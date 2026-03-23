LINE Premium訂閱制正式上線 10項專屬服務、每月165元你買單嗎？

LINE真的要開始收費了！LINE今宣布在台灣正式推出「LINE Premium」會員計畫，主打10項專屬功能與優惠，進一步升級用戶的通訊體驗。此次採分批上線機制，用戶只要在手機設定中看到LINE Premium選項，即可啟用首月免費試用，搶先體驗全新功能。

LINE Premium共規劃10項會員福利，分兩階段推出。第一階段自今日起開放，包括「進階備份」、「相簿升級」、「無痕收回」、「應用程式字型」與「應用程式圖示」等5大功能，強化用戶在資料保存與個人化上的需求；第二階段則預計於2026年4月上線，將新增「自選個人檔案」，並整合LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊與LINE MUSIC等服務的會員專屬優惠，進一步擴展數位生活應用場景。

其中最受關注的功能之一為「訊息無痕收回」。LINE Premium會員可將訊息收回期限從原本24小時延長至7天，且在對方尚未讀取的情況下，收回後不會顯示「已收回訊息」，大幅降低誤傳訊息帶來的尷尬情境。此功能被視為強化私密溝通體驗的重要升級。不過LINE也強調，未訂閱用戶原有的24小時收回機制仍維持免費，不影響既有使用體驗。

在價格方面，LINE Premium訂閱費用為每月165元，並提供首次訂閱用戶首月免費試用。官方也提醒，用戶需將LINE更新至iOS或Android 26.3以上版本，才能完整啟用所有新功能。

此外，LINE同步強調帳號安全，建議Premium用戶完成帳號健檢，包括綁定電子郵件與電話號碼、設定密碼，以及連結Apple或Google帳號，確保使用過程更加安全。未來所有會員相關重要通知，也將透過官方認證帳號發送，避免詐騙風險。

LINE試圖在維持基本通訊免費的前提下，透過進階功能與跨服務優惠等差異化功能吸引用戶掏錢升級，這些付費新功能有吸引你買單嗎？

LINE Premium會員計畫首波上線福利列表。圖／LINE提供