攜手最高價當代藝術家之一Richard Orlinski 都彭推出限量聯名系列

法國精品品牌都彭（S.T. Dupont）攜手法國當代雕塑藝術家Richard Orlinski推出全新聯名系列，將當代藝術融入品牌經典配件之中。系列涵蓋打火機與書寫工具兩大品項，並分為Premium與Access兩個系列：Premium系列以品牌標誌性的Ligne 2打火機與Line D Eternity書寫工具為藍本，以金屬工藝與漆面細節展現收藏級質感；Access系列則推出Biggy與Slimmy打火機及Initial書寫工具，以更鮮明的色彩與俐落設計呈現藝術風格，為日常配件注入強烈的設計感與個性。

身為當今全球銷量最高的當代藝術家之一，Richard Orlinski以稜角分明的幾何切割與極具張力的雕塑風格聞名，作品橫跨藝術、設計與流行文化領域，其中最為知名的「Born Wild」系列，藉由單色動物雕塑充滿力量感的造型，傳達野性、能量與情感。他最具代表性的作品之一「Kong」以多面切割構築出強烈立體感，成為其辨識度極高的創作符號，也使其作品在當代藝術市場與公共空間中廣受矚目。

在此次合作中，Orlinski將標誌性的幾何雕塑語彙與「Kong」圖騰延伸至S.T. Dupont經典設計之上。Premium系列透過金、銀與鈀金等金屬演繹，並搭配斜向機刻飾紋與漆面細節，使打火機宛如微型雕塑般展現立體光影；點火滾輪更刻有藝術家簽名，增添收藏價值。Access系列則以橘、藍等鮮明色彩呈現Kong頭部造型，讓作品在俐落輪廓中保留雕塑感張力。

S.T. Dupont x ORLINSKI Access系列打火機。圖／都彭提供

S.T. Dupont x ORLINSKI Premium系列Lign2金色打火機。圖／都彭提供

S.T. Dupont x ORLINSKI Access系列打火機。圖／都彭提供

S.T. Dupont x ORLINSKI Premium系列打火機與筆具。圖／都彭提供

S.T. Dupont x ORLINSKI Premium系列打火機。圖／都彭提供

S.T. Dupont x ORLINSKI Premium系列打火機與筆具。圖／都彭提供

S.T. Dupont x ORLINSKI Access系列打火機與筆具。圖／都彭提供

知名當代藝術家Richard Orlinski。圖／都彭提供