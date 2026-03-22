完美詮釋老錢風的精緻奢華！陳偉霆腳踩ZEGNA休閒鞋 亮相最新形象

ZEGNA於2026年3月攜手全球代言人陳偉霆，推出全新形象篇章，演繹品牌經典鞋款Triple Stitch™ SECONDSKIN奢華休閒鞋，傳遞鞋履猶如第二層肌膚的舒適質感，重新定義當代男性正式與休閒之間的穿著界線。

Triple Stitch™ SECONDSKIN以極簡輪廓與標誌性三道彈性鬆緊設計為主要美學特色，採用無需鞋帶的俐落結構，展現品牌對材質與工藝的極致講究。誕生於品牌實驗室的SECONDSKIN皮革，厚度只有0.8毫米，質感極輕盈柔軟且耐用，可運用於手套的製作，也非常適合製作鞋面和襯裡。獨特的材質不易起皺，經久使用仍能保持其出色的外觀和光滑的紋理，同時具有非凡的「記憶力」，能夠根據腳形的獨特比例體現完美貼合感，如同第二層肌膚。

在全新形象廣告中，陳偉霆以一貫低調內斂的氣質，演繹ZEGNA所推崇的當代紳雅風範。在於米蘭的光影之間，陳偉霆以從容步伐詮釋鞋履的輕盈與靈活，使設計回歸穿著的本質——不張揚卻自成風格。Triple Stitch™ SECONDSKIN不僅是一雙鞋，更是與生活節奏同步的穿著哲學，在移動之間展現不費力的優雅。

ZEGNA品牌代言人陳偉霆演繹Triple Stitch™ SECONDSKIN休閒鞋最新形象廣告。圖／Zegna提供

ZEGNA Triple Stitch™ SECONDSKIN休閒鞋米色款。圖／Zegna提供