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新光三越初夏購物節業績衝72億元！年增近五成、來客數成長10%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越初夏購物節業績衝72億元！年增近五成、來客數成長10%。新光三越／提供
新光三越初夏購物節業績衝72億元！年增近五成、來客數成長10%。新光三越／提供

新光三越初夏購物節將於4月1日起盛大登場，新光三越攜手120大化妝品、20大香氛品牌、40大國際名品、500家百貨服飾等超過2,600家品牌夥伴及11大指定銀行，並祭出4月1日至12日化妝品單筆滿3,000送3,000點、首六日名品單筆滿1萬送5,000點等超高回饋，預估整檔業績72億元，成長近五成，來客數有望成長10%。

在新光三越店王中港店回歸與小北門店加入下，今年前三個月業績成長近15%，初夏購物節整檔業績目標可望年增五成，整體營運重返成長軌道。

身為全台美妝王，新光三越此次更緊貼美妝潮流趨勢，推出四大韓國女神同款美妝夯品、近年最受矚目的居家類醫美保養等話題商品，同時號召超過百大品牌推出「買組贈點／達檻贈點」活動，從美妝到百貨流行服飾等通通一次網羅，讓消費者在換季採購之際也能享有高CP值回饋！

此外，新光三越今年更首度攜手韓國潮牌Wacky WiLLy推出9款聯名限定好禮，並引進Wacky WiLLy代言人aespa成員Giselle同款限量稀缺鞋款（獨家販售）、獨家潮流拍貼機、LINE聯名貼圖等。

檔期間更引進超過200家新櫃／快閃店，包括：CAPCOM全球首間海外直營門市、首度登台的日本東京潮流機能包MAKAVELIC、全台首發的泰國戶外環保服裝品牌CALM、百貨首發－日系潮流選品店INVINCIBLE、首度來台的印尼連鎖咖啡Kenangan等。從韓系美妝／醫美保養、國際精品、潮流服飾到排隊美食全面到位，搭配skm points會員點數加碼、銀行刷卡等多重回饋，全面引爆春夏消費熱潮，打造今年最受矚目的百貨購物盛事。

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