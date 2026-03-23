全家「匠土司」疊出2300座台北101！一年銷售超過6000萬片

全家便利商店「匠土司」全面升級，衝刺匠土司業績年增三成！財政部統計，2024年台灣烘焙產業產值逾800億元，「全家」深耕白金市場，旗下明星商品「匠土司」系列，以「日本技術指導」、「高品質原物料」、「減少非必要添加」三大堅持，成為家庭早餐與日常餐食的熱門選擇，2025年匠土司系列「家庭號」與「個人包」一年銷售超過6,000萬片，可堆疊出2,300座台北101。

此次「匠土司」再從「製程」、「技術」、「原料」三大面向全方位升級，由日本烘焙職人技術指導，導入日式熟潤工法，提升土司濕潤度與柔軟口感，同時呈現自然麥香與細緻風味。

福比麵包廠為「全家」烘焙商品的重要生產基地，2025年12月二廠正式稼動，並新增常溫蛋糕專線，生產「綿乳杯子蛋糕」、「綿蜜雪花蛋糕」與「綿濃巧克力蛋糕」等定番商品，其中，常溫蛋糕人氣王「綿乳杯子蛋糕」品質再升級，不僅使用優質的鮮乳坊桂芳鮮乳，此次更加入嚴選日本上白糖及CAS牧場雞蛋，呈現自然的奶香風味，產線稼動以來銷售已成長兩成。

全家便利商店商品本部副本部長黃正田表示，「全家」匠土司系列共推出「家庭號」、「個人包」與「夾心系列」三大產品線，指定使用莊園級單一乳源-鮮乳坊桂芳鮮奶，且均獲得Clean Label潔淨認證，更因應不同客群的需求，推出厚片土司、生土司及擁有全穀標章的新纖麥土司等多樣化品項，業績連年穩定成長。

2025年匠土司系列「家庭號」與「個人包」土司累計突破6,000萬片，約可堆疊成2,300座台北101，此次「全家」升級版匠土司歷時三年開發，由具備30年烘焙資歷的日本職人技術指導，導入全新日式熟潤工法，朝衝刺土司業績成長三成目標邁進。

「全家」匠土司導入全新日式熟潤工法，製程透過前、中、後三段式鎖水工法燒成，並以2332匠藝工法的多段式烘焙技術，讓土司組織更加細緻。首先透過「二重發酵」讓麵糰加倍熟成，「三道壓延」確保孔洞細緻延展，「三段燒成」精準控制火侯，最後再經由「二段冷卻」逐步降溫達到完熟，全方位提升土司濕潤度與柔軟口感，且咀嚼後能帶出自然穀物的小麥甜味，即使是土司邊也能保持柔軟，整體風味更加細緻。

不僅如此，匠土司屢獲國際肯定，「新纖麥土司」於2023起連續三年獲得國際風味評鑑所（International Taste Institute, ITI）三星獎，並於2025年榮獲「水晶品味獎」；「陽光葡萄土司」亦於2024與2025年連續兩年獲得ITI二星獎，成為享譽國際的美味。

另外，常溫蛋糕人氣王「綿乳杯子蛋糕」長期深受大小朋友喜愛，39元銅板價的高CP值，成為學童下課後、上班族午後解饞的療癒首選，一袋5個的貼心設計，更是週末郊外踏青、親友分食的最佳選項，即日起，搭配指定飲品，即可享59元超值餐促優惠。

「綿乳杯子蛋糕」此次品質再升級，除了使用鮮乳坊優質桂芳鮮乳，更嚴選日本上白糖及CAS牧場雞蛋，呈現自然的奶香風味；製程上更透過三段燒成工法，以三階段精準的溫度、時間控管，完整保留蓬鬆濕潤的細緻口感，已成功帶動「綿乳杯子蛋糕」銷售增加兩成。