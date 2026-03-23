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愚人節再出招！7-ELEVEN限量開賣「統一布布」每顆18元絕對要嚐鮮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「焦糖出走咘布」將經典的底部焦糖層完全移除，讓整顆布丁呈現純粹、飽滿的金黃色澤。圖／7-ELEVEN提供
「焦糖出走咘布」將經典的底部焦糖層完全移除，讓整顆布丁呈現純粹、飽滿的金黃色澤。圖／7-ELEVEN提供

經典國民甜點統一布丁再度挑戰搞怪創意！繼先前推出將焦糖與布丁層對調的「翻轉丁布」並引發全台搶購熱潮後，廣大網友敲碗成功，宣布今年愚人節再次推出挑戰味蕾新品。7-ELEVEN將自4月1日起，於全台門市限量推出全新期間限定「焦糖出走咘布」，主打「沒有焦糖的布丁」，預計將再次掀起社群討論浪潮。

這款名為「焦糖出走咘布」的新品，同樣顛覆了大家對統一布丁「黃色布丁配黑色焦糖」的既定印象，將經典的底部焦糖層完全移除，讓整顆布丁呈現純粹、飽滿的金黃色澤。口感上維持了一貫的濃郁滑順與香甜不膩，滿足只想品嚐雞蛋奶凍風味的愛好者。

「焦糖出走咘布」每顆售價18元，將在愚人節應景開賣，數量有限、售完為止。無論是想體驗純粹蛋奶香，還是想在愚人節來點不一樣的，這款「布布」絕對是最吸睛的打卡夯品。

「焦糖出走咘布」每顆售價18元，將在愚人節於7-ELEVEN應景開賣。圖／7-ELEVEN提供
「焦糖出走咘布」每顆售價18元，將在愚人節於7-ELEVEN應景開賣。圖／7-ELEVEN提供

國民 統一布丁

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