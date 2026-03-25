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華山最美花海！蜷川實花展閉幕倒數 台新卡友專屬折扣最後機會

聯合新聞網／ 聯合數位文創

《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》自開展以來在社群平台引發熱烈迴響，在上週(3月21日)已突破12萬人次入場，而為了感謝臺灣粉絲的熱情支持，當代藝術家蜷川實花更遠道而來驚喜現身，共同見證海外首次展覽亮眼成績。

本次展覽由蜷川實花親自參與製作，攜手科技藝術團隊EiM（Eternity in a Moment）跨界合作，集結數據科學家、燈光與空間設計師，突破過往平面攝影框架，利用立體裝置技術，呈現出蜷川實花強烈的色彩美學，創造出虛實交錯的沉浸式藝術空間。值得一提的是，展覽中特別加入在地元素，打造臺北站獨有的內容，讓參與者體驗與眾不同的視覺盛宴。

台新新光金推廣藝文，落實企業社會責任

本次展覽的主要贊助商台新新光金控，多年來對於藝文發展的支持不遺餘力，持續贊助大型藝文展演。繼去年贊助《草間彌生》特展獲得熱烈迴響後，今 (2026) 年初即支持《蜷川實花展》並成為主要贊助商。台新新光金控持續實踐讓「藝術生活化」承諾的具體作為，期盼透過支持國際級藝文在臺灣展出，讓藝術真正走進民眾生活，成為日常的一部分。台新新光金控始終秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，除了推廣藝術文化外，亦全面投入慈善公益、支持體育發展、促進學術交流及落實環境永續，期許透過多元領域的深耕，為美好社會善盡企業公民之責。

實踐藝術生活化，專屬卡友優惠回饋

為鼓勵更多民眾參與藝文活動，即日起至 4 月 19 日《蜷川實花特展》展覽期間，於展場現場或udn售票網購票，刷台新銀行信用卡或簽帳金融卡(全卡別)可享獨家優惠票價，展覽期間優惠價440元（原價490元）。台新新光金控並鼓勵大眾搭乘北捷前往展覽，即日起可獨家刷台新信用卡感應進站，新戶申辦可再享最高10趟免費。台新新光金控誠摯邀請民眾參與這場跨越「彼岸」與「此岸」的感官盛宴，透過立體裝置與影像作品，進入虛擬與現實交錯的感官之旅。未來，台新新光金控仍將持續支持多元的藝文活動，透過不同形式的藝術連結，豐富民眾的心靈生活，與大眾共同開啟更美好的生活視界。

由聯合數位文創主辦、台新新光金控主要贊助的《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》即日起至4月19日於華山文創園區盛大展出中，展期倒數一個月，想入場觀展的民眾請務必把握機會前往，一同參與這場視覺盛宴。

《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》

▲主辦單位：聯合數位文創

▲企劃製作：蜷川實花展實行委員會

▲主要贊助：台新新光金控

▲特別贊助：CMC中華汽車 & Mitsubishi Motors

▲特別協贊：BUFFALO Inc. 巴比祿股份有限公司

▲協力：ED1ART、Lucky Star K、TOMIO KOYAMA GALLERY

▲展覽期間：2026/01/16－04/19(週一不休館)

▲開放時間：每日10：00-18：00（17：30停止售票入場）

▲展覽地點：臺北市 中正區八德路一段1號（華山1914文創園區 東2C、D棟）

▲售票資訊： udn售票網 全票490元，台新卡友優惠440元

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