有行旅／遊台南街巷 品京都氛圍

有行旅「在台南 過京都生活」，邀請旅人以細膩眼光探索府城風華。走讀日治時期知事官邸，細賞陶藝展品的紋理。探遊由藤本壯介建築團隊操刀設計的南埕衖事，感受巷弄中交織的當代設計與老城氛圍。走訪五條港「黃家咾咕石古厝」，見證古宅與現代美學的交會。於林百貨手作體驗口金包，編織專屬紋樣故事。獨家參訪專屬百萬會員的亞果遊艇莊園。旅宿綉溪安平飯店，在「一房一景」的藝術展演氛圍裡沉浸府城靜謐。

有行旅「在台南 過京都生活」三天兩夜旅程，二○二六年五月廿日至廿二日。

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