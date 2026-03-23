快訊

台南仁德保安路工廠大火 1移工受困消防搶救中

伊朗官媒：美伊未直接或間接對話 川普因伊朗威脅「縮了」

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越初夏購物節強勢來襲 店王回歸掀史上最強回饋

聯合報／ 記者江佩君／台北即時報導
新光三越初夏購物節首度攜手韓國潮牌Wacky WiLLy推出9款聯名限定好禮。圖╱新光三越提供
新光三越初夏購物節首度攜手韓國潮牌Wacky WiLLy推出9款聯名限定好禮。圖╱新光三越提供

百貨業上半年化妝品、名品、服飾優惠最大檔來了，新光三越初夏購物節將於4月1日起登場，加上百貨店王台中中港店王者歸來，品牌力與回饋力掀起史上最強回饋。新光三越表示，今年第一季以來業績成長近15%，今年初夏購物節全台業績目標為72億元、成長近5成。

今年新光三越初夏購物節將攜手120大化妝品、20大香氛品牌、40大國際名品、500家百貨服飾等超過2,600家品牌及11大指定銀行，聯手端出優惠。4月1日至4月12日化妝品單筆滿3,000送3,000點、4月1日至4月6日首6日名品單筆滿1萬送5,000點，同時初夏購物節＋母親節將號召超過百大品牌推出「贈點」活動，從美妝到百貨流行服飾通通有。

更首度攜手韓國潮牌Wacky WiLLy推出9款聯名限定好禮，還會引進Wacky WiLLy代言人aespa成員Giselle同款限量鞋款獨家販售、獨家潮流拍貼機、LINE聯名貼圖等，檔期間更引進超過200家新櫃與快閃店，讓主顧客賺優惠同時，也同步帶來更多逛街新鮮感與樂趣。

話題新櫃包括全球首間海外直營門市、日本知名遊戲公司CAPCOM進駐台北信義新天地A11；全台首發店有日本東京潮流機能包品牌MAKAVELIC、泰國人氣戶外環保服裝品牌CALM進駐台北信義新天地A11；日系潮流選品店INVINCIBLE百貨首店進駐A11。韓系潮流選品店NONSPACE 3月30日進駐台南新天地、為南部首發店。

全台首發美食則有印尼新興咖啡連鎖獨角獸品牌Kenangan 3月下旬在A11登場；主打高CP值的點點心姊妹品牌心開冰室Happppppy Café進駐台北信義新天地A8，同樣為全台首店。還有百貨首間紅葉蛋糕與平價和牛品牌牛喜壽喜燒進駐進駐台北信義新天地A4。

台中中港店店王強勢回歸，除了首13日化妝品單筆滿3,000元送3,000點，skm pay獨享全館單筆滿3,000元送3,000點、首8日名品單筆滿1萬送5,000點，化妝品首度獨享獨家扣點再贈美妝好禮、指定銀行刷8,000元送2,000點等。更動員各大明星美妝保養品牌優惠下殺4折起，並端出買一送多、霸容量等超值組合。

百貨上半年美妝、名品、服飾購物大檔，新光三越初夏購物節4月1日起開跑。記者江佩君╱攝影
百貨上半年美妝、名品、服飾購物大檔，新光三越初夏購物節4月1日起開跑。記者江佩君╱攝影

BLACKPINK Jisoo同款，Dior超完美持久粉底液—柔光／柔霧30ML，2,700元。圖╱新光三越提供
BLACKPINK Jisoo同款，Dior超完美持久粉底液—柔光／柔霧30ML，2,700元。圖╱新光三越提供

CLARINS黃金亮眼雙瓶特惠組價值9,038元，特價5,000元（新光三越獨家5.5折）。圖╱新光三越提供
CLARINS黃金亮眼雙瓶特惠組價值9,038元，特價5,000元（新光三越獨家5.5折）。圖╱新光三越提供

Longchamp Looong肩背包，23,500元。圖╱新光三越提供
Longchamp Looong肩背包，23,500元。圖╱新光三越提供

Coach Chelsea 30單肩手袋，16,800元。圖╱新光三越提供
Coach Chelsea 30單肩手袋，16,800元。圖╱新光三越提供

新光三越 CAPCOM 化妝品

延伸閱讀

新光三越初夏購物節業績衝72億元！年增近五成、來客數成長10%

遠百「美麗購物節」業績挑戰120億元 年增５％

遠百美麗購物節 化妝品回饋衝15%

相關新聞

炸物、甜點無限吃！「大師兄銷魂麵舖」升級 再加碼「滷鴨血吃到飽」

繼台北芝山店開啟3.0全新型態後，「大師兄銷魂麵舖」將原有的新莊宏匯店重新升級，於3月26日更新為「大師兄銷魂麵舖－新莊宏匯PLUS店」，不僅於自助吧新增「香酥甜不辣條」、「招牌炸豆包」等特色點心，還新增「蒜頭雞湯」，帶來更大的滿足。為慶祝新店開幕，限時再升級「滷鴨血吃到飽」。

新光三越初夏購物節強勢來襲 店王回歸掀史上最強回饋

百貨業上半年化妝品、名品、服飾優惠最大檔來了，新光三越初夏購物節將於4月1日起登場，加上百貨店王台中中港店王者歸來，品牌力與回饋力掀起史上最強回饋。新光三越表示，今年第一季以來業績成長近15%，今年初夏購物節全台業績目標為72億元、成長近5成。

新光三越初夏購物節業績衝72億元！年增近五成、來客數成長10%

新光三越初夏購物節將於4月1日起盛大登場，新光三越攜手120大化妝品、20大香氛品牌、40大國際名品、500家百貨服飾等超過2,600家品牌夥伴及11大指定銀行，並祭出4月1日至12日化妝品單筆滿3,000送3,000點、首六日名品單筆滿1萬送5,000點等超高回饋，預估整檔業績72億元，成長近五成，來客數有望成長10%。

TWICE SANA唱完大巨蛋火速開工 親選Polo Play三大最愛色系

TWICE成員SANA在結束一連三天的台北大巨蛋開唱後，今下午繼續上工現身台北101的Polo Ralph Lauren Polo Play春夏限定快閃店，為她擔任形象大使的Polo Play包款站台。早在她抵達前，已吸引大批粉絲聚集排隊，人潮包圍台北101周圍人行道與天橋。

LINE Premium訂閱制正式上線 10項專屬服務、每月165元你買單嗎？

LINE真的要開始收費了！LINE今宣布在台灣正式推出「LINE Premium」會員計畫，主打10項專屬功能與優惠，進一步升級用戶的通訊體驗。此次採分批上線機制，用戶只要在手機設定中看到LINE Premium選項，即可啟用首月免費試用，搶先體驗全新功能。

從JISOO到陳庭妮都在風靡的蝴蝶結！DIOR把經典元素玩到極致

蝴蝶結自1947年Dior首場時裝秀開始，就一直是品牌的優雅象徵。在2026年春夏系列中，創意總監Jonathan Anderson延續這一歷史脈絡，將蝴蝶結從裝飾性細節提升為貫穿整體設計的設計元素，從服裝、包包、鞋履、到各式各樣的配件，成為串起工藝與時尚的關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。