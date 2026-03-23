限定花圈國王派、小兔蛋糕！某某甜點×noii noii聯名打造滿滿療癒感

在《500甜》獲得許多評審青睞的知名法式甜點「某某Quelques Pâtisseries」，迎來創立10週年里程碑，特別攜手人氣插畫品牌「noii noii」，以「分享的快樂」為核心，推出10週年聯名計畫。包括有特製聯名版國王派，還有常溫點心禮盒、聯名蛋糕，並有限定聯名包裝同步登場。

台灣創作品牌「noii noii」以充滿童心的角色線條與療癒氛圍著稱，創作橫跨插畫、陶作與各式媒材，傳遞純真快樂的力量。此次聯名主視覺以「歐洲小廚房」為靈感，描繪Noyi小兔與夥伴們在廚房合力製作甜點，並由小精靈將這份美好送往家家戶戶，象徵某某走過10年後，繼續前行的動力。

聯名計畫推出「限定版花圈國王派」，以杏仁奶油餡為主體，搭配帶有花香調性的大溪地香草，並以花環餅乾取代傳統割紋，中央還可看到小兔的可愛笑臉。鍾情陶作的noii noii並攜手陶藝工作室Kuwado，為某某10週年製作「限定小兔瓷偶」，讓祝福得以延續，8吋售價1,980元。

另款限定版「常溫點心禮盒」，使用茶與花草元素的經典語彙並復刻升級，精選多款法式點心裝進松鼠小廚師的祝賀禮盒中，象徵10週年時光的溫柔紀念。內含有珍珠糖泡芙、柚香桂花瑪德蓮、紅烏龍麻糬瑪德蓮、梔子花四季春無花果費南雪等不同品項，每盒售價890元。

同時noii noii的Noyi小兔也化身兩款10週年主題小蛋糕，描繪繽紛春日的酸甜與芬芳。「青檸小兔」以青檸檬橄欖油慕斯搭配羅勒檸檬奶餡、檸檬柑橘醬，壓上柔軟如雲朵的青檸棉花糖，帶來充滿朝氣的驚喜。「茉莉小兔」則以茉莉花慕斯為主體，包裹馬鞭草青蘋果醬與茉莉花青蘋果奶餡，最後由輕盈的茉莉花棉花糖溫暖收尾。

即日起，10週年主題小蛋糕限量開賣，另外活動期間凡於門市購買冷藏蛋糕，即可擁有「noii noii聯名限定包裝」，將療癒的畫面一同帶入餐桌風景。

聯名主視覺以「歐洲小廚房」為靈感，描繪Noyi小兔與夥伴們在廚房合力製作甜點的可愛意象。圖／某某Quelques Pâtisseries提供

聯名計畫推出限定版「花圈國王派」與「常溫點心禮盒」。圖／某某Quelques Pâtisseries提供

某某攜手人氣插畫品牌「noii noii」，打造聯名限定包裝。圖／某某Quelques Pâtisseries提供