快訊

挺蕭旭岑到底！鄭麗文：始作俑者慣用小人步數 不能讓「賊人」得逞

如何防餐後血糖飆升？醫推只需3分鐘的室內運動：飯後立即做護大腦

高雄岡山爆情侶雙屍案！短褲男趴全裸女身上 胸腹有傷刀留現場

聽新聞
0:00 / 0:00

全家「匠土司」疊出2300座台北101！一年銷售超過6000萬片

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家「匠土司」疊出2,300座台北101！一年銷售超過6,000萬片。全家／提供
全家「匠土司」疊出2,300座台北101！一年銷售超過6,000萬片。全家／提供

全家便利商店「匠土司」全面升級，衝刺匠土司業績年增三成！財政部統計，2024年台灣烘焙產業產值逾800億元，「全家」深耕白金市場，旗下明星商品「匠土司」系列，以「日本技術指導」、「高品質原物料」、「減少非必要添加」三大堅持，成為家庭早餐與日常餐食的熱門選擇，2025年匠土司系列「家庭號」與「個人包」一年銷售超過6,000萬片，可堆疊出2,300座台北101

此次「匠土司」再從「製程」、「技術」、「原料」三大面向全方位升級，由日本烘焙職人技術指導，導入日式熟潤工法，提升土司濕潤度與柔軟口感，同時呈現自然麥香與細緻風味。

福比麵包廠為「全家」烘焙商品的重要生產基地，2025年12月二廠正式稼動，並新增常溫蛋糕專線，生產「綿乳杯子蛋糕」、「綿蜜雪花蛋糕」與「綿濃巧克力蛋糕」等定番商品，其中，常溫蛋糕人氣王「綿乳杯子蛋糕」品質再升級，不僅使用優質的鮮乳坊桂芳鮮乳，此次更加入嚴選日本上白糖及CAS牧場雞蛋，呈現自然的奶香風味，產線稼動以來銷售已成長兩成。

全家便利商店商品本部副本部長黃正田表示，「全家」匠土司系列共推出「家庭號」、「個人包」與「夾心系列」三大產品線，指定使用莊園級單一乳源-鮮乳坊桂芳鮮奶，且均獲得Clean Label潔淨認證，更因應不同客群的需求，推出厚片土司、生土司及擁有全穀標章的新纖麥土司等多樣化品項，業績連年穩定成長。

2025年匠土司系列「家庭號」與「個人包」土司累計突破6,000萬片，約可堆疊成2,300座台北101，此次「全家」升級版匠土司歷時三年開發，由具備30年烘焙資歷的日本職人技術指導，導入全新日式熟潤工法，朝衝刺土司業績成長三成目標邁進。

「全家」匠土司導入全新日式熟潤工法，製程透過前、中、後三段式鎖水工法燒成，並以2332匠藝工法的多段式烘焙技術，讓土司組織更加細緻。首先透過「二重發酵」讓麵糰加倍熟成，「三道壓延」確保孔洞細緻延展，「三段燒成」精準控制火侯，最後再經由「二段冷卻」逐步降溫達到完熟，全方位提升土司濕潤度與柔軟口感，且咀嚼後能帶出自然穀物的小麥甜味，即使是土司邊也能保持柔軟，整體風味更加細緻。

不僅如此，匠土司屢獲國際肯定，「新纖麥土司」於2023起連續三年獲得國際風味評鑑所（International Taste Institute, ITI）三星獎，並於2025年榮獲「水晶品味獎」；「陽光葡萄土司」亦於2024與2025年連續兩年獲得ITI二星獎，成為享譽國際的美味。

另外，常溫蛋糕人氣王「綿乳杯子蛋糕」長期深受大小朋友喜愛，39元銅板價的高CP值，成為學童下課後、上班族午後解饞的療癒首選，一袋5個的貼心設計，更是週末郊外踏青、親友分食的最佳選項，即日起，搭配指定飲品，即可享59元超值餐促優惠。

