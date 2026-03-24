漢堡王套餐最高現省41元！Q Burger×吳寶春「限量佛卡夏系列」登場

TWICE成員SANA在結束一連三天的台北大巨蛋開唱後，今下午繼續上工現身台北101的Polo Ralph Lauren Polo Play春夏限定快閃店，為她擔任形象大使的Polo Play包款站台。早在她抵達前，已吸引大批粉絲聚集排隊，人潮包圍台北101周圍人行道與天橋。

2026-03-23 18:15