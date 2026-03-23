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華航首度攜手Marc Jacobs推機上旅行包 3月28日起布拉格航線亮相
中華航空今宣布，首度攜手紐約時尚精品Marc Jacobs與丹麥多方位設計品牌FRAMA，推出全新機上旅行包（Travel Kit），3月28日率先於布拉格航線亮相，5月起陸續於美洲、歐洲、澳洲等長程航線登場。
Marc Jacobs以都會輕奢與創意玩趣聞名，深受年輕世代與潮流文化青睞；FRAMA主打「Mindful Living」的北歐哲學，透過簡約優雅的工藝，巧妙融合機能性與品質，全新機上旅行包以「為旅程而生」為靈感設計。
華航表示，首度攜手紐約時尚精品 Marc Jacobs 與丹麥多方位設計品牌 FRAMA，以「為旅程而生」為靈感，推出全新升級的機上旅行包（Travel Kit），從包款設計到備品配置，處處展現巧思，使旅行包躍升為永續利用的風格單品，讓飛行體驗延伸至日常生活。
豪華商務艙共推出2款包型，台北出發航段是以Marc Jacobs經典的Vanity Bag為設計靈感，皮革色調展現沉穩風範。回程航段則取材自The Snapshot的雲霧白旅行包，呈現明亮純淨印象。
豪華經濟艙則結合Marc Jacobs標誌設計元素，搭配檸檬黃與里昂藍配色，兩款包型皆附有Marc Jacobs品牌的眼罩及整線器。
華航指出，旅行包配備考量旅客的使用習慣，豪華商務艙內容包含FRAMA的護手霜與護唇膏，還有竹製環保潔齒套組、口腔清新噴霧、折疊鏡梳，以及多插頭萬用快充充電線、手機掛繩等3C配件。豪華經濟艙則同步升級保養品容量，並提供同色系折疊拖鞋。
華航表示，伴隨全新旅行包上線，今年也規畫導入全新機上影音娛樂內容，包含Disney+原創影集等節目，並優化豪華經濟艙機上用品與餐飲規格。
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