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從JISOO到陳庭妮都在風靡的蝴蝶結！DIOR把經典元素玩到極致

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Jisoo搭配Lady Dior乳白色籐格紋小型包。圖／摘自IG @sooyaaa__
Jisoo搭配Lady Dior乳白色籐格紋小型包。圖／摘自IG @sooyaaa__

蝴蝶結自1947年Dior首場時裝秀開始，就一直是品牌的優雅象徵。在2026年春夏系列中，創意總監Jonathan Anderson延續這一歷史脈絡，將蝴蝶結從裝飾性細節提升為貫穿整體設計的設計元素，從服裝、包包、鞋履、到各式各樣的配件，成為串起工藝與時尚的關鍵。

蝴蝶結自18世紀開始就是曾是貴族服裝中不可或缺的華麗象徵，亦是迪奧先生鍾愛的時代風格之一。Jonathan Anderson以此為靈感，於杜勒麗花園大秀開場禮服中，以誇張比例與立體結構重新詮釋蝴蝶結，並將蝴蝶結的元素延伸至紡織結構中。除了服裝，從經典Lady Dior包款到全新Dior Bow系列，以及各式小型皮件，都點綴了細膩的結飾，展現高度辨識度；鞋履如Dior Bow與Dior Coeur，則透過線條與結構，為輪廓注入更具圖像感的現代詩意。

受領結啟發的維多利亞風領片，透過材質與比例變化，為造型增添一抹帶有戲劇性的俏皮感；Teddy-D與D-Smash帽款以金屬或布料結飾點綴，形成剛柔並濟的對比；而Mister Dior髮夾與Dior Zigzag絲質髮帶，則以更細緻的方式呼應主題。從雕塑感腰帶扣件，到珠寶與太陽眼鏡鏡腳的捲飾細節，蝴蝶結在不同尺度中反覆出現，形塑出一套完整且層次分明的主題。

品牌大使Jisoo、陳庭妮、泰國女星Orm Kornnaphat、鄺玲玲、新木優子等人，也都在自己的社群上分享了最新Lady Dior與Dior Bow系列包款鞋履的穿搭，演繹蝴蝶結清新柔美的時尚風貌。

CD Ribbon水晶胸針，21,000元。圖／Dior提供
CD Ribbon水晶胸針，21,000元。圖／Dior提供

（由左到右）Orm搭配Lady Dior 乳白色籐格紋小型包；鄺玲玲搭配Lady Dior冰藍色籐格紋小型包。圖／摘自IG @linglingkwong
（由左到右）Orm搭配Lady Dior 乳白色籐格紋小型包；鄺玲玲搭配Lady Dior冰藍色籐格紋小型包。圖／摘自IG @linglingkwong

Dioramour迷你化妝包，13萬5,000元。圖／Dior提供
Dioramour迷你化妝包，13萬5,000元。圖／Dior提供

陳庭妮搭配Lady Dior黑色籐格紋皮革小型包。圖／摘自IG @chen_ting_ni
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Dior Studio Couture包款吊飾，28,500元。圖／Dior提供
Dior Studio Couture包款吊飾，28,500元。圖／Dior提供

（由左到右）Orm搭配Dior Bow金色皮革小型包；鄺玲玲搭配Dior Bow銀色皮革小型包。圖／摘自IG @linglingkwong
（由左到右）Orm搭配Dior Bow金色皮革小型包；鄺玲玲搭配Dior Bow銀色皮革小型包。圖／摘自IG @linglingkwong

Jardin D'Atelier Dior包款吊飾，30,000元。圖／Dior提供
Jardin D'Atelier Dior包款吊飾，30,000元。圖／Dior提供

Lady Dior淡玫瑰色蝴蝶結籐格紋小羊皮小型提包，21萬5,000元。圖／Dior提供
Lady Dior淡玫瑰色蝴蝶結籐格紋小羊皮小型提包，21萬5,000元。圖／Dior提供

DIOR BOW白色緞面蝴蝶結高跟涼鞋，38,000元。圖／Dior提供
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Dior Bow毛茛黃小羊皮小型可拆式鍊帶包，14萬5,000元。圖／Dior提供
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Lady D-Joy駝米色籐格紋羊皮迷你包，16萬元。圖／Dior提供
Lady D-Joy駝米色籐格紋羊皮迷你包，16萬元。圖／Dior提供

鄺玲玲搭配Dior Bow銀色皮革小型包。圖／摘自IG @linglingkwong
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Lady Dior淡藍色籐格紋小羊皮迷你水桶包，84,000元。圖／Dior提供
Lady Dior淡藍色籐格紋小羊皮迷你水桶包，84,000元。圖／Dior提供

Jardin D'Atelier Dior包款吊飾，27,000元。圖／Dior提供
Jardin D'Atelier Dior包款吊飾，27,000元。圖／Dior提供

Diorette多彩Dior Oblique拼接格紋絲綢髮飾，21,000元。圖／Dior提供
Diorette多彩Dior Oblique拼接格紋絲綢髮飾，21,000元。圖／Dior提供

Dior Bow黑色羊皮涼鞋，28,000元。圖／Dior提供
Dior Bow黑色羊皮涼鞋，28,000元。圖／Dior提供

Dior Bow深邃黑小羊皮小型可拆式鍊帶包，14萬5,000元。圖／Dior提供
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Dior CD Bow蝴蝶結造型戒指，16,500元。圖／Dior提供
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陳庭妮搭配Lady Dior粉色籐格紋皮革小型包。圖／摘自IG @chen_ting_ni
陳庭妮搭配Lady Dior粉色籐格紋皮革小型包。圖／摘自IG @chen_ting_ni

Lady Dior石灰色蝴蝶結籐格紋小羊皮小型提包，21萬5,000元。圖／Dior提供
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Dior Studio Couture包款吊飾，19,500元。圖／Dior提供
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