快訊

川普：過去2天與伊朗進行良好對話 延後5天打擊能源設施

聽新聞
0:00 / 0:00

華航首度攜手Marc Jacobs推機上旅行包 3月28日起布拉格航線亮相

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華航空首度攜手紐約時尚精品 Marc Jacobs 與丹麥多方位設計品牌 FRAMA，推出全新升級的機上旅行包（Travel Kit）。圖／華航提供
中華航空首度攜手紐約時尚精品 Marc Jacobs 與丹麥多方位設計品牌 FRAMA，推出全新升級的機上旅行包（Travel Kit）。圖／華航提供

華航空今宣布，首度攜手紐約時尚精品Marc Jacobs與丹麥多方位設計品牌FRAMA，推出全新機上旅行包（Travel Kit），3月28日率先於布拉格航線亮相，5月起陸續於美洲、歐洲、澳洲等長程航線登場。

Marc Jacobs以都會輕奢與創意玩趣聞名，深受年輕世代與潮流文化青睞；FRAMA主打「Mindful Living」的北歐哲學，透過簡約優雅的工藝，巧妙融合機能性與品質，全新機上旅行包以「為旅程而生」為靈感設計。

華航表示，首度攜手紐約時尚精品 Marc Jacobs 與丹麥多方位設計品牌 FRAMA，以「為旅程而生」為靈感，推出全新升級的機上旅行包（Travel Kit），從包款設計到備品配置，處處展現巧思，使旅行包躍升為永續利用的風格單品，讓飛行體驗延伸至日常生活。

豪華商務艙共推出2款包型，台北出發航段是以Marc Jacobs經典的Vanity Bag為設計靈感，皮革色調展現沉穩風範。回程航段則取材自The Snapshot的雲霧白旅行包，呈現明亮純淨印象。

豪華經濟艙則結合Marc Jacobs標誌設計元素，搭配檸檬黃與里昂藍配色，兩款包型皆附有Marc Jacobs品牌的眼罩及整線器。

華航指出，旅行包配備考量旅客的使用習慣，豪華商務艙內容包含FRAMA的護手霜與護唇膏，還有竹製環保潔齒套組、口腔清新噴霧、折疊鏡梳，以及多插頭萬用快充充電線、手機掛繩等3C配件。豪華經濟艙則同步升級保養品容量，並提供同色系折疊拖鞋。

華航表示，伴隨全新旅行包上線，今年也規畫導入全新機上影音娛樂內容，包含Disney+原創影集等節目，並優化豪華經濟艙機上用品與餐飲規格。

豪華商務艙旅行包配備內容包含FRAMA的保養產品與Marc Jacobs品牌眼罩，並加入實用3C配件，包含整線器、多插頭萬用快充充電線。圖／華航提供
豪華商務艙旅行包配備內容包含FRAMA的保養產品與Marc Jacobs品牌眼罩，並加入實用3C配件，包含整線器、多插頭萬用快充充電線。圖／華航提供

豪華商務艙推出2款包型，台北出發航段是以Marc Jacobs經典的Vanity Bag為設計靈感，回程航段則取材自The Snapshot的雲霧白。圖／華航提供
豪華商務艙推出2款包型，台北出發航段是以Marc Jacobs經典的Vanity Bag為設計靈感，回程航段則取材自The Snapshot的雲霧白。圖／華航提供

豪華經濟艙帶來新世代旅客的活力形象，結合Marc Jacobs標誌設計元素，搭配檸檬黃與里昂藍的亮麗配色，營造層次豐富的旅行想像。圖／華航提供
豪華經濟艙帶來新世代旅客的活力形象，結合Marc Jacobs標誌設計元素，搭配檸檬黃與里昂藍的亮麗配色，營造層次豐富的旅行想像。圖／華航提供

華航 紐約 年輕世代

延伸閱讀

華航攜手Marc Jacobs 推出全新聯名商務艙旅行包

華航升級機上旅行包 攜手紐約及丹麥品牌

agnès b.東京大秀 日本注目新星山田葵開場、潮流男神窪塚洋介現身

FENDI Way全新形象 宋慧喬自信展現輕盈日常

相關新聞

新光三越初夏購物節業績衝72億元！年增近五成、來客數成長10%

新光三越初夏購物節將於4月1日起盛大登場，新光三越攜手120大化妝品、20大香氛品牌、40大國際名品、500家百貨服飾等超過2,600家品牌夥伴及11大指定銀行，並祭出4月1日至12日化妝品單筆滿3,000送3,000點、首六日名品單筆滿1萬送5,000點等超高回饋，預估整檔業績72億元，成長近五成，來客數有望成長10%。

TWICE SANA唱完大巨蛋火速開工 親選Polo Play三大最愛色系

TWICE成員SANA在結束一連三天的台北大巨蛋開唱後，今下午繼續上工現身台北101的Polo Ralph Lauren Polo Play春夏限定快閃店，為她擔任形象大使的Polo Play包款站台。早在她抵達前，已吸引大批粉絲聚集排隊，人潮包圍台北101周圍人行道與天橋。

LINE Premium訂閱制正式上線 10項專屬服務、每月165元你買單嗎？

LINE真的要開始收費了！LINE今宣布在台灣正式推出「LINE Premium」會員計畫，主打10項專屬功能與優惠，進一步升級用戶的通訊體驗。此次採分批上線機制，用戶只要在手機設定中看到LINE Premium選項，即可啟用首月免費試用，搶先體驗全新功能。

從JISOO到陳庭妮都在風靡的蝴蝶結！DIOR把經典元素玩到極致

蝴蝶結自1947年Dior首場時裝秀開始，就一直是品牌的優雅象徵。在2026年春夏系列中，創意總監Jonathan Anderson延續這一歷史脈絡，將蝴蝶結從裝飾性細節提升為貫穿整體設計的設計元素，從服裝、包包、鞋履、到各式各樣的配件，成為串起工藝與時尚的關鍵。

TWICE三天演唱會看不夠 SANA女神繼續開工吸千名粉絲包圍台北101

韓國人氣女團TWICE結束一連三天在台北大巨蛋開唱，成員之一的SANA今日下午將現身台北101的Polo Ralph Lauren Polo Play春夏限定快閃店。在她抵達前，現場已吸引大批粉絲聚集排隊，人潮蔓延台北101松智路門口，對面馬路微風南山前人行道以及在天橋上席地而坐，都是為了看SANA而來，甚至有粉絲前一晚就來徹夜排隊。

子瑜下班後私服穿搭 超可愛小包找到了！經典迷你版宋雨琦也曾揹過

南韓女團TWICE的世界巡演「THIS IS FOR」台灣站自3月20日起連續3天在台北大巨蛋展開，昨晚結束後團員前往知名的「金豬食堂」台北分店慶功，團員紛紛在下車時被拍到換上一身休閒裝扮的「下班照」，其中周子瑜身穿輕鬆的圓領運動衫和最近當紅的彎刀褲型牛仔褲，一身輕鬆的樣子讓人很難不注意到她胸前手上緊緊握著的一顆粉藍色小包。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。