在東京重新遇見agnès b. 一場關於城市、音樂與電影的生活日常

法國時尚品牌agnès b.暌違10年後重返東京伸展台，於3月中特別選在法國駐日大使館官邸舉辦男女裝大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列。當法國電子樂團AIR經典曲〈Sexy Boy〉音樂響起，曾參與坎城影帝役所廣司主演電影「我的完美日常」、Netflix日劇「First Love初戀」的日本演員同時也是舞蹈家山田葵（Aoi Yamada）特別為agnès b.久別的東京大秀做開場，以充滿個人特色的即興舞步為大秀揭開序幕，現場，也看到了日本潮流男神窪塚洋介與多位名人前往參與這場盛會。

日本演員、舞蹈家山田葵（Aoi Yamada）特別為agnès b.久別的東京大秀做開場，以充滿個人特色的即興舞步為大秀揭開序幕。圖／agnès b.提供

選在法國駐日大使館官邸辦秀

agnès b.重返東京辦秀的地點也很特別，選在位於東京都港區南麻布的法國駐日大使館官邸，平常不對外開放的大使官邸，這回為了agnès b.特別敞開大門，參加者需出示護照或個人證件才能通過安檢。這是一座結合現代設計與歷史底蘊的建築，觀眾席上也可看到日式庭園，選擇這裡辦秀，也象徵著法日之間友誼的連結。

大秀配樂選用法國電子樂團AIR的經典作品〈Sexy Boy〉特別混音版本。自1996年歌曲發行以來，agnès b.就一直支持這個樂團，從店舖音樂的選播到限量T恤的推出，體現時尚與音樂之間持續交織的靈感對話。

設計師Agnès Troublé拍攝的櫻花照片為主題設計的襯衫和連身裙，為日本限量單品。圖／agnès b.提供

提醒我們「欣賞日常生活的本來面目」

設計師Agnès Troublè於1975年創立的agnès b.，1976年在巴黎開設首間專賣店。半世紀以來，以簡約雋永的設計吸引同頻愛好者，同時，agnès b.也擁有熱愛藝術、自由精神的品牌精神。除了時裝領域，也投入電影製作、藝術支持和環境保護等文化與公益行動，持續關注創作的獨立性及人文價值。

Agnès女士長期受到日本工藝精神與美學文化的啟發，對於這次在東京舉辦大秀，她分享其構想：「日本在我心中佔有非常特別的位置。我欣賞這裡對細節的講究、對工藝的尊重，以及對美的敏銳感受。同時，日本在傳統與現代之間展現的平衡，也讓我深受撼動」。

相隔10年再度於東京舉辦時裝秀，對Agnès女士而言，並不會為此秀賦予特別的主題與意義，更多的是一段與年輕世代展開對話的契機，「那些可能還不太熟悉我的，邀請他們於獨特場域中感受我的創作世界，就如同某些電影導演般，我傾向不過度詮釋作品。我相信無論是在現場看秀，或是透過其他形式觀看的人，都能在嶄新的展演方式中發現一些熟悉的品牌經典元素。街頭上形形色色的過客，一直是我很重要的靈感來源，我的服裝創作希望能透過街頭人群來演繹，貼近每個人的日常」。

agnès b.始終專注於「日常穿著」的設計理念，並以此為核心進行創作，並提醒我們「欣賞日常生活的本來面目」。

agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供

agnès b.日本限量單品特別發售

這次agnès b.東京大秀首度與「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」合作，「by R」項目也特別推出35款agnès b.限量單品，包括山田葵開場所穿的agnès b.標誌性條紋剪裁上衣、以設計師Agnès Troublé拍攝的櫻花照片為主題的襯衫和連身裙，呈現了鮮明的日式美學，以及專為這次時裝秀設計的包款、皮夾等限量單品。

