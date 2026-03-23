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捕捉富士山櫻花盛開美景的瞬間！LV極致懷表完美重現櫻雪美景

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
九朵櫻花以路易威登Monogram花朵圖案巧妙雕塑而成，並以柔和的漸層色彩上釉，由淡粉色過渡至粉紅與紅色，呈現出自然且近乎空靈的透明質感。圖／路易威登提供
九朵櫻花以路易威登Monogram花朵圖案巧妙雕塑而成，並以柔和的漸層色彩上釉，由淡粉色過渡至粉紅與紅色，呈現出自然且近乎空靈的透明質感。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton）旗下高級製表系列Escales Autour du Monde再添新作，繼巴黎與亞馬遜雨林之後，此次來到日本，以富士山為靈感推出全新Escale au Mont Fuji三問報時陀飛輪懷表，透過複雜機械與裝飾工藝，重新詮釋旅行精神，並以微型動態劇場的形式，將春日拂曉的靜謐景致凝縮於方寸之間，無疑是收藏等級的夢幻逸品。

表盤刻畫富士山日出時分的柔和光景，粉藍與淡粉色調層層暈染，營造出寧靜且帶有詩意的空氣感。12點鐘位置的玫瑰指南針，象徵旅途的方向與探索精神；湖面上一艘木製漁船隨機械裝置滑行，船上以黃金打造行李箱緩緩開闔，隱現品牌經典Monogram圖騰。掌舵者則為日本神話中的惠比壽，手持釣竿與鯛魚，寓意豐饒與幸運。前景中，九朵以黃金雕塑的櫻花隨機械節奏微幅擺動，搭配粉紅至紅色的琺瑯漸層，讓整體畫面在靜與動之間取得細膩平衡。

這些華麗的動態美景，是由品牌自製LFT AU14.03手動上鍊機芯所驅動，結合三問報時與陀飛輪等高級複雜功能，並整合四項自動人偶裝置，使時間顯示退居幕後，將視覺焦點完全讓渡給表盤上的動態劇場。機芯共由561枚零件構成，製表師耗費逾500小時進行組裝與手工修飾，包括多達700個內角倒角打磨與鏡面拋光處理，展現高級製錶對細節近乎苛求的標準。

表盤上的所有人物、漁船到櫻花枝葉，皆由雕刻大師以微型工具手工刻製，僅數十毫米的微型圖案仍保有細膩表情與層次。琺瑯部分更結合大明火、內填、微繪與金箔等多重技法，整體需經過約40次高溫燒製與300小時工序完成。特別是天空與水面的處理，透過粉彩漸層與銀箔嵌入，營造出晨光映照水面的流動質感，使畫面如同一幅可隨時間呼吸的微型風景畫。

延續品牌旅行傳統，此枚懷表亦搭配專屬打造的皮件配件，包括以淡藍色調呈現的表盒與醫生包袋，靈感源自20世紀初的Motor's Bag設計，將歷史語彙與當代工藝相互連結。整體作品歷經逾千工時完成，是一款薈萃製表、雕刻與琺瑯工藝的極致逸品。

路易威登Escale au Mont Fuji懷表表盤結合大明火、內填、微繪與金箔等多重技法。圖／路易威登提供
路易威登Escale au Mont Fuji懷表表盤結合大明火、內填、微繪與金箔等多重技法。圖／路易威登提供

路易威登Escale au Mont Fuji懷表，1,179萬元。圖／路易威登提供
路易威登Escale au Mont Fuji懷表，1,179萬元。圖／路易威登提供

路易威登Escale au Mont Fuji懷表設計圖。圖／路易威登提供
路易威登Escale au Mont Fuji懷表設計圖。圖／路易威登提供

日本民間傳說中象徵幸運與富饒七福神之一的惠比壽，同時也是漁民與商人的守護神，手持象徵性的釣竿與象徵財富繁榮的鯛魚。圖／路易威登提供
日本民間傳說中象徵幸運與富饒七福神之一的惠比壽，同時也是漁民與商人的守護神，手持象徵性的釣竿與象徵財富繁榮的鯛魚。圖／路易威登提供

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