吃得爽、練得好！德州鮮切牛排攜手Red Bull 蛋白質滿格機能套餐登場

在追求健康的健身飲控趨勢下，人們在「練得好」之餘，也希望能「吃得爽」。掌握健身一族的內心渴望，Texas Roadhouse德州鮮切牛排鎖定健康飲食浪潮，發動「2026原塊力量Uncut Power」計畫，推出期間限定「原塊力量」能量補給餐，攜手能量飲料品牌Red Bull，並首度邀請知名營養師高敏敏配置機能菜單，即日起推出3款期間限定套餐，讓所有健身愛好者明白，高品質的原塊蛋白質，才是支撐訓練目標的最強燃料。

針對不同運動目標與飲食需求，Texas Roadhouse推出三款「原塊力量」能量補給餐，售價720元起。追求增肌的健身族群，首推「高蛋白大力士餐」，豪邁獻上 12oz 肋眼牛排，蛋白質含量高達 75g 至 85g，火烤後的豐沛肉汁搭配馬鈴薯泥，讓補給一次到位、滿足感爆棚。

注重飲食與體態管理族群可享用「控脂健康餐」，以炭烤雞肉冰脆沙拉搭配烘烤馬鈴薯，低脂、高蛋白質同時富含膳食纖維，令人吃得清爽健康又飽足。「營養平衡餐」以嫩烤鮭魚排搭配季節時蔬，提供優質蛋白質與豐富的Omega-3脂肪酸，是運動後保持營養均衡的不二之選。三款套餐皆包含飲品Red Bull Zero，零糖、零熱量的清爽口感應援飲控需求，讓機能補給一氣呵成。

此外，Texas Roadhouse同步響應 Red Bull「Zero Excuses 藉口歸0健身計劃」，只要掃描活動QR Code參與挑戰，完成階段性運動任務，即可獲得熱血豐盛獎勵。挑戰 10 天達標者，來店消費滿1,200元即贈「炭烤雞肉冰脆沙拉與 Red Bull Zero」；挑戰20天成功則可解鎖「嫩烤鮭魚排買一送一」驚喜；若完成整月特訓挑戰，點餐即贈價值破千元的「12oz肋眼牛排與 Red Bull Zero」乙份。

「高蛋白大力士餐」以 12oz 肋眼牛排搭配馬鈴薯泥，單份蛋白質最高達85 g，滿足增肌族群的飲食需求。圖／開展餐飲集團提供

Texas Roadhouse德州鮮切牛排鎖定健康飲食浪潮，即日起推出3款「原塊力量」能量補給餐搭配Red Bull Zero。圖／開展餐飲集團提供

「營養平衡餐」以嫩烤鮭魚排搭配時蔬，富含Omega-3與優質蛋白質， 適合補充日常活力。圖／開展餐飲集團提供