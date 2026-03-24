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雙女神夢幻合作！瑪格羅比 X 凱莉米洛 同框香奈兒全新25包新廣告

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CHANEL 25包採用柔軟且充滿Hobo流浪包型。圖／香奈兒提供
CHANEL 25包採用柔軟且充滿Hobo流浪包型。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）貼近女性當代生活的全新Hobo流浪包CHANEL 25 ，迎來2026年全新的形象大片：牌形象大使瑪格羅比（Margot Robbie）領銜主演，並特別邀請她仰慕已久的歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）驚喜客串。

事實上，今年也是凱莉米洛名曲〈Come Into My World〉發行25週年的紀念里程碑，這次香奈兒的的形象影片也特別邀請當初為凱莉米洛拍攝該曲音樂錄影帶的導演Michel Gondry回歸、執導拍攝CHANEL 25的形象影片。凱莉米洛在充滿巴黎風情的街區場景中驚鴻一瞥的亮相，完美致敬了2002年的原版經典影片。

在這次的形象影片中，瑪格羅比穿梭街頭，與不同面貌的自己不期而遇，而每一個分身皆有不同風格的CHANEL 25包款相伴，以直觀的方式展現出CHANEL 25包的百變魅力，生動詮釋這款專為現代女性打造的包款，伴隨女性在忙碌步調的生活中，轉換多重身分。同步推出的一系列形象影片，由攝影師Craig McDean掌鏡，也以鮮明的色彩和滿滿的活力，頭捕捉瑪格羅比的多樣姿態，無論優雅洗練或率性日常，皆能與CHANEL 25包款完美契合。

2025年問世的CHANEL 25包款，優雅與實用兼具，命名再次巧妙轉化品牌經典的數字語彙。設計上則重新演繹傳奇包款的三大經典符碼：菱格紋皮革、皮穿鍊與雙C標誌。磁吸翻蓋能保護內部物品，大容量的包身兩側配置兩只便於收納拿取的口袋，口袋裝飾金色雙C標誌，容量足以容納智慧型手機，展現包款的絕佳機能性。採用柔軟且充滿Hobo流浪包風格的隨性輪廓，體現兼具實用性與自在灑脫的典雅美學。

正如在這次形象廣告中瑪格羅比所演繹的焦點包款，CHANEL 25延伸去年推出時的三種尺寸選擇，在2026年迎來全新的CHANEL 25迷你包款，讓全系列多達四種尺寸選擇，可完美融入日常生活的各種場合。在色彩上則提供黑色、白色、米色、深橙色、棕色、粉色、深卡其色、淺綠色、深棕色、深酒紅色、深藍色、亞麻色與駝色、亞麻色與黑色，以及黑白配色等豐富色彩選項，亦有平滑、粒面或皺褶小牛皮、亮面小牛皮、帆布與丹寧材質變化，滿足不同風格女性的日常生活需求。

CHANEL 25包提供多樣繽紛的色彩選擇。圖／香奈兒提供
CHANEL 25包提供多樣繽紛的色彩選擇。圖／香奈兒提供

CHANEL 25包提供多樣繽紛的色彩選擇。圖／香奈兒提供
CHANEL 25包提供多樣繽紛的色彩選擇。圖／香奈兒提供

瑪格羅比在最新的形象廣告中以自在率性的魅力演繹CHANEL 25包。圖／香奈兒提供
瑪格羅比在最新的形象廣告中以自在率性的魅力演繹CHANEL 25包。圖／香奈兒提供

CHANEL 25包款提供多達四種尺寸選擇。圖／香奈兒提供
CHANEL 25包款提供多達四種尺寸選擇。圖／香奈兒提供

瑪格羅比穿著2026春夏系列斜紋軟呢裙裝演繹金色與白色兩種不同色調的CHANEL 25包款。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿著2026春夏系列斜紋軟呢裙裝演繹金色與白色兩種不同色調的CHANEL 25包款。圖／香奈兒提供

黑白雙色向來是香奈兒品牌的經典。圖／香奈兒提供
黑白雙色向來是香奈兒品牌的經典。圖／香奈兒提供

瑪格羅比詮釋深酒紅色亮面皮革迷你款CHANEL 25包。圖／香奈兒提供
瑪格羅比詮釋深酒紅色亮面皮革迷你款CHANEL 25包。圖／香奈兒提供

瑪格羅比詮釋深酒紅色亮面皮革迷你款CHANEL 25包。圖／香奈兒提供
瑪格羅比詮釋深酒紅色亮面皮革迷你款CHANEL 25包。圖／香奈兒提供

瑪格羅比以黑白雙色滾邊針織外套和牛仔褲演繹最新的迷你款CHANEL 25包。圖／香奈兒提供
瑪格羅比以黑白雙色滾邊針織外套和牛仔褲演繹最新的迷你款CHANEL 25包。圖／香奈兒提供

智慧型手機 香奈兒

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