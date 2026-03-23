快訊

川普：過去2天與伊朗進行良好對話 延後5天打擊能源設施

LINE Premium訂閱制今登場！每月165元10項會員福利、送250元 加入方式曝

聽新聞
0:00 / 0:00

TWICE SANA唱完大巨蛋火速開工 親選Polo Play三大最愛色系

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
WICE成員SANA手提Polo Play最新迷你桶包與小熊吊飾，現身Polo Play台北101春夏限定快閃店。記者王聰賢╱攝影
WICE成員SANA手提Polo Play最新迷你桶包與小熊吊飾，現身Polo Play台北101春夏限定快閃店。記者王聰賢╱攝影

TWICE成員SANA在結束一連三天的台北大巨蛋開唱後，今下午繼續上工現身台北101的Polo Ralph Lauren Polo Play春夏限定快閃店，為她擔任形象大使的Polo Play包款站台。早在她抵達前，已吸引大批粉絲聚集排隊，人潮包圍台北101周圍人行道與天橋。

SANA以全套丹寧褲裝搭配Polo play春夏新款黃色迷你桶包與藍色小熊掛飾，率性中點綴剛剛好的甜美元素。SANA一現身即掀起粉絲的歡呼聲，她也展現甜笑朝向粉絲揮手比心，回應粉絲們的熱情。

SANA被問到這次來台北開唱有沒有吃到特別的美食？SANA透露，「子瑜之前常常會送我鳳梨酥，但這次在演唱會後台休息室有吃到珍奶口味的鳳梨酥，覺得非常好吃。」

Polo Ralph Lauren在2025年春季以經典Polo衫為靈感推出Polo Play包款系列，繽紛鮮明的色彩呈現輕盈愉悅的氛圍，兼具隨興態度與實用度的Polo Play一推出即迅速擄獲品牌粉絲的心，今年春夏更帶來多款新作，3月24日至4月22日在台北101購物中心1樓限時打造Polo Play春夏限定快閃店，呈現多款包型新作與清新色調，包括可愛俏皮的迷你桶包、隨性俐落的抽繩包，以及展現率性風格的郵差包，顏色選擇有淡藍、青檸黃、日落橘與棉花糖粉等明快色彩。

經典Polo小熊這次也化身為皮革吊飾，為包款增添樂趣。小熊吊飾以柔軟的荔枝紋皮革拼接，鮮明縫線描繪輪廓，搭配可靈活擺動的手臂與雙腿，呈現俏皮可愛的姿態。另外，呼應Polo Play托特包推出亞太地區限定拼接配色，小熊吊飾亦同步推出粉紅、粉藍與粉綠等雙色粉彩版本。

SANA也分享了自己推薦與喜歡的包款顏色，她說「棉花糖粉色可愛的感覺，適合讓大家帶去賞櫻花。明黃色也是我喜歡的，很適合和朋友去充滿綠意的地方拍照；最後我也想推薦淡藍色，適合帶著包包去海邊玩，跟朋友們開心享受美食」。

Polo Play迷你桶包棉花糖粉，18,880元。圖╱Polo Ralph Lauren提供
Polo Play迷你桶包棉花糖粉，18,880元。圖╱Polo Ralph Lauren提供

Polo Play皮革抽繩包，23,880元。圖╱Polo Ralph Lauren提供
Polo Play皮革抽繩包，23,880元。圖╱Polo Ralph Lauren提供

經典Polo小熊這次也化身為皮革吊飾，為包款增添樂趣。圖╱Polo Ralph Lauren提供
經典Polo小熊這次也化身為皮革吊飾，為包款增添樂趣。圖╱Polo Ralph Lauren提供

TWICE成員SANA手提Polo Play最新迷你桶包與小熊吊飾，現身Polo Play台北101春夏限定快閃店。記者王聰賢╱攝影
TWICE成員SANA手提Polo Play最新迷你桶包與小熊吊飾，現身Polo Play台北101春夏限定快閃店。記者王聰賢╱攝影

Polo Play條紋帆布郵差包，18,880元。圖╱Polo Ralph Lauren提供
Polo Play條紋帆布郵差包，18,880元。圖╱Polo Ralph Lauren提供

小熊 粉絲 TWICE

延伸閱讀

TWICE台北開唱不見訂房亂象「還有粉絲10萬裝潢主題房」 業者分析曝光

FENDI Way全新形象 宋慧喬自信展現輕盈日常

TWICE攻大巨蛋「Mina不露臉」！子瑜唱這首歌粉絲暴動

Dior新Diorly包款 Jisoo穿搭有型

相關新聞

新光三越初夏購物節業績衝72億元！年增近五成、來客數成長10%

新光三越初夏購物節將於4月1日起盛大登場，新光三越攜手120大化妝品、20大香氛品牌、40大國際名品、500家百貨服飾等超過2,600家品牌夥伴及11大指定銀行，並祭出4月1日至12日化妝品單筆滿3,000送3,000點、首六日名品單筆滿1萬送5,000點等超高回饋，預估整檔業績72億元，成長近五成，來客數有望成長10%。

TWICE SANA唱完大巨蛋火速開工 親選Polo Play三大最愛色系

TWICE成員SANA在結束一連三天的台北大巨蛋開唱後，今下午繼續上工現身台北101的Polo Ralph Lauren Polo Play春夏限定快閃店，為她擔任形象大使的Polo Play包款站台。早在她抵達前，已吸引大批粉絲聚集排隊，人潮包圍台北101周圍人行道與天橋。

LINE Premium訂閱制正式上線 10項專屬服務、每月165元你買單嗎？

LINE真的要開始收費了！LINE今宣布在台灣正式推出「LINE Premium」會員計畫，主打10項專屬功能與優惠，進一步升級用戶的通訊體驗。此次採分批上線機制，用戶只要在手機設定中看到LINE Premium選項，即可啟用首月免費試用，搶先體驗全新功能。

從JISOO到陳庭妮都在風靡的蝴蝶結！DIOR把經典元素玩到極致

蝴蝶結自1947年Dior首場時裝秀開始，就一直是品牌的優雅象徵。在2026年春夏系列中，創意總監Jonathan Anderson延續這一歷史脈絡，將蝴蝶結從裝飾性細節提升為貫穿整體設計的設計元素，從服裝、包包、鞋履、到各式各樣的配件，成為串起工藝與時尚的關鍵。

TWICE三天演唱會看不夠 SANA女神繼續開工吸千名粉絲包圍台北101

韓國人氣女團TWICE結束一連三天在台北大巨蛋開唱，成員之一的SANA今日下午將現身台北101的Polo Ralph Lauren Polo Play春夏限定快閃店。在她抵達前，現場已吸引大批粉絲聚集排隊，人潮蔓延台北101松智路門口，對面馬路微風南山前人行道以及在天橋上席地而坐，都是為了看SANA而來，甚至有粉絲前一晚就來徹夜排隊。

子瑜下班後私服穿搭 超可愛小包找到了！經典迷你版宋雨琦也曾揹過

南韓女團TWICE的世界巡演「THIS IS FOR」台灣站自3月20日起連續3天在台北大巨蛋展開，昨晚結束後團員前往知名的「金豬食堂」台北分店慶功，團員紛紛在下車時被拍到換上一身休閒裝扮的「下班照」，其中周子瑜身穿輕鬆的圓領運動衫和最近當紅的彎刀褲型牛仔褲，一身輕鬆的樣子讓人很難不注意到她胸前手上緊緊握著的一顆粉藍色小包。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。