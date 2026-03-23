在東京重新遇見agnès b. 一場關於城市、音樂與電影的生活日常
法國時尚品牌agnès b.暌違10年後重返東京伸展台，於3月中特別選在法國駐日大使館官邸舉辦男女裝大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列。當法國電子樂團AIR經典曲〈Sexy Boy〉音樂響起，曾參與坎城影帝役所廣司主演電影「我的完美日常」、Netflix日劇「First Love初戀」的日本演員同時也是舞蹈家山田葵（Aoi Yamada）特別為agnès b.久別的東京大秀做開場，以充滿個人特色的即興舞步為大秀揭開序幕，現場，也看到了日本潮流男神窪塚洋介與多位名人前往參與這場盛會。
選在法國駐日大使館官邸辦秀
agnès b.重返東京辦秀的地點也很特別，選在位於東京都港區南麻布的法國駐日大使館官邸，平常不對外開放的大使官邸，這回為了agnès b.特別敞開大門，參加者需出示護照或個人證件才能通過安檢。這是一座結合現代設計與歷史底蘊的建築，觀眾席上也可看到日式庭園，選擇這裡辦秀，也象徵著法日之間友誼的連結。
大秀配樂選用法國電子樂團AIR的經典作品〈Sexy Boy〉特別混音版本。自1996年歌曲發行以來，agnès b.就一直支持這個樂團，從店舖音樂的選播到限量T恤的推出，體現時尚與音樂之間持續交織的靈感對話。
提醒我們「欣賞日常生活的本來面目」
設計師Agnès Troublè於1975年創立的agnès b.，1976年在巴黎開設首間專賣店。半世紀以來，以簡約雋永的設計吸引同頻愛好者，同時，agnès b.也擁有熱愛藝術、自由精神的品牌精神。除了時裝領域，也投入電影製作、藝術支持和環境保護等文化與公益行動，持續關注創作的獨立性及人文價值。
Agnès女士長期受到日本工藝精神與美學文化的啟發，對於這次在東京舉辦大秀，她分享其構想：「日本在我心中佔有非常特別的位置。我欣賞這裡對細節的講究、對工藝的尊重，以及對美的敏銳感受。同時，日本在傳統與現代之間展現的平衡，也讓我深受撼動」。
相隔10年再度於東京舉辦時裝秀，對Agnès女士而言，並不會為此秀賦予特別的主題與意義，更多的是一段與年輕世代展開對話的契機，「那些可能還不太熟悉我的，邀請他們於獨特場域中感受我的創作世界，就如同某些電影導演般，我傾向不過度詮釋作品。我相信無論是在現場看秀，或是透過其他形式觀看的人，都能在嶄新的展演方式中發現一些熟悉的品牌經典元素。街頭上形形色色的過客，一直是我很重要的靈感來源，我的服裝創作希望能透過街頭人群來演繹，貼近每個人的日常」。
agnès b.始終專注於「日常穿著」的設計理念，並以此為核心進行創作，並提醒我們「欣賞日常生活的本來面目」。
agnès b.日本限量單品特別發售
這次agnès b.東京大秀首度與「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」合作，「by R」項目也特別推出35款agnès b.限量單品，包括山田葵開場所穿的agnès b.標誌性條紋剪裁上衣、以設計師Agnès Troublé拍攝的櫻花照片為主題的襯衫和連身裙，呈現了鮮明的日式美學，以及專為這次時裝秀設計的包款、皮夾等限量單品。
Agnès Troublé同時也是位攝影師，對她而言，攝影是觀察世界、記錄靈感最直接的方式。她將自己拍攝的攝影作品，透過數位印花技術轉移到絲質長裙、外套或襯衫上，將鏡頭下的世界轉化為時尚設計，這也是agnès b.品牌最著名的特色之一。
迎接法國電影節於東京澀谷展開
Agnès Troublè對電影、音樂和當代藝術有著深厚的熱愛，這也反映在她的品牌與設計中。為迎接第33屆法國電影節於東京澀谷展開，位於南青山的agnès b. galerie boutique東京藝廊特別舉辦攝影展「VISAGES DU CINÉMA FRANÇAIS」，以人物影像的凝視向法國電影文化致敬。
攝影展集結Marie Rouge、Laura Stevens與Philippe R. Doumic的作品，以「臉孔」為主題，呈現法國電影史上的代表性人物。從新浪潮大師Jean-Luc Godard，到以細膩寫實風格聞名的比利時導演Dardenne兄弟，以及活躍於當代國際影壇的演員Léa Seydoux（蕾雅·瑟杜）等，共展出42幅影像。從跨越世代的群像，可窺得法國電影的歷史脈絡與文化軌跡
展覽同時回顧agnès b.與電影文化長久以來的連結。空間裡特別設置電影書籍展示區，設計師並時常以手寫經典標語「j’aime le cinéma!（我愛電影！）」為視覺元素，並打造服裝和配件，傳遞品牌對電影藝術的熱愛與支持。
agnès b. Café澀谷店推出主題展
這次亦攜手法國藝術家Jean Jullien，於東京agnès b. Café澀谷店舉辦展覽，展出其設計的法國電影節海報，牆面繪有他筆下的原創角色，包含象徵澀谷的忠犬八公像、法國代表性建築和劇院中觀影的觀眾，背景則融入著名的斑馬線場景，整體巧妙連結「城市 x 電影 x 日本 x 法國」意象，在空間中呈現藝術家的獨特世界觀。同時也推出限定聯名商品，包含印有影展主視覺的T恤與托特包，讓向法國電影文化致敬的影像記憶，延伸到生活日常。
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