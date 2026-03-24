快訊

傳毆打、性虐待…北市某國小棒球隊霸凌 教練疑涉入遭調職

國旅再起爭議！親子友善飯店牙膏要價100元 他怒：誰愛住誰住

經典賽／鄉民挖出3位台美混血好手！強打捕手康威爾曾與高志綱合影

聽新聞
0:00 / 0:00

吃得爽、練得好！德州鮮切牛排攜手Red Bull 蛋白質滿格機能套餐登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Texas Roadhouse德州鮮切牛排發動「原塊力量」，聯手 Red Bull、高敏敏打造最強健康補給餐。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse德州鮮切牛排發動「原塊力量」，聯手 Red Bull、高敏敏打造最強健康補給餐。圖／開展餐飲集團提供

在追求健康的健身飲控趨勢下，人們在「練得好」之餘，也希望能「吃得爽」。掌握健身一族的內心渴望，Texas Roadhouse德州鮮切牛排鎖定健康飲食浪潮，發動「2026原塊力量Uncut Power」計畫，推出期間限定「原塊力量」能量補給餐，攜手能量飲料品牌Red Bull，並首度邀請知名營養師高敏敏配置機能菜單，即日起推出3款期間限定套餐，讓所有健身愛好者明白，高品質的原塊蛋白質，才是支撐訓練目標的最強燃料。

針對不同運動目標與飲食需求，Texas Roadhouse推出三款「原塊力量」能量補給餐，售價720元起。追求增肌的健身族群，首推「高蛋白大力士餐」，豪邁獻上 12oz 肋眼牛排，蛋白質含量高達 75g 至 85g，火烤後的豐沛肉汁搭配馬鈴薯泥，讓補給一次到位、滿足感爆棚。

注重飲食與體態管理族群可享用「控脂健康餐」，以炭烤雞肉冰脆沙拉搭配烘烤馬鈴薯，低脂、高蛋白質同時富含膳食纖維，令人吃得清爽健康又飽足。「營養平衡餐」以嫩烤鮭魚排搭配季節時蔬，提供優質蛋白質與豐富的Omega-3脂肪酸，是運動後保持營養均衡的不二之選。三款套餐皆包含飲品Red Bull Zero，零糖、零熱量的清爽口感應援飲控需求，讓機能補給一氣呵成。

此外，Texas Roadhouse同步響應 Red Bull「Zero Excuses 藉口歸0健身計劃」，只要掃描活動QR Code參與挑戰，完成階段性運動任務，即可獲得熱血豐盛獎勵。挑戰 10 天達標者，來店消費滿1,200元即贈「炭烤雞肉冰脆沙拉與 Red Bull Zero」；挑戰20天成功則可解鎖「嫩烤鮭魚排買一送一」驚喜；若完成整月特訓挑戰，點餐即贈價值破千元的「12oz肋眼牛排與 Red Bull Zero」乙份。

「高蛋白大力士餐」以 12oz 肋眼牛排搭配馬鈴薯泥，單份蛋白質最高達85 g，滿足增肌族群的飲食需求。圖／開展餐飲集團提供
「高蛋白大力士餐」以 12oz 肋眼牛排搭配馬鈴薯泥，單份蛋白質最高達85 g，滿足增肌族群的飲食需求。圖／開展餐飲集團提供

Texas Roadhouse德州鮮切牛排鎖定健康飲食浪潮，即日起推出3款「原塊力量」能量補給餐搭配Red Bull Zero。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse德州鮮切牛排鎖定健康飲食浪潮，即日起推出3款「原塊力量」能量補給餐搭配Red Bull Zero。圖／開展餐飲集團提供

「營養平衡餐」以嫩烤鮭魚排搭配時蔬，富含Omega-3與優質蛋白質， 適合補充日常活力。圖／開展餐飲集團提供
「營養平衡餐」以嫩烤鮭魚排搭配時蔬，富含Omega-3與優質蛋白質， 適合補充日常活力。圖／開展餐飲集團提供

「控脂健康餐」以碳烤雞肉冰脆沙拉搭配烘烤馬鈴薯，低脂×高蛋白×高纖維，適合減脂期、體態管理，吃得乾淨不挨餓。圖／開展餐飲集團提供
「控脂健康餐」以碳烤雞肉冰脆沙拉搭配烘烤馬鈴薯，低脂×高蛋白×高纖維，適合減脂期、體態管理，吃得乾淨不挨餓。圖／開展餐飲集團提供

高敏敏 健康飲食 健身

相關新聞

吃得爽、練得好！德州鮮切牛排攜手Red Bull 蛋白質滿格機能套餐登場

在追求健康的健身飲控趨勢下，人們在「練得好」之餘，也希望能「吃得爽」。掌握健身一族的內心渴望，Texas Roadhouse德州鮮切牛排鎖定健康飲食浪潮，發動「2026原塊力量Uncut Power」計畫，推出期間限定「原塊力量」能量補給餐，攜手能量飲料品牌Red Bull，並首度邀請知名營養師高敏敏配置機能菜單，即日起推出3款期間限定套餐，讓所有健身愛好者明白，高品質的原塊蛋白質，才是支撐訓練目標的最強燃料。

雙女神夢幻合作！瑪格羅比 X 凱莉米洛 同框香奈兒全新25包新廣告

香奈兒（CHANEL）貼近女性當代生活的全新Hobo流浪包CHANEL 25 ，迎來2026年全新的形象大片：牌形象大使瑪格羅比（Margot Robbie）領銜主演，並特別邀請她仰慕已久的歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）驚喜客串。

不對稱最有型！FENDI鞋舌藏巧思 一雙鞋能變出兩種超時髦穿搭

一雙舒適有型的鞋能讓行走成為享受。從全新的FENDI Wave Pulse、FENDI Match到FENDI F-Light鞋款，FENDI 2026春夏系列推出豐富新作，透過精湛工藝與創新細節，以不同設計理念詮釋當代時尚與實用性的完美結合。

果粉今年有夠忙！蘋果WWDC大會 台灣時間6月9日凌晨登場

科技圈年度盛事正式揭曉，果粉今年真的有夠忙！Apple稍早宣布，2026年全球開發者大會（WWDC26）將於台灣時間6月9日至13日以線上形式盛大舉行。這場為期5天的開發者盛宴，不僅將揭曉Apple旗下各大作業系統的重大更新，包括全新軟體和開發工具、在AI技術上也會有更近一步的進展，全球開發者與果粉們絕對不可錯過。

漢堡王套餐最高現省41元！Q Burger×吳寶春「限量佛卡夏系列」登場

漢堡王即日起至4月8日推出「春日踏青餐」，共有3款套餐方案可供選擇，包括有「安格斯厚切牛肉堡餐」、「雙層田園華鱈魚飽餐」與「火烤雞腿培根堡餐」，每套原價179～210元，優惠價139～169元，最高現省41元。隨餐均搭配有小份點心3選1（薯條／洋蔥圈／辣薯條）與中杯飲品。

愚人節再出招！7-ELEVEN限量開賣「統一布布」每顆18元絕對要嚐鮮

經典國民甜點統一布丁再度挑戰搞怪創意！繼先前推出將焦糖與布丁層對調的「翻轉丁布」並引發全台搶購熱潮後，廣大網友敲碗成功，宣布今年愚人節再次推出挑戰味蕾新品。7-ELEVEN將自4月1日起，於全台門市限量推出全新期間限定「焦糖出走咘布」，主打「沒有焦糖的布丁」，預計將再次掀起社群討論浪潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。