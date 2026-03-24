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解鎖神祕酒廠！百齡罈格蘭伯吉16年小批次原酒登台 限量600瓶

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
格蘭伯吉酒廠16年小批次原酒，酒精濃度56.1% ，建議售價2,250元，全台限量600瓶。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭伯吉酒廠16年小批次原酒，酒精濃度56.1% ，建議售價2,250元，全台限量600瓶。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

對於威士忌愛好者而言，斯貝賽產區的「格蘭伯吉酒廠」（Glenburgie Distillery）始終帶著一層神祕的面紗 。這座歷史悠久的酒廠長年作為調和威士忌的核心靈魂，其最具標誌性的熟成紅蘋果甜香，成就了百齡罈平衡優雅的優良血統 。

過去酩家若想一探這抹「果香之魂」，往往只能尋求獨立裝瓶廠的少量作品，但隨著市場對酒廠個性化的追求，官方原廠終於再度解鎖這座神祕的蘋果樂園 。百齡罈繼去年推出單一麥芽品鑑系列後，2026年重磅發表「格蘭伯吉酒廠16年小批次原酒」 。這款作品在2025年首度於韓國市場亮相時，便因極致的風味表現，引發高端老饕瘋狂搶購，甚至創下一瓶難求的熱潮 。如今這款話題酒款以第二批次之姿正式登台，不僅是斯貝賽果香風格的巔峰詮釋，更因全台僅配得600瓶的稀缺性，勢必成為今年威士忌市場最受矚目的收藏標的 。

這款16年小批次原酒由百齡罈首席調酒師Sandy Hyslop親自操刀，從品牌龐大的酒窖庫存中，嚴選出72個能精準呈現紅蘋果風味輪廓的首次填裝美國橡木桶（First Fill American Oak）裝瓶 。為了保留最原始的油脂質地與厚實口感，酒款採用56.1%的原桶強度裝瓶，且不經冷凝過濾，旨在提供宛如在酒窖桶邊直飲般的感官衝擊 。

品飲這款「金蘋果」就像是步入了一場味覺盛宴 。前段展現出鮮明的成熟紅蘋果與紅莓氣息，隨後轉化為草莓果醬、多汁杏桃與哈密瓜的豐富層次 。隨著時間在杯中綻放，蜂蜜、焦糖布蕾與香草鮮奶油的甜潤感接踵而至，尾韻則帶有肉桂、肉豆蔻與萊姆皮的細緻辛香，整體結構紮實且充滿爆發力 。

這款帶有首席調酒師簽名背書的珍稀之作，建議售價為新台幣2,250元，即日起於全台限定菸酒專賣店正式開售。對於鍾情於純粹果香與高強度原酒的酩家而言，這絕對是2026年不容錯過的稀世逸品 。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘋果 市場 威士忌

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