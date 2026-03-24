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漢堡王套餐最高現省41元！Q Burger×吳寶春「限量佛卡夏系列」登場
漢堡王即日起至4月8日推出「春日踏青餐」，共有3款套餐方案可供選擇，包括有「安格斯厚切牛肉堡餐」、「雙層田園華鱈魚飽餐」與「火烤雞腿培根堡餐」，每套原價179～210元，優惠價139～169元，最高現省41元。隨餐均搭配有小份點心3選1（薯條／洋蔥圈／辣薯條）與中杯飲品。
連鎖早午餐「Q Burger」首度攜手世界麵包冠軍吳寶春，推出「世界風味賞－義大利站」限量手作佛卡夏系列，由吳寶春親自監製的限量手作佛卡夏為主角，搭配不同的佐料上桌。其中「吳寶春．鮮蔬莫扎瑞拉火腿佛卡夏」夾入義大利莫扎瑞拉起士、香煎嫩火腿，還有番茄、生菜與巴薩米克醋醬，具有經典的義式浪漫，每份135元。其他還有「吳寶春．鮮蔬莫扎瑞拉鮪魚佛卡夏」、「吳寶春．鮮蔬橙香米蘭豬排佛卡夏」、「吳寶春佛卡夏．鮮蔬莫扎瑞拉德式香腸餐」等不同品項，每款130～160元。
針對義大利站，同步並提供「鮮蔬莫扎瑞拉起士吐司」、「鮮蔬莫扎瑞拉火腿吐司」、「米蘭豬排起士白醬燉飯」、「培根雞肉捲紅醬義大利麵」、「吳寶春．佛卡夏佐經典油醋醬」等餐點，讓早餐時光充滿義大利的浪漫。
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