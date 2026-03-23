TWICE SANA唱完大巨蛋火速開工 親選Polo Play三大最愛色系

TWICE成員SANA在結束一連三天的台北大巨蛋開唱後，今下午繼續上工現身台北101的Polo Ralph Lauren Polo Play春夏限定快閃店，為她擔任形象大使的Polo Play包款站台。早在她抵達前，已吸引大批粉絲聚集排隊，人潮包圍台北101周圍人行道與天橋。

SANA以全套丹寧褲裝搭配Polo play春夏新款黃色迷你桶包與藍色小熊掛飾，率性中點綴剛剛好的甜美元素。SANA一現身即掀起粉絲的歡呼聲，她也展現甜笑朝向粉絲揮手比心，回應粉絲們的熱情。

SANA被問到這次來台北開唱有沒有吃到特別的美食？SANA透露，「子瑜之前常常會送我鳳梨酥，但這次在演唱會後台休息室有吃到珍奶口味的鳳梨酥，覺得非常好吃。」

Polo Ralph Lauren在2025年春季以經典Polo衫為靈感推出Polo Play包款系列，繽紛鮮明的色彩呈現輕盈愉悅的氛圍，兼具隨興態度與實用度的Polo Play一推出即迅速擄獲品牌粉絲的心，今年春夏更帶來多款新作，3月24日至4月22日在台北101購物中心1樓限時打造Polo Play春夏限定快閃店，呈現多款包型新作與清新色調，包括可愛俏皮的迷你桶包、隨性俐落的抽繩包，以及展現率性風格的郵差包，顏色選擇有淡藍、青檸黃、日落橘與棉花糖粉等明快色彩。

經典Polo小熊這次也化身為皮革吊飾，為包款增添樂趣。小熊吊飾以柔軟的荔枝紋皮革拼接，鮮明縫線描繪輪廓，搭配可靈活擺動的手臂與雙腿，呈現俏皮可愛的姿態。另外，呼應Polo Play托特包推出亞太地區限定拼接配色，小熊吊飾亦同步推出粉紅、粉藍與粉綠等雙色粉彩版本。

SANA也分享了自己推薦與喜歡的包款顏色，她說「棉花糖粉色可愛的感覺，適合讓大家帶去賞櫻花。明黃色也是我喜歡的，很適合和朋友去充滿綠意的地方拍照；最後我也想推薦淡藍色，適合帶著包包去海邊玩，跟朋友們開心享受美食」。

Polo Play迷你桶包棉花糖粉，18,880元。圖╱Polo Ralph Lauren提供

Polo Play皮革抽繩包，23,880元。圖╱Polo Ralph Lauren提供

經典Polo小熊這次也化身為皮革吊飾，為包款增添樂趣。圖╱Polo Ralph Lauren提供

TWICE成員SANA手提Polo Play最新迷你桶包與小熊吊飾，現身Polo Play台北101春夏限定快閃店。記者王聰賢╱攝影