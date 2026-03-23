新光三越初夏購物節業績衝72億元！年增近五成、來客數成長10%

南韓女團TWICE的世界巡演「THIS IS FOR」台灣站自3月20日起連續3天在台北大巨蛋展開，昨晚結束後團員前往知名的「金豬食堂」台北分店慶功，團員紛紛在下車時被拍到換上一身休閒裝扮的「下班照」，其中周子瑜身穿輕鬆的圓領運動衫和最近當紅的彎刀褲型牛仔褲，一身輕鬆的樣子讓人很難不注意到她胸前手上緊緊握著的一顆粉藍色小包。

2026-03-23 15:52