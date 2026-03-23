子瑜下班後私服穿搭 超可愛小包找到了！經典迷你版宋雨琦也曾揹過

南韓女團TWICE的世界巡演「THIS IS FOR」台灣站自3月20日起連續3天在台北大巨蛋展開，昨晚結束後團員前往知名的「金豬食堂」台北分店慶功，團員紛紛在下車時被拍到換上一身休閒裝扮的「下班照」，其中周子瑜身穿輕鬆的圓領運動衫和最近當紅的彎刀褲型牛仔褲，一身輕鬆的樣子讓人很難不注意到她胸前手上緊緊握著的一顆粉藍色小包。

這款包是FENDI的經典小型款式Peekaboo ISeeU。Peekaboo於2009年問世，包款命名靈感源自兒童遊戲peek-a-boo（躲貓貓，我看見你了），2020年後推出的全新演繹Peekaboo ISeeU，包身更為硬挺直立，側面呈手風琴褶皺，裡面設有方便收納的隔層，備受新世代時尚潮人喜愛。不只宋慧喬曾多次選用，在2025年時FENDI品牌大使、i-dle的成員宋雨琦還曾為此系列拍攝過形象廣告，Peekaboo ISeeU無疑可以說是韓流女團的命定款了。

Peekaboo ISeeU特小款，淺藍色Selleria包款配以306手工明縫線，14萬7,000元。圖／FENDI提供

Peekaboo ISeeU特小款，淺藍色Selleria包款配以306手工明縫線，14萬7,000元。圖／FENDI提供

TWICE成員周子瑜手提淺藍色Peekaboo ISeeU特小款出席演唱會慶功宴。記者王聰賢／攝影