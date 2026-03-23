炸物、甜點無限吃！「大師兄銷魂麵舖」升級 再加碼「滷鴨血吃到飽」

繼台北芝山店開啟3.0全新型態後，「大師兄銷魂麵舖」將原有的新莊宏匯店重新升級，於3月26日更新為「大師兄銷魂麵舖－新莊宏匯PLUS店」，不僅於自助吧新增「香酥甜不辣條」、「招牌炸豆包」等特色點心，還新增「蒜頭雞湯」，帶來更大的滿足。為慶祝新店開幕，限時再升級「滷鴨血吃到飽」。

升級登場「新莊宏匯PLUS店」將空間改採用摩登未來感風格，透過大面積的高級冷調灰與不鏽鋼銀金屬材質交織，構築出洗練且時髦的工業底蘊。店內特別將「蒜頭雞湯」納入常駐菜單，此款湯品以濃醇雞湯為基底，並加上在地產的特製靈魂蒜油及多種辛香料，打造出香醇的溫潤口感，提供不一樣的選擇。

同時核心亮點「自助吧」也進行升級。除了提供PLUS店型必備的「紳士烏龍茶」、「雲映奶茶」與甜品「紅豆紫米湯」外，更首度新增「香酥甜不辣條」、「香酥炸薯條」與「招牌炸豆包」等3款特色小點，讓民眾無限享用。

此外，大師兄銷魂麵舖也研發全新口味的特色沾粉，同時結合川式乾碟粉的麻辣辛香，以及台式梅粉的酸甜回甘，讓酥炸小點展現多層次風味。同時，自助吧也提供「經典附餐」，同樣可以無限品嚐。每套套餐358～368元，另有兒童餐。

為慶祝新莊宏匯PLUS店升級登場，3月26日至4月6日期間，凡到店消費任一套餐，即可享用「滷鴨血吃到飽」。