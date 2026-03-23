蜷川實花驚喜現身！《蜷川實花展》突破12萬人次 幸運觀眾獲限定大禮

2026年開春討論度最高的 《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》，自開展以來，以極具辨識度的蜷川美學及絢麗的沉浸式空間，在社群平台上引發熱烈討論，觀眾拍攝的照片與影片在IG、Threads上瘋狂洗版，許多人分享觀展感受：「一踏入展場就像真的走進蜷川實花繽紛絢爛作品世界」、「像是用全身感受光影與色彩交織出的生命張力」、「美到每一刻都想用相機捕捉下來」。

上週末（3月21日），展覽入場人次正式突破12萬，為感謝台灣觀眾的熱情支持，當代藝術家蜷川實花特地秘密訪台，驚喜現身展覽入口，親自迎接第12萬名入場觀眾，並送上由她親自監修並參與設計的展覽限定商品，突如其來的驚喜也讓現場氣氛瞬間沸騰。

當天蜷川實花也與第12萬名幸運觀眾合影留念，她感性表示：「真的非常高興入場人數突破12萬人，這是我睽違10年在台北舉辦的大型個展，看到這麼多粉絲到場參觀，真的非常開心，希望今後還能到台北或其他城市舉辦，用我的創作與大家見面！」第12萬名幸運入場的觀眾黃小姐本身就是蜷川實花的忠實粉絲，特地利用週末時間帶女兒一起看展，看到蜷川實花無預警現身並親自送上禮物，黃小姐難掩興奮之情：「能見到蜷川老師本人實在是太開心了！從以前就非常喜歡老師的作品，像電影惡女花魁中的人物情感與美術設計都非常迷人，展場中可以更近一步感受到蜷川老師對於色彩運用的想法，很令人感動！」她最後更不忘強力推薦一定要來看展。

由蜷川實花親自監修設計的台北站限定周邊。圖／聯合數位文創提供

這次送給第12萬入場粉絲的大禮包特別選擇了在地花布系列，老師提到：「我一直都非常喜歡色彩斑斕的花布，特別是花布使用的顏色表現也是我非常喜愛的。我曾經買過花布回日本，家中也有珍藏介紹花布的書，如果可以跟自己的作品融合，一定會相當有趣！這次製作出的展覽周邊我也非常滿意！」除了花布系列，台北站還有許多由她親自監修設計的台北站限定周邊，包括緹花針織托特包、撞色保溫瓶、雨傘與萬用收納袋等人氣商品，吸引許多觀眾駐足選購。

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》展覽商店一隅。圖／聯合數位文創提供

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》目前正在華山文創園區展出，展期只到4月19日，距離閉展不到一個月時間，主辦單位表示，本次展覽為台北唯一一站，尚未觀展的民眾務必把握最後機會。持文化幣的年輕學子亦可於 udn售票網 購買文化幣青春票，以100元優惠票價入場，數量有限，售完為止。

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》展覽資訊

● 展覽地點：華山1914文創園區 東2C、D棟

● 展覽日期：2026.1.17 - 4.19

● 營業時間：每日10:00 - 18:00 (17:30 停止售票及入場)

● 官方粉絲專頁 、 官方Instagram 、 展覽官網

● 售票平台：【 udn售票網 】

● 主辦單位：聯合數位文創

● 企劃˙製作：蜷川實花展實行委員會

● 主要贊助：台新新光金控

● 特別贊助：CMC中華汽車 & Mitsubishi Motors

● 特別協贊：BUFFALO Inc. 巴比祿股份有限公司

● 協力：ED1ART、Lucky Star K、TOMIO KOYAMA GALLERY