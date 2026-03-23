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華航升級機上旅行包 攜手紐約及丹麥品牌

中央社／ 台北23日電

中華航空今天宣布，首度攜手紐約時尚精品Marc Jacobs與丹麥多方位設計品牌FRAMA，推出全新升級的機上旅行包，預計28日先於布拉格航線亮相。

近年來航空公司不斷升級機上服務，華航發布新聞稿表示，以「為旅程而生」為靈感，攜手紐約時尚精品 Marc Jacobs與丹麥多方位設計品牌FRAMA推出全新機上旅行包，這也是2個品牌首度躍上航空公司旅行包。

華航指出，Marc Jacobs以都會輕奢與創意玩趣聞名，整體款式勾勒出高辨識度的俐落線條；FRAMA主打Mindful Living的北歐哲學，透過簡約優雅的工藝，巧妙融合機能性與高品質，全新旅行包將自3月28日率先於布拉格航線亮相，5月起陸續於美洲、歐洲、澳洲等長程航線登場。

華航指出，豪華商務艙將有2款包型，台北出發航段是以Marc Jacobs經典的Vanity Bag為設計靈感，回程航段則取材自The Snapshot的雲霧白旅行包；豪華經濟艙則是結合Marc Jacobs標誌設計元素，搭配檸檬黃與里昂藍的亮麗配色，營造層次豐富的旅行想像，兩款包型皆附有Marc Jacobs品牌的眼罩及整線器。

華航表示，豪華商務艙內容包括FRAMA的保養產品，如護手霜與護唇膏。此外，包含竹製環保潔齒套組、口腔清新噴霧與折疊鏡梳，更加入實用3C配件，包括多插頭萬用快充充電線與手機掛繩等，豪華經濟艙同步升級保養品容量，並提供同色系折疊拖鞋。

航空公司 品牌 紐約

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