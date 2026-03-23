可愛零錢包！壽司郎×庫洛魔法使聯名了 透卡、飲料杯、夢之杖帶回家

封印解除！連鎖迴轉壽司「壽司郎」攜手日本經典動畫《庫洛魔法使 透明牌篇》，自即日起至4月26日展開「小櫻與壽司郎的奇幻冒險」，不僅推出4款聯名限定餐點，另外還有盲袋透卡、聯名杯、零錢包等一系列週邊，讓粉絲通通帶回家。

本次聯名菜單以《庫洛魔法使 透明牌篇》中的人氣角色與透明牌元素為靈感，推出4款限定聯名餐點。其中「小櫻幸福草莓蛋糕」將粉紅草莓慕斯、草莓庫利結合海綿蛋糕層，搭配檸檬餡夾層，表現小櫻溫柔甜美的角色形象，每份140元；「小狼燒賣海苔包」以燒賣元素為主體，外層配上海苔增添鮮香，每份60元。「知世鰻魚玉子紫蘇卷」將淡紫色壽司飯以紫蘇粉調味，並搭配玉子燒、鰻魚等佐料，每份60元。至於「小可章魚燒風豆皮壽司」以小可喜愛的章魚燒為出發，將豆皮壽司加入章魚丁、章魚燒醬、美乃滋與青海苔粉，重現小可最愛的好滋味，每份40元。隨餐並搭配角色插卡，共有4大款式，共計28張，全台限量450,000張。

活動期間，壽司郎也分批推出不同的主題週邊。即日起於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票滿500元贈「盲袋透卡」1張、滿1,000元贈2張（最多贈2張），全套透卡共有22款、含3款隱藏版，全台限量100,000張，送完為止。即日起點購「可樂／雪碧／可爾必思／冷泡茶組合」，每組150元，即可獲得「甜點系列杯子盲盒」1個，共5款，全台限量20,000個。

針對加價購活動，凡於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票滿500元可以250元加購「零錢包」1個、滿1,000元可以500元加購2個，最多2個，共3款，全台限量18,000個、售完為止。3月30日起，單筆內用發票滿500元可以100元加購「盲袋壓克力鑰匙圈」1個，滿1,000元可以200元加購2個，最多2個，全台共15,000個。4月6日起則推出「夢之杖叉匙組」，單筆發票滿500元可以250元加購1組，滿1,000元可以500元加購2組，最多2組，全台共15,000個。

除此之外，壽司郎台北中華路店、壽司郎新店中興路店、壽司郎桃園青埔店、壽司郎台中北屯松竹店、壽司郎台南南紡店、壽司郎高雄夢時代店等6間門市，也限時化身為庫洛魔法使主題店，讓粉絲們可以朝聖打卡。針對IG與FB並推出社群任務，有機會獲得《庫洛魔法使 透明牌篇》限量周邊商品、壽司郎折價券500元等不同贈禮。

「角色插卡」共有28張，全台限量450,000張。圖／壽司郎提供

消費滿額可獲得「盲袋透卡」，全套共有22款、含3款隱藏版，全台限量100,000張。圖／壽司郎提供

「夢之杖叉匙組」，加購價250元，全台共15,000組。圖／壽司郎提供

「盲袋透卡」包括有3款隱藏款。圖／壽司郎提供

小櫻幸福草莓蛋糕，每份140元。圖／壽司郎提供

3月30日起，消費滿額可加購「盲袋壓克力鑰匙圈」，全台共15,000個。圖／壽司郎提供

「盲袋透卡」全套共有22款，適合粉絲蒐集。圖／壽司郎提供

活動期間消費滿額，可加購「零錢包」每個250元，共3款，全台限量18,000個。圖／壽司郎提供