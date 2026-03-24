超模的逆襲！Kate Moss入鏡GUCCI 性感天花板再定義

當90年代傳奇「紙片人」始祖Kate Moss，遇上社群時代的「全球最性感女人」美國名模Emily Ratajkowski？義大利頂級精品古馳（GUCCI）在最新形象廣告「Beauty and the Bag」實踐了難以想像的跨時空風格相會，由創意總監Demna督軍、攝影師Mert與Marcus掌鏡，邀請跨時代的女力Icon探索人身與包款間近乎本能、難以言喻的渴望連結。

Kate Moss與Emily Ratajkowski分別代表了精品產業的兩項巔峰，Kate Moss以171公分的身高橫掃時尚圈超過30年，叛逆、波希米亞式的頹廢美感是其招牌風格並曾徹底改變時尚產業的主流審美，推算曾登上全世界雜誌封面超過250次、是無可撼動的殿堂級女神。34歲的Emily Ratajkowski則是當代的社群女王，其社群帳照Instagram坐擁2860萬以上追蹤人數，從《Blurred Lines》MV爆紅到出版暢銷書《My Body》，她成功將「玩樂性感」轉化為強大商業力，證明當代超模不僅有豔羨外在，更有主導輿論風向的智慧洞見，更代表了GUCCI女性懂得享樂、聰明生活的多重面向。

最新形象廣告中只見Kate Moss以極簡黑裝搭配煙燻妝，肢體語言帶著雲淡風輕的冷調，並完美駕馭Borsetto包款的洗鍊。Emily Ratajkowski則發揮「性感教科書」的風範，以充滿張力的肢體語言將Giglio托特包與身形融合，展現出包款與人的親密；一人冷靜疏離，一人熱情自信，因而將GUCCI本季強調的日常奢華完美具現。

焦點包款之一首推GUCCI本季G新作Borsetto，其結構延襲品牌經典的方形醫生包，中央橫貫以經典的Web織帶與象徵力量、野性的Horsebit金屬飾件，並推出奢華棕色麂皮、細緻皮革等多重選擇，無論搭配修身西裝或皮草外套，都在職場上展現專業不失個性的俐落休閒。

另一款吸睛大作Giglio則以大尺寸托特包的半月型結構搶鏡，材質涵蓋經典GG帆布、深邃的牛仔藍與咖啡色系。Giglio包款的設計核心精神正在於隨興，包身中央的垂直GUCCI經典綠紅綠Web織帶與GG Logo低調宣示了源自義大利佛羅倫斯的精品血統，超大容量極適合商務旅行或日常健身運動的造型切換，簡單的白襯衫搭配牛仔褲，即能營造出不費力的慵懶時髦，更成為今年大包趨勢的必收清單之一，Giglio與Borsetto已全面上市，可洽全台GUCCI專門店詢問。

GUCCI Giglio牛仔藍色GG帆布大尺寸托特包，72,500元。圖／GUCCI提供

引領1990年代風潮的Kate Moss，30年後的2026再度踏上時尚「天橋」，日前並為GUCCI 2026秋冬大秀壓軸走秀，展現30年未曾衰退的性感與壓倒性氣勢。圖／GUCCI提供

GUCCI Borsetto深棕色麂皮中型款，11萬8,300元。圖／GUCCI提供

GUCCI Giglio卡其色GG帆布大尺寸托特包，72,500元。圖／GUCCI提供

GUCCI Borsetto黑色皮革小型款，10萬5,800元。圖／GUCCI提供