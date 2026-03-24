果粉今年有夠忙！蘋果WWDC大會 台灣時間6月9日凌晨登場

科技圈年度盛事正式揭曉，果粉今年真的有夠忙！Apple稍早宣布，2026年全球開發者大會（WWDC26）將於台灣時間6月9日至13日以線上形式盛大舉行。這場為期5天的開發者盛宴，不僅將揭曉Apple旗下各大作業系統的重大更新，包括全新軟體和開發工具、在AI技術上也會有更近一步的進展，全球開發者與果粉們絕對不可錯過。

WWDC26的首日焦點，將由台灣時間6月9日凌晨舉行的Keynote發表會揭開序幕，隨後則是深入技術層面的Platforms State of the Union，活動中預計發表iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS及visionOS的最新版本。

WWDC26也將提供超過100場視訊講座，並設置互動式小組實驗室與預約諮詢時段，讓開發者能直接與Apple內部的工程師、設計師進行深度對談，台灣用戶可透過Apple Developer app、官方網站、YouTube線上同步關注。

Apple也將於美國時間6月8日在Apple Park總部舉辦實體特別活動。受邀的開發者與學生將有機會親臨現場觀看Keynote直播、參與專屬實驗室，並與全球社群成員面對面交流。Apple全球開發者關係副總裁Susan Prescott表示：「WWDC是Apple最令人振奮的時刻之一，這場活動勢必將成為歷來最精彩的WWDC之一。」

除了WWDC，Apple也長期致力於培育新一代程式開發人才，今年的「Swift學生挑戰賽」結果將於3月26日揭曉。獲獎學生除了有機會申請前往Apple Park參加活動外，更有50名被評選為「傑出獲獎者」的學生，將受邀前往Cupertino總部進行為期3天的深度體驗行程。