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不對稱最有型！FENDI鞋舌藏巧思 一雙鞋能變出兩種超時髦穿搭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI Wave Pulse黃色運動鞋。圖／FENDI提供
FENDI Wave Pulse黃色運動鞋。圖／FENDI提供

一雙舒適有型的鞋能讓行走成為享受。從全新的FENDI Wave Pulse、FENDI Match到FENDI F-Light鞋款，FENDI 2026春夏系列推出豐富新作，透過精湛工藝與創新細節，以不同設計理念詮釋當代時尚與實用性的完美結合。

FENDI Wave Pulse是不對稱美學的完美體現。創新的可拆卸結構，以隱藏式魔術貼固定鞋舌，可輕鬆拆卸並呈現雙重穿搭風格：裝上鞋舌，裝飾立體填充花朵圖案的鞋舌，左右以相反的倒置配色呈現，形成鮮明的對比層次；拆下鞋舌後，則露出低調飾有微形FENDI標誌的內層鞋舌；兩種風格選擇隨心展現。

每雙Wave Pulse均由工匠以純手工縫製工藝打造，鞋面基底材質選用散發細膩光澤的功能性緞面材質，鞋面呈現獨特的仿水波紋理，透過對面料進行定向壓褶處理，形成不對稱皺褶效果，彷彿微風吹拂水面時所產生的柔和漣漪。鞋帶採用創新的倒置繫法（upside-down lacing），將繩結與蝴蝶結結尾置於鞋舌底部、靠近鞋頭的位置，營造出宛如芭蕾舞鞋般的柔美造型。蝴蝶結末端更點綴柔和色調的珠飾，如淡粉、薄荷綠或淺薰衣草色，在現代機能感之中增添低調而俏皮的趣味元素。

同樣採用對比手法為設計概念的FENDI Match休閒鞋，以標誌性的FF Logo為主角。鞋帶採用雙色對比設計，兩條獨立鞋帶透過特定穿法在鞋面上精準構成立體 FF 標誌，形成鮮明且高度辨識的視覺效果。每雙鞋皆由熟練工匠以純手工工藝完成，逐孔調整鞋帶張力與對位，確保FF圖案對稱清晰且結構穩固。

針對都會型男打造的FENDI F-Light跑鞋，汲取運動領域靈感，延續輕量化鞋底設計理念，提供無比舒適的行走體驗。鞋身搭配便捷鞋扣設計，提升穿脫便利性；鞋底則採用EVA、TPU與橡膠複合材質製成，搭配約6公分厚的同色調鞋底與彈性後跟設計，大幅提升整體穿著舒適度。精密拼接工藝打造技術網布材質鞋面，呈現兼具摩登感與實用性的現代休閒風格外觀。

FENDI Wave Pulse橙色運動鞋。圖／FENDI提供
FENDI Wave Pulse橙色運動鞋。圖／FENDI提供

FENDI F-Light白色慢跑鞋。圖／FENDI提供
FENDI F-Light白色慢跑鞋。圖／FENDI提供

FENDI Wave Pulse粉色運動鞋。圖／FENDI提供
FENDI Wave Pulse粉色運動鞋。圖／FENDI提供

模特兒演繹FENDI F-Light白色慢跑鞋。圖／FENDI提供
模特兒演繹FENDI F-Light白色慢跑鞋。圖／FENDI提供

FENDI Match運動鞋。圖／FENDI提供
FENDI Match運動鞋。圖／FENDI提供

FENDI Wave Pulse淺灰色運動鞋。圖／FENDI提供
FENDI Wave Pulse淺灰色運動鞋。圖／FENDI提供

模特兒演繹FENDI Wave Pulse黑色運動鞋。圖／FENDI提供
模特兒演繹FENDI Wave Pulse黑色運動鞋。圖／FENDI提供

模特兒演繹FENDI Wave Pulse淺灰色運動鞋。圖／FENDI提供
模特兒演繹FENDI Wave Pulse淺灰色運動鞋。圖／FENDI提供

FENDI Wave Pulse黑色運動鞋。圖／FENDI提供
FENDI Wave Pulse黑色運動鞋。圖／FENDI提供

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