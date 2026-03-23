TWICE三天演唱會看不夠 SANA女神繼續開工吸千名粉絲包圍台北101

韓國人氣女團TWICE結束一連三天在台北大巨蛋開唱，成員之一的SANA今日下午將現身台北101的Polo Ralph Lauren Polo Play春夏限定快閃店。在她抵達前，現場已吸引大批粉絲聚集排隊，人潮蔓延台北101松智路門口，對面馬路微風南山前人行道以及在天橋上席地而坐，都是為了看SANA而來，甚至有粉絲前一晚就來徹夜排隊。

Polo Ralph Lauren Polo Play包款於2025年春季推出，該系列延續品牌經典Polo衫繽紛多彩的精神，有多種顏色與大小配置、材質選擇，也因顏色繽紛討喜、功能實用，一推出旋即受到歡迎，成為Polo Ralph Lauren人氣包款。SANA更是Polo Ralph Lauren Polo Play 2026春夏形象代言人之一， Polo Play系列包款今年春夏也帶來更多樣的包款設計與Polo Bear吊飾，展現可愛與實用兼具的魅力。

來看SANA的粉絲排滿台北101購物中心周邊人行道與天橋上。記者江佩君／攝影

來看SANA的粉絲排滿台北101購物中心周邊人行道與天橋上。記者江佩君／攝影

來看SANA的粉絲排滿台北101購物中心周邊人行道與天橋上。記者江佩君／攝影