「綿乳杯子蛋糕」此次品質再升級，除了使用鮮乳坊優質桂芳鮮乳，更嚴選日本上白糖及CAS牧場雞蛋，呈現自然的奶香風味；製程上更透過三段燒成工法，以三階段精準的溫度、時間控管，完整保留蓬鬆濕潤的細緻口感，已成功帶動「綿乳杯子蛋糕」銷售增加兩成。

台北101 全家

延伸閱讀

抹茶控瘋掉！全家1甜點網讚「會吃100個」 內餡曝光超療癒

相關新聞

全家「匠土司」疊出2300座台北101！一年銷售超過6000萬片

全家便利商店「匠土司」全面升級，衝刺匠土司業績年增三成！財政部統計，2024年台灣烘焙產業產值逾800億元，「全家」深耕白金市場，旗下明星商品「匠土司」系列，以「日本技術指導」、「高品質原物料」、「減少非必要添加」三大堅持，成為家庭早餐與日常餐食的熱門選擇，2025年匠土司系列「家庭號」與「個人包」一年銷售超過6,000萬片，可堆疊出2,300座台北101。

限定花圈國王派、小兔蛋糕！某某甜點×noii noii聯名打造滿滿療癒感

在《500甜》獲得許多評審青睞的知名法式甜點「某某Quelques Pâtisseries」，迎來創立10週年里程碑，特別攜手人氣插畫品牌「noii noii」，以「分享的快樂」為核心，推出10週年聯名計畫。包括有特製聯名版國王派，還有常溫點心禮盒、聯名蛋糕，並有限定聯名包裝同步登場。

麗寶樂園兒童節優惠大公開！12歲以下免費入園、全家暢遊探索世界

兒童節最殺優惠，麗寶樂園12歲以下免費入園。麗寶樂園4月3日至4月6日推出超佛優惠，12歲以下兒童免費入園，每名需搭配一位購買全票899元，就能暢玩探索世界，讓小朋友玩到不想回家。

會是下一個髒髒包嗎？杜拜巧克力爆紅背後的社群甜點跟風現象

近期「杜拜巧克力」在社群媒體迅速爆紅，從Threads與Instagram洗版到實體門市排隊熱潮，成為台灣甜點市場的新話題。這股風潮源自海外開箱影片的病毒式傳播，結合厚巧克力外殼、開心果醬與中東酥皮Kataifi的獨特口感。面對市場熱度，台灣甜點品牌與連鎖業者迅速跟進推出各式版本，但限量行銷、代購炒價與品質爭議，也讓這場甜點風潮成為觀察社群時代消費行為的重要案例。

有你共創啟動 IPO 前募資！國際策略夥伴入局 加速擴張 IP 文娛與全通路版圖

致力於整合 IP 內容與品牌全通路營運的團隊有你共創（uniicreative）宣布完成新一輪 IPO 前募資，引入香港國際影業（Animation International Ltd.）、美國新東陽與嘖嘖等具產業關鍵資源的國際策略夥伴。此次策略投資不僅為企業發展注入資本動能，更透過內容、供應鏈與國際市場通路的資源整合，加速有你共創在全球 IP 文娛與品牌商品市場的整體佈局。

在東京重新遇見agnès b. 一場關於城市、音樂與電影的生活日常

法國時尚品牌agnès b.暌違10年後重返東京伸展台，於3月中特別選在法國駐日大使館官邸舉辦男女裝大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列。當法國電子樂團AIR經典曲〈Sexy Boy〉音樂響起，曾參與坎城影帝役所廣司主演電影「我的完美日常」、Netflix日劇「First Love初戀」的日本演員同時也是舞蹈家山田葵（Aoi Yamada）特別為agnès b.久別的東京大秀做開場，以充滿個人特色的即興舞步為大秀揭開序幕，現場，也看到了日本潮流男神窪塚洋介與多位名人前往參與這場盛會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。