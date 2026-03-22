聽新聞
0:00 / 0:00
完美詮釋老錢風的精緻奢華！陳偉霆腳踩ZEGNA休閒鞋 亮相最新形象
ZEGNA於2026年3月攜手全球代言人陳偉霆，推出全新形象篇章，演繹品牌經典鞋款Triple Stitch™ SECONDSKIN奢華休閒鞋，傳遞鞋履猶如第二層肌膚的舒適質感，重新定義當代男性正式與休閒之間的穿著界線。
Triple Stitch™ SECONDSKIN以極簡輪廓與標誌性三道彈性鬆緊設計為主要美學特色，採用無需鞋帶的俐落結構，展現品牌對材質與工藝的極致講究。誕生於品牌實驗室的SECONDSKIN皮革，厚度只有0.8毫米，質感極輕盈柔軟且耐用，可運用於手套的製作，也非常適合製作鞋面和襯裡。獨特的材質不易起皺，經久使用仍能保持其出色的外觀和光滑的紋理，同時具有非凡的「記憶力」，能夠根據腳形的獨特比例體現完美貼合感，如同第二層肌膚。
在全新形象廣告中，陳偉霆以一貫低調內斂的氣質，演繹ZEGNA所推崇的當代紳雅風範。在於米蘭的光影之間，陳偉霆以從容步伐詮釋鞋履的輕盈與靈活，使設計回歸穿著的本質——不張揚卻自成風格。Triple Stitch™ SECONDSKIN不僅是一雙鞋，更是與生活節奏同步的穿著哲學，在移動之間展現不費力的優雅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。