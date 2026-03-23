快訊

衛生紙之亂又來了？日本民眾憂戰爭開始搶囤貨 官方呼籲冷靜

油價漲！卓榮泰竟稱「民眾要跟中油說謝謝」 蔣萬安一句話狠酸

黃立成資產蒸再發9.6億！真實反映曝光 網封神「行走的提款機」

聽新聞
0:00 / 0:00

麗寶樂園兒童節優惠大公開！12歲以下免費入園、全家暢遊探索世界

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
兒童節12歲以下免費！LINE FRIENDS熊大、兔兔派對登場。業者提供
兒童節12歲以下免費！LINE FRIENDS熊大、兔兔派對登場。業者提供

兒童節最殺優惠，麗寶樂園12歲以下免費入園。麗寶樂園4月3日至4月6日推出超佛優惠，12歲以下兒童免費入園，每名需搭配一位購買全票899元，就能暢玩探索世界，讓小朋友玩到不想回家。

園方表示，12歲以下兒童免費入園優惠適用民國103年4月6日（含）後出生兒童，入園時需出示健保卡正本驗證。兒童節向來是親子出遊高峰，今年直接祭出「免費入園」，預計將吸引不少家庭把握連假衝一波。

不只門票有感優惠，園區活動也全面升級！同步登場的《LINE FRIENDS歡樂鎮民日》，把整個樂園變成最萌派對現場。小朋友只要Cosplay換上喜歡的角色服裝，就能報名參加糖果嘉年華－兒童變裝遊行，跟著舞者一起走、一起跳，直接從觀眾變主角，現場氣氛超嗨。

另外，今年適逢熊大的麗寶小鎮最後一年，連假期間特別邀請人氣角色熊大、兔兔現身見面會，小朋友能近距離拍照，領取免費的刮刮卡小禮物、體驗有獎問答等互動活動，有機會把價值近2萬元的住宿券帶回家，讓小朋友邊玩邊拿好康，參與感滿滿。麗寶樂園指出，今年主打「讓孩子玩得開心、家長也輕鬆」，免費入園到互動活動一次到位，留下難忘的回憶。

除了樂園活動，麗寶福容大飯店同步推出連假住房專案，讓親子旅遊一站搞定。麗寶福容大飯店推出連假住房優惠，一泊一食雙人10,888元起、四人13,888元起，內容包含樂園雙日券及天空之夢摩天輪搭乘券，整體CP值大幅提升。另外，麗寶T11T12 Hotel也推出更親民方案，一泊一食雙人6,888元起、四人9,888元起，換算下來每人最低約2,472元，同樣享有樂園雙日暢遊及天空之夢摩天輪體驗，等於用不到2,500元就能完成吃、喝、玩、樂、購的一站式行程。

連假住房2,500元有找！玩樂園、搭摩天輪免費。業者提供
連假住房2,500元有找！玩樂園、搭摩天輪免費。業者提供

12歲以下兒童免費入園優惠適用民國103年4月6日（含）後出生兒童。業者提供
12歲以下兒童免費入園優惠適用民國103年4月6日（含）後出生兒童。業者提供

麗寶樂園4月3日至4月6日推出，12歲以下兒童免費入園，搭配一名購買全票899，就能暢玩探索世界。業者提供
麗寶樂園4月3日至4月6日推出，12歲以下兒童免費入園，搭配一名購買全票899，就能暢玩探索世界。業者提供

小朋友換裝，就能報名參加兒童變裝遊行，跟著舞者一起走、一起跳。業者提供
小朋友換裝，就能報名參加兒童變裝遊行，跟著舞者一起走、一起跳。業者提供

麗寶樂園 連假

延伸閱讀

台中兒童節免費好康捐書遊海洋館 12歲以下童玩樂園

麗寶樂園兒童節12歲以下免費 4月3日至6日推出優惠

相關新聞

限定花圈國王派、小兔蛋糕！某某甜點×noii noii聯名打造滿滿療癒感

在《500甜》獲得許多評審青睞的知名法式甜點「某某Quelques Pâtisseries」，迎來創立10週年里程碑，特別攜手人氣插畫品牌「noii noii」，以「分享的快樂」為核心，推出10週年聯名計畫。包括有特製聯名版國王派，還有常溫點心禮盒、聯名蛋糕，並有限定聯名包裝同步登場。

麗寶樂園兒童節優惠大公開！12歲以下免費入園、全家暢遊探索世界

兒童節最殺優惠，麗寶樂園12歲以下免費入園。麗寶樂園4月3日至4月6日推出超佛優惠，12歲以下兒童免費入園，每名需搭配一位購買全票899元，就能暢玩探索世界，讓小朋友玩到不想回家。

會是下一個髒髒包嗎？杜拜巧克力爆紅背後的社群甜點跟風現象

近期「杜拜巧克力」在社群媒體迅速爆紅，從Threads與Instagram洗版到實體門市排隊熱潮，成為台灣甜點市場的新話題。這股風潮源自海外開箱影片的病毒式傳播，結合厚巧克力外殼、開心果醬與中東酥皮Kataifi的獨特口感。面對市場熱度，台灣甜點品牌與連鎖業者迅速跟進推出各式版本，但限量行銷、代購炒價與品質爭議，也讓這場甜點風潮成為觀察社群時代消費行為的重要案例。

有你共創啟動 IPO 前募資！國際策略夥伴入局 加速擴張 IP 文娛與全通路版圖

致力於整合 IP 內容與品牌全通路營運的團隊有你共創（uniicreative）宣布完成新一輪 IPO 前募資，引入香港國際影業（Animation International Ltd.）、美國新東陽與嘖嘖等具產業關鍵資源的國際策略夥伴。此次策略投資不僅為企業發展注入資本動能，更透過內容、供應鏈與國際市場通路的資源整合，加速有你共創在全球 IP 文娛與品牌商品市場的整體佈局。

在東京重新遇見agnès b. 一場關於城市、音樂與電影的生活日常

法國時尚品牌agnès b.暌違10年後重返東京伸展台，於3月中特別選在法國駐日大使館官邸舉辦男女裝大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列。當法國電子樂團AIR經典曲〈Sexy Boy〉音樂響起，曾參與坎城影帝役所廣司主演電影「我的完美日常」、Netflix日劇「First Love初戀」的日本演員同時也是舞蹈家山田葵（Aoi Yamada）特別為agnès b.久別的東京大秀做開場，以充滿個人特色的即興舞步為大秀揭開序幕，現場，也看到了日本潮流男神窪塚洋介與多位名人前往參與這場盛會。

有行旅／遊台南街巷 品京都氛圍

有行旅「在台南 過京都生活」，邀請旅人以細膩眼光探索府城風華。走讀日治時期知事官邸，細賞陶藝展品的紋理。探遊由藤本壯介建築團隊操刀設計的南埕衖事，感受巷弄中交織的當代設計與老城氛圍。走訪五條港「黃家咾咕石古厝」，見證古宅與現代美學的交會。於林百貨手作體驗口金包，編織專屬紋樣故事。獨家參訪專屬百萬會員的亞果遊艇莊園。旅宿綉溪安平飯店，在「一房一景」的藝術展演氛圍裡沉浸府城靜謐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。