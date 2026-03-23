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從JISOO到陳庭妮都在風靡的蝴蝶結！DIOR把經典元素玩到極致
蝴蝶結自1947年Dior首場時裝秀開始，就一直是品牌的優雅象徵。在2026年春夏系列中，創意總監Jonathan Anderson延續這一歷史脈絡，將蝴蝶結從裝飾性細節提升為貫穿整體設計的設計元素，從服裝、包包、鞋履、到各式各樣的配件，成為串起工藝與時尚的關鍵。
蝴蝶結自18世紀開始就是曾是貴族服裝中不可或缺的華麗象徵，亦是迪奧先生鍾愛的時代風格之一。Jonathan Anderson以此為靈感，於杜勒麗花園大秀開場禮服中，以誇張比例與立體結構重新詮釋蝴蝶結，並將蝴蝶結的元素延伸至紡織結構中。除了服裝，從經典Lady Dior包款到全新Dior Bow系列，以及各式小型皮件，都點綴了細膩的結飾，展現高度辨識度；鞋履如Dior Bow與Dior Coeur，則透過線條與結構，為輪廓注入更具圖像感的現代詩意。
受領結啟發的維多利亞風領片，透過材質與比例變化，為造型增添一抹帶有戲劇性的俏皮感；Teddy-D與D-Smash帽款以金屬或布料結飾點綴，形成剛柔並濟的對比；而Mister Dior髮夾與Dior Zigzag絲質髮帶，則以更細緻的方式呼應主題。從雕塑感腰帶扣件，到珠寶與太陽眼鏡鏡腳的捲飾細節，蝴蝶結在不同尺度中反覆出現，形塑出一套完整且層次分明的主題。
品牌大使Jisoo、陳庭妮、泰國女星Orm Kornnaphat、鄺玲玲、新木優子等人，也都在自己的社群上分享了最新Lady Dior與Dior Bow系列包款鞋履的穿搭，演繹蝴蝶結清新柔美的時尚風貌。
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