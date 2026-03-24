簡化日常營養補給「科學邏輯精準比例配置」都整理在這一顆裡

【台北訊】現代人常因工作高壓、生活緊湊，傾向在身體感到疲乏時採取「補償式」的高劑量營養補充，然而，科學研究顯示，攝取種類過雜、成分重疊的營養補給品，不僅可能造成身體負擔，也考驗身體調節系統的平衡。如何在眾多選擇中完成日常精準補給，而不僅是依賴短期介入，已成為營養補給市場關注的研發重點。

針對市場對「高效精簡補給」的期待，百益生技發布新研發產品「CD34 百益芯膠囊」，試圖透過「CD34蛋白技術」、「配方調整」來優化補給效率。運用科學研究邏輯，進行成分比例的協同配置，配方中使用CD34蛋白技術，結合七種人體必需胺基酸、維生素 C、完整 B 群、葉酸及鐵、鋅、鎂等礦物質，以及使用「耐胃酸口服」技術，加強穩定吸收。該研發強調製程的品質把關，經過 SGS 與 ISO/HACCP 國際認證，維持每一顆膠囊的安全與穩定性。

圖／有你共創提供

這一顆三合一的高效配方設計，試圖簡化日常營養管理，對於需同時應對高強度工作與家庭責任的「三明治族群」，或是記憶力面臨挑戰、容易忘記服用營養品的「熟齡客群」而言，將多元營養整合至單一膠囊中，透過每日精準補給，支持體內運作並穩定身體狀態，能讓使用者不再擔心補給不足或過度攝取的平衡問題，將保養轉化為無痛融入日常的習慣。

「百益生技」起源於「健康不應僅是短期補修」的思考，提出「保養應回歸身體調節節奏」的觀點，品牌研發團隊表示，此次產品研發邏輯，奠基於對安全性與研究基礎的重視，相較於市場常見的單一高劑量補充，該品牌採取科學配方思維，強調不誇大成效，而是專注提供更符合邏輯、更具安全考量的日常營養補充選擇。

圖／有你共創提供

「CD34 百益芯膠囊」預計於三月底前正式於嘖嘖募資平台亮相。這項以科學邏輯配置在日常生活維持體內機能運作的營養補給膠囊，是否能長期管理、穩定身體狀態，後續使用反饋值得市場關注。

嘖嘖募資平台