的殿堂級女神。34歲的Emily Ratajkowski則是當代的社群女王，其社群帳照Instagram坐擁2860萬以上追蹤人數，從《Blurred Lines》MV爆紅到出版暢銷書《My Body》，她成功將「玩樂性感」轉化為強大商業力，證明當代超模不僅有豔羨外在，更有主導輿論風向的智慧洞見，更代表了GUCCI女性懂得享樂、聰明生活的多重面向。

最新形象廣告中只見Kate Moss以極簡黑裝搭配煙燻妝，肢體語言帶著雲淡風輕的冷調，並完美駕馭Borsetto包款的洗鍊。Emily Ratajkowski則發揮「性感教科書」的風範，以充滿張力的肢體語言將Giglio托特包與身形融合，展現出包款與人的親密；一人冷靜疏離，一人熱情自信，因而將GUCCI本季強調的日常奢華完美具現。

焦點包款之一首推GUCCI本季G新作Borsetto，其結構延襲品牌經典的方形醫生包，中央橫貫以經典的Web織帶與象徵力量、野性的Horsebit金屬飾件，並推出奢華棕色麂皮、細緻皮革等多重選擇，無論搭配修身西裝或皮草外套，都在職場上展現專業不失個性的俐落休閒。

另一款吸睛大作Giglio則以大尺寸托特包的半月型結構搶鏡，材質涵蓋經典GG帆布、深邃的牛仔藍與咖啡色系。Giglio包款的設計核心精神正在於隨興，包身中央的垂直GUCCI經典綠紅綠Web織帶與GG Logo低調宣示了源自義大利佛羅倫斯的精品血統，超大容量極適合商務旅行或日常健身運動的造型切換，簡單的白襯衫搭配牛仔褲，即能營造出不費力的慵懶時髦，更成為今年大包趨勢的必收清單之一，Giglio與Borsetto已全面上市，可洽全台GUCCI專門店詢問。

GUCCI Giglio牛仔藍色GG帆布大尺寸托特包，72,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Giglio牛仔藍色GG帆布大尺寸托特包，72,500元。圖／GUCCI提供

引領1990年代風潮的Kate Moss，30年後的2026再度踏上時尚「天橋」，日前並為GUCCI 2026秋冬大秀壓軸走秀，展現30年未曾衰退的性感與壓倒性氣勢。圖／GUCCI提供
引領1990年代風潮的Kate Moss，30年後的2026再度踏上時尚「天橋」，日前並為GUCCI 2026秋冬大秀壓軸走秀，展現30年未曾衰退的性感與壓倒性氣勢。圖／GUCCI提供

GUCCI Borsetto深棕色麂皮中型款，11萬8,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI Borsetto深棕色麂皮中型款，11萬8,300元。圖／GUCCI提供

GUCCI Giglio卡其色GG帆布大尺寸托特包，72,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Giglio卡其色GG帆布大尺寸托特包，72,500元。圖／GUCCI提供

GUCCI Borsetto黑色皮革小型款，10萬5,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI Borsetto黑色皮革小型款，10萬5,800元。圖／GUCCI提供

美國名模Emily Ratajkowski除了以豐滿、性感、享樂魅力見長，同時也展現了伸展台以外的商業影響力。圖／GUCCI提供
美國名模Emily Ratajkowski除了以豐滿、性感、享樂魅力見長，同時也展現了伸展台以外的商業影響力。圖／GUCCI提供

社群

延伸閱讀

完美詮釋老錢風的精緻奢華！陳偉霆腳踩ZEGNA休閒鞋 亮相最新形象

FENDI Way全新形象 宋慧喬自信展現輕盈日常

佛羅倫斯「百合」盛開 GUCCI Giglio新色新尺寸

Prada Wish包 顛覆晚宴美學

相關新聞

超模的逆襲！Kate Moss入鏡GUCCI 性感天花板再定義

當90年代傳奇「紙片人」始祖Kate Moss，遇上社群時代的「全球最性感女人」美國名模Emily Ratajkowski？義大利頂級精品古馳（GUCCI）在最新形象廣告「Beauty and the Bag」實踐了難以想像的跨時空風格相會，由創意總監Demna督軍、攝影師Mert與Marcus掌鏡，邀請跨時代的女力Icon探索人身與包款間近乎本能、難以言喻的渴望連結。

解鎖神祕酒廠！百齡罈格蘭伯吉16年小批次原酒登台 限量600瓶

對於威士忌愛好者而言，斯貝賽產區的「格蘭伯吉酒廠」（Glenburgie Distillery）始終帶著一層神祕的面紗 。這座歷史悠久的酒廠長年作為調和威士忌的核心靈魂，其最具標誌性的熟成紅蘋果甜香，成就了百齡罈平衡優雅的優良血統 。

吃得爽、練得好！德州鮮切牛排攜手Red Bull 蛋白質滿格機能套餐登場

在追求健康的健身飲控趨勢下，人們在「練得好」之餘，也希望能「吃得爽」。掌握健身一族的內心渴望，Texas Roadhouse德州鮮切牛排鎖定健康飲食浪潮，發動「2026原塊力量Uncut Power」計畫，推出期間限定「原塊力量」能量補給餐，攜手能量飲料品牌Red Bull，並首度邀請知名營養師高敏敏配置機能菜單，即日起推出3款期間限定套餐，讓所有健身愛好者明白，高品質的原塊蛋白質，才是支撐訓練目標的最強燃料。

雙女神夢幻合作！瑪格羅比 X 凱莉米洛 同框香奈兒全新25包新廣告

香奈兒（CHANEL）貼近女性當代生活的全新Hobo流浪包CHANEL 25 ，迎來2026年全新的形象大片：牌形象大使瑪格羅比（Margot Robbie）領銜主演，並特別邀請她仰慕已久的歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）驚喜客串。

不對稱最有型！FENDI鞋舌藏巧思 一雙鞋能變出兩種超時髦穿搭

一雙舒適有型的鞋能讓行走成為享受。從全新的FENDI Wave Pulse、FENDI Match到FENDI F-Light鞋款，FENDI 2026春夏系列推出豐富新作，透過精湛工藝與創新細節，以不同設計理念詮釋當代時尚與實用性的完美結合。

果粉今年有夠忙！蘋果WWDC大會 台灣時間6月9日凌晨登場

科技圈年度盛事正式揭曉，果粉今年真的有夠忙！Apple稍早宣布，2026年全球開發者大會（WWDC26）將於台灣時間6月9日至13日以線上形式盛大舉行。這場為期5天的開發者盛宴，不僅將揭曉Apple旗下各大作業系統的重大更新，包括全新軟體和開發工具、在AI技術上也會有更近一步的進展，全球開發者與果粉們絕對不可錯過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。