Agnès Troublé同時也是位攝影師，對她而言，攝影是觀察世界、記錄靈感最直接的方式。她將自己拍攝的攝影作品，透過數位印花技術轉移到絲質長裙、外套或襯衫上，將鏡頭下的世界轉化為時尚設計，這也是agnès b.品牌最著名的特色之一。

agnes b.「by R」限定商品。圖／agnès b.提供

agnes b.「by R」限定商品。圖／agnès b.提供

迎接法國電影節於東京澀谷展開

Agnès Troublè對電影、音樂和當代藝術有著深厚的熱愛，這也反映在她的品牌與設計中。為迎接第33屆法國電影節於東京澀谷展開，位於南青山的agnès b. galerie boutique東京藝廊特別舉辦攝影展「VISAGES DU CINÉMA FRANÇAIS」，以人物影像的凝視向法國電影文化致敬。

攝影展集結Marie Rouge、Laura Stevens與Philippe R. Doumic的作品，以「臉孔」為主題，呈現法國電影史上的代表性人物。從新浪潮大師Jean-Luc Godard，到以細膩寫實風格聞名的比利時導演Dardenne兄弟，以及活躍於當代國際影壇的演員Léa Seydoux（蕾雅·瑟杜）等，共展出42幅影像。從跨越世代的群像，可窺得法國電影的歷史脈絡與文化軌跡

展覽同時回顧agnès b.與電影文化長久以來的連結。空間裡特別設置電影書籍展示區，設計師並時常以手寫經典標語「j’aime le cinéma!（我愛電影！）」為視覺元素，並打造服裝和配件，傳遞品牌對電影藝術的熱愛與支持。

熱愛電影藝術的Agnès女士，為響應法國電影節於東京澀谷展開，agnès b.南青山店的藝廊，特別設置電影書籍展示區與設計相關服飾與配件。記者江佩君／攝影

agnès b. Café澀谷店推出主題展

這次亦攜手法國藝術家Jean Jullien，於東京agnès b. Café澀谷店舉辦展覽，展出其設計的法國電影節海報，牆面繪有他筆下的原創角色，包含象徵澀谷的忠犬八公像、法國代表性建築和劇院中觀影的觀眾，背景則融入著名的斑馬線場景，整體巧妙連結「城市 x 電影 x 日本 x 法國」意象，在空間中呈現藝術家的獨特世界觀。同時也推出限定聯名商品，包含印有影展主視覺的T恤與托特包，讓向法國電影文化致敬的影像記憶，延伸到生活日常。

在agnès b.澀谷店，除了可選購品牌全系列商品外，走上3樓還有agnès b. Café空間。記者江佩君／攝影

agnès b. Café澀谷店3樓展出法國藝術家Jean Jullien為法國電影節設計的海報與原創角色特展。記者江佩君／攝影

agnès b. Café澀谷店座位特別呈現法國藝術家Jean Jullien打造的原創角色。記者江佩君／攝影

agnès b.澀谷店，店內除了販售agnès b.全系列商品，3樓還有agnès b.，不定時在店中舉辦Friday DJ Nights、電影周等藝文活動，可以感受品牌融合藝術與時尚的活力。記者江佩君／攝影

agnès b. Café澀谷店座位特別呈現法國藝術家Jean Jullien打造的原創角色。記者江佩君／攝影

在agnès b.澀谷店，除了可選購品牌全系列商品外，走上3樓還有agnès b. Café空間。記者江佩君／攝影

agnès b.南青山店2樓為agnès b. galerie boutique。記者江佩君／攝影

agnès b.南青山店是東京最大的agnès b.概念店，是藝術畫廊、也是時裝店。記者江佩君／攝影

agnes b.「by R」限定商品。圖／agnès b.提供

agnes b.「by R」限定商品。圖／agnès b.提供

近期於巴黎時裝周發表的2026秋冬系列多套造型也亮相了這次東京時裝周，裝飾著有如陽光灑落樹葉的開襟羊毛衫。圖／agnès b.提供

窪塚洋介出席agnès b.東京大秀。圖／agnès b.提供

agnès b.澀谷店，店內除了販售agnès b.全系列商品，3樓還有agnès b.，不定時在店中舉辦Friday DJ Nights、電影周等藝文活動，可以感受品牌融合藝術與時尚的活力。記者江佩君／攝影

agnès b.南青山店2樓2026/4/5前正舉辦攝影展「VISAGES DU CINÉMA FRANÇAIS」。記者江佩君／攝影