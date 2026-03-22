奧斯卡影后楊紫瓊優雅氣質 演繹經典MIKIMOTO珍珠項鍊之美

MIKIMOTO於2026年推出全新形象「1893 MIKIMOTO – Time on a string」，邀請奧斯卡影后楊紫瓊擔綱，透過經典珍珠串鍊的當代演繹，述說時光與女性力量的故事。此次形象不僅延續品牌對珍珠工藝的極致追求，更透過珍珠串起漫長的歲月與光陰，讓珍珠乘載豐富的記憶與生命，成為人生歷程的情感象徵。

1893年，創辦人御木本幸吉成功培育出世界首顆養殖珍珠，從此改寫了珠寶的歷史，也奠定品牌逾百年的工藝基礎。自此逾130年來，MIKIMOTO持續以嚴謹篩選與細膩串聯工序聞名，而經典的珍珠串鍊無疑正是最具代表的珠寶作品：不論長短，串鍊上的每一顆珍珠都必須在尺寸、光澤與色調上皆需精準匹配，揭折透過手工逐一串聯，呈現如樂章般流暢的節奏感。這種近乎苛求的精準，不僅體現在視覺上的和諧，也形塑出品牌獨有的優雅語彙，讓珍珠在簡約之中展現深層力量，成就始創人「要用珍珠妝扮全世界女性」的夢想。

在全新形象中，銀幕傳奇楊紫瓊以沉穩而內斂的當代女性典範，詮釋珍珠之美。她歷經時代淬鍊的從容氣質，與珍珠溫潤光澤相互映照，完美詮釋了「美在優雅內斂，力於純粹無瑕」的跨時代之美。畫面中，一串串珍珠如時間軸般延展，象徵過去、現在與未來的連結，也隱喻女性在人生不同階段所累積的經驗與光芒。珍珠的圓潤與光澤，不僅是自然的恩賜，而是與配戴者生命歷程互相輝映出的內在光彩。

傳奇影后楊紫瓊演繹MIKIMOTO全新形象1893 MIKIMOTO – Time on a string。圖／MIKIMOTO提供

傳奇影后楊紫瓊演繹MIKIMOTO全新形象1893 MIKIMOTO – Time on a string。圖／MIKIMOTO提供