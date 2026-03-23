新光三越初夏購物節強勢來襲 店王回歸掀史上最強回饋

百貨業上半年化妝品、名品、服飾優惠最大檔來了，新光三越初夏購物節將於4月1日起登場，加上百貨店王台中中港店王者歸來，品牌力與回饋力掀起史上最強回饋。新光三越表示，今年第一季以來業績成長近15%，今年初夏購物節全台業績目標為72億元、成長近5成。

今年新光三越初夏購物節將攜手120大化妝品、20大香氛品牌、40大國際名品、500家百貨服飾等超過2,600家品牌及11大指定銀行，聯手端出優惠。4月1日至4月12日化妝品單筆滿3,000送3,000點、4月1日至4月6日首6日名品單筆滿1萬送5,000點，同時初夏購物節＋母親節將號召超過百大品牌推出「贈點」活動，從美妝到百貨流行服飾通通有。

更首度攜手韓國潮牌Wacky WiLLy推出9款聯名限定好禮，還會引進Wacky WiLLy代言人aespa成員Giselle同款限量鞋款獨家販售、獨家潮流拍貼機、LINE聯名貼圖等，檔期間更引進超過200家新櫃與快閃店，讓主顧客賺優惠同時，也同步帶來更多逛街新鮮感與樂趣。

話題新櫃包括全球首間海外直營門市、日本知名遊戲公司CAPCOM進駐台北信義新天地A11；全台首發店有日本東京潮流機能包品牌MAKAVELIC、泰國人氣戶外環保服裝品牌CALM進駐台北信義新天地A11；日系潮流選品店INVINCIBLE百貨首店進駐A11。韓系潮流選品店NONSPACE 3月30日進駐台南新天地、為南部首發店。

全台首發美食則有印尼新興咖啡連鎖獨角獸品牌Kenangan 3月下旬在A11登場；主打高CP值的點點心姊妹品牌心開冰室Happppppy Café進駐台北信義新天地A8，同樣為全台首店。還有百貨首間紅葉蛋糕與平價和牛品牌牛喜壽喜燒進駐進駐台北信義新天地A4。

台中中港店店王強勢回歸，除了首13日化妝品單筆滿3,000元送3,000點，skm pay獨享全館單筆滿3,000元送3,000點、首8日名品單筆滿1萬送5,000點，化妝品首度獨享獨家扣點再贈美妝好禮、指定銀行刷8,000元送2,000點等。更動員各大明星美妝保養品牌優惠下殺4折起，並端出買一送多、霸容量等超值組合。

百貨上半年美妝、名品、服飾購物大檔，新光三越初夏購物節4月1日起開跑。記者江佩君╱攝影

BLACKPINK Jisoo同款，Dior超完美持久粉底液—柔光／柔霧30ML，2,700元。圖╱新光三越提供

CLARINS黃金亮眼雙瓶特惠組價值9,038元，特價5,000元（新光三越獨家5.5折）。圖╱新光三越提供

Longchamp Looong肩背包，23,500元。圖╱新光三越